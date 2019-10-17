 НАБУ почало проти мене справу через те, що не виніс догану заступнику, - Луценко

Як передає Цензор.НЕТ, про це Луценко написав у фейсбуці.

"Звичка моїх опонентів шукати бліх і видавати їх за мамонта - незмінна. Попри фанфари певних ЗМІ, ця справа НАБУ присвячена тому, що я нібито не виніс догану заступнику. Нічого не скажеш - масштабна справа", - заявив Луценко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": НАБУ відкрило справу проти Луценка, - РБК-Україна