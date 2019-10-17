 Соратник лобістів Фрумана і Парнаса бізнесмен Коррейя заарештований ФБР у Нью-Йорку

Діловий партнер вихідців з СРСР Ігоря Фрумана і Льва Парнаса, бізнесмен із Флориди Девід Коррейя, був заарештований у зоні прильоту нью-йоркського аеропорту ім. Кеннеді. Підприємець прилетів до Нью-Йорка для того, щоб добровільно здатися владі, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ВВС.
Минулого тижня американська федеральна влада висунула обвинувачення в порушенні законів про фінансування виборчих кампаній, фінансовому шахрайстві і незаконному лобіюванні інтересів іноземної держави в США групі вихідців із колишнього СРСР.
Як стверджує обвинувачення, підприємці зі штату Флорида Ігор Фруман і Лев Парнас, починаючи щонайменше з 2018 року, намагалися заручитися підтримкою впливових політиків з Республіканської партії для просування власних бізнес-інтересів. Загалом у різні організації та фонди, що підтримують президента Дональда Трампа, бізнесмени переказали майже 500 тис. доларів.
Водночас, за твердженням громадських організацій у США, що займаються моніторингом подібних пожертвувань, таких коштів на рахунках компаній, що належать Фруману і Парнасу, не було. Слідство підозрює, що гроші, переказані у виборчі фонди Республіканської партії, були отримані підприємцями з іноземних джерел, що є прямим порушенням законодавства США.
Одним із бізнес-партнерів вихідців з СРСР був особистий адвокат президента США Рудольф Джуліані, який отримав "за консультаційні послуги" від компаній, що належать Фруману і Парнасу, понад 1 млн доларів. Серед бізнес-проєктів групи - зміна керівництва української компанії "Нафтогаз", а також лобіювання відставки посла США в Україні Марі Йованович.
Американська влада вважає, що саме Фруман і Парнас виступили одними з організаторів телефонної розмови, яка стала скандальною, між Дональдом Трампом і Володимиром Зеленським, що відбулася 25 липня цього року. Під час розмови президент США наполягав на тому, що влада в Києві має почати розслідування "корупційної діяльності" в Україні колишнього віцепрезидента Джо Байдена та його сина Гантера.
- Как это?
- Ну мы живём во Владимире!
- Глисты что-ли?!
😄
Якщо навіть не читали, то поясню на пальцях: про незаконе фінансування слонів, їхньої виборчої програм та діяльності.
А вже окремим пунктом - заміна послиці Маші Йованович (сербки і росіянки за походженням, лоббістки інтересів кремля), на чому напрлягало тодішнє керівництво України в особі Порошенка, Клімкіна і задіяного "з нагоди" в цій справі Луценка. А це - чисто дипломатична процедура і жодним боком не входить до числа проблем корупції в Україні. Інша справа, що сама процедура заміни могла мати ознаки корупції - але лише з точки зору американського законодавства. Verstehen?
22.03.2019 14:08
Україна високо цінує відносини стратегічного партнерства із Сполученими Штатами Америки і вклад посла США в Україні Марі Йованович у розвиток українсько-американських відносин.
Про це заявив Президент Петро Порошенко у виступі на урочистостях з нагоди 27-ї річниці створення Служби безпеки України, повідомляє кореспондент Укрінформу.
"Україна високо цінує відносини стратегічного партнерства із Сполученими Штатами Америки на засадах чіткої двопартійної підтримки. Наші відносини з Вашингтоном ще ніколи не були настільки ефективними, предметними, як сьогодні. І як глава держави я особисто доклав до цього значних зусиль і дуже ціную цей справді важливий актив нашої міжнародної політики", - сказав Порошенко
зараз це брехло буде пи..іти що це така дипломатична мова..
можеш не пояснювати,а відразу пи..увати на..уй..
http://www.ofeliya.com.ua/archives/2802
Главный иудейский раввин Украины Моше Асман на фото с Парнасом, Фруманом и Майком Хакаби, бывшим губернатором Арканзаса.