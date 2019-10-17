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Все про:США (5664) Парнас Лев (2) Фруман Ігор (1)

 Соратник лобістів Фрумана і Парнаса бізнесмен Коррейя заарештований ФБР у Нью-Йорку

Агенти ФБР заарештували в нью-йоркському аеропорту ім. Кеннеді бізнесмена Девіда Коррейю. Разом зі своїми діловими партнерами, Ігорем Фруманом і Львом Парнасом, він обвинувачується в порушенні законів про фінансування виборчих кампаній, фінансовому шахрайстві та незаконному лобіюванні інтересів іноземної держави в США.

Діловий партнер вихідців з СРСР Ігоря Фрумана і Льва Парнаса, бізнесмен із Флориди Девід Коррейя, був заарештований у зоні прильоту нью-йоркського аеропорту ім. Кеннеді. Підприємець прилетів до Нью-Йорка для того, щоб добровільно здатися владі, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ВВС.

Минулого тижня американська федеральна влада висунула обвинувачення в порушенні законів про фінансування виборчих кампаній, фінансовому шахрайстві і незаконному лобіюванні інтересів іноземної держави в США групі вихідців із колишнього СРСР.

Як стверджує обвинувачення, підприємці зі штату Флорида Ігор Фруман і Лев Парнас, починаючи щонайменше з 2018 року, намагалися заручитися підтримкою впливових політиків з Республіканської партії для просування власних бізнес-інтересів. Загалом у різні організації та фонди, що підтримують президента Дональда Трампа, бізнесмени переказали майже 500 тис. доларів.

Читайте також: Важливо дізнатися весь список запрошених на інавгурацію Трампа українців і суми, які за це були заплачені, - Бутусов про затримання лобістів Фрумана і Парнаса

Водночас, за твердженням громадських організацій у США, що займаються моніторингом подібних пожертвувань, таких коштів на рахунках компаній, що належать Фруману і Парнасу, не було. Слідство підозрює, що гроші, переказані у виборчі фонди Республіканської партії, були отримані підприємцями з іноземних джерел, що є прямим порушенням законодавства США.

Одним із бізнес-партнерів вихідців з СРСР був особистий адвокат президента США Рудольф Джуліані, який отримав "за консультаційні послуги" від компаній, що належать Фруману і Парнасу, понад 1 млн доларів. Серед бізнес-проєктів групи - зміна керівництва української компанії "Нафтогаз", а також лобіювання відставки посла США в Україні Марі Йованович.

Американська влада вважає, що саме Фруман і Парнас виступили одними з організаторів телефонної розмови, яка стала скандальною, між Дональдом Трампом і Володимиром Зеленським, що відбулася 25 липня цього року. Під час розмови президент США наполягав на тому, що влада в Києві має почати розслідування "корупційної діяльності" в Україні колишнього віцепрезидента Джо Байдена та його сина Гантера.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Джуліані отримав пів мільйона доларів за консультацію від компанії, пов'язаної з Парнасом, - Reuters

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3154287
 
   
 Топ коментарі
 
Шо творят...... ну просто звери. В США арестовали еще одного делового партнера Фрумана и с Парнаса, связанных с незаконным финансированием американских политиков - Цензор.НЕТ 4525 И главное никакие клетчатые одеяла не канают..... В США арестовали еще одного делового партнера Фрумана и с Парнаса, связанных с незаконным финансированием американских политиков - Цензор.НЕТ 4525
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Трампампам,готовься сучара кацапская
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Не с ума сходит, а из запоя не выходит..... Он с ума сойти не может по определению.... В США арестовали еще одного делового партнера Фрумана и с Парнаса, связанных с незаконным финансированием американских политиков - Цензор.НЕТ 1152 Был бы у него ум, он бы в этот блуд не вписался..... В США арестовали еще одного делового партнера Фрумана и с Парнаса, связанных с незаконным финансированием американских политиков - Цензор.НЕТ 1152
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Не с ума сходит, а из запоя не выходит..... Он с ума сойти не может по определению.... В США арестовали еще одного делового партнера Фрумана и с Парнаса, связанных с незаконным финансированием американских политиков - Цензор.НЕТ 1152 Был бы у него ум, он бы в этот блуд не вписался..... В США арестовали еще одного делового партнера Фрумана и с Парнаса, связанных с незаконным финансированием американских политиков - Цензор.НЕТ 1152
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Шо творят...... ну просто звери. В США арестовали еще одного делового партнера Фрумана и с Парнаса, связанных с незаконным финансированием американских политиков - Цензор.НЕТ 4525 И главное никакие клетчатые одеяла не канают..... В США арестовали еще одного делового партнера Фрумана и с Парнаса, связанных с незаконным финансированием американских политиков - Цензор.НЕТ 4525
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Кума Юуу , посадять , навіть на тому світі ! І куди тікать , як відмазаться ? Свиночолому отцю нації🐷, дали коліном в зад , на виборах , він і сам шука відмазку ! Так і збухаться не довго !😈
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- Здравствуйте, доктор! Мы вам звоним из Владимира.
- Как это?
- Ну мы живём во Владимире!
- Глисты что-ли?!
😄
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зебіли, а ви, які висрались на цій гілці, хоч читали, про що тут мова йде?
Якщо навіть не читали, то поясню на пальцях: про незаконе фінансування слонів, їхньої виборчої програм та діяльності.
А вже окремим пунктом - заміна послиці Маші Йованович (сербки і росіянки за походженням, лоббістки інтересів кремля), на чому напрлягало тодішнє керівництво України в особі Порошенка, Клімкіна і задіяного "з нагоди" в цій справі Луценка. А це - чисто дипломатична процедура і жодним боком не входить до числа проблем корупції в Україні. Інша справа, що сама процедура заміни могла мати ознаки корупції - але лише з точки зору американського законодавства. Verstehen?
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Сомневались насчет "амфаша"? Читайте ниже.
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Йованович - лоббист Кремля , а арестовали партнера Джулиани ? Тьі сюда не пиши , пиши в ФБР , информация секретная и важная ! Адресок скинуть?
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Вважаю, що Луценко, ще будучи Генпрокурором, в свій останній офіційний візит до США зустрічався не лише з Джуліані та Парнасом, а й з керівниками ФБР і передав їм відповідні матеріали. Дотичним підтвердженням цього факту може бути та обставина, що сама Маша нещодавно шкварчала на допиті слідчої комісії Конгресу.
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Юрий Витальевич , из Лондона !? Вьі там с утра не налегайте на вискарик , культурник надо бьіть...
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крепостной Ивашки....Ты уже обосралось!Так що стули пельку
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порохоботу Ан муру збрехати-що два пальці обісцяти..


22.03.2019 14:08


Україна високо цінує відносини стратегічного партнерства із Сполученими Штатами Америки і вклад посла США в Україні Марі Йованович у розвиток українсько-американських відносин.
Про це заявив Президент Петро Порошенко у виступі на урочистостях з нагоди 27-ї річниці створення Служби безпеки України, повідомляє кореспондент Укрінформу.
"Україна високо цінує відносини стратегічного партнерства із Сполученими Штатами Америки на засадах чіткої двопартійної підтримки. Наші відносини з Вашингтоном ще ніколи не були настільки ефективними, предметними, як сьогодні. І як глава держави я особисто доклав до цього значних зусиль і дуже ціную цей справді важливий актив нашої міжнародної політики", - сказав Порошенко


зараз це брехло буде пи..іти що це така дипломатична мова..
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Брехло..
можеш не пояснювати,а відразу пи..увати на..уй.. У США заарештували ще одного ділового партнера Фрумана і Парнаса, пов'язаних з незаконним фінансуванням американських політиків - Цензор.НЕТ 8153
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Є в мене така підозра, що ті гроші вони отримали від кацапів. Якщо так, то це буде very good!
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Шаланды полные фекалий,"амфаш" в мозги себе залил,и форумчане все узнали,-какой безмозглый он ДЕБИЛ! В США арестовали еще одного делового партнера Фрумана и с Парнаса, связанных с незаконным финансированием американских политиков - Цензор.НЕТ 3546 А если серьезно,то пришли подтверждения,что этот ПОДОНОК под ником "амфаш",работает на Ваших врагов! Помните я говорил,что после того как он начал свои провокации все наладилось у меня с компьютером,и с другими вещами. Так вот,после того как,в других ранних ветках,где он меня провоцирует,я его стал называть не иначе как "путинская шлюха",начали происходить интересные события! Появились веские признаки,что против меня начаты,со стороны его хозяев,подлые "активные мероприятия" (о которых я пока говорить не буду)! А сегодня утром я включил компьютер,-и что бы думаете? Правильно! В нем выскочил оранжевый цвет антивируса и предупреждение "Ваш компьютер под угрозой"! И это не все! Правда очень интересные "совпадения"? Несомненно,очень интересные "совпадения"!
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Подбираются все ближе и ближе...угадайте к кому?) В США арестовали еще одного делового партнера Фрумана и с Парнаса, связанных с незаконным финансированием американских политиков - Цензор.НЕТ 192
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Вот так надо бороться с коррупцией, малята.
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Не долго подумавши что всё же лучше новачок,плутоний или американская тюрьма,ближайшим рейсом рванул сдаваться.
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И НИКТО НЕ ОРЕТ ПРО ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПРЕСЛЕДОВАНИЯ.... НАМ КОНЕЧНО ЕЩЕ ДАЛЕКО ДО ТАКОЙ СИСТЕМИ.
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Запутавшиеся во лжи

http://www.ofeliya.com.ua/archives/2802

Соратник лобістів Фрумана і Парнаса бізнесмен Коррейя заарештований ФБР у Нью-Йорку - Цензор.НЕТ 5931

Главный иудейский раввин Украины Моше Асман на фото с Парнасом, Фруманом и Майком Хакаби, бывшим губернатором Арканзаса.
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