 НАБУ почало проти мене справу через те, що не виніс догану заступнику, - Луценко

Як передає Цензор.НЕТ, про це Луценко написав у фейсбуці.
"Звичка моїх опонентів шукати бліх і видавати їх за мамонта - незмінна. Попри фанфари певних ЗМІ, ця справа НАБУ присвячена тому, що я нібито не виніс догану заступнику. Нічого не скажеш - масштабна справа", - заявив Луценко.
так ,ці посадки йшли через прокуратуру.
ТАК,Югік геніальний ГУБИТЕЛЬ СПРАВ..
АЛЕ ВСЕ ТАКИ ЯКУСЬ МІЗЕРНУ КІЛЬКІСТЬ УПУСТИВ..
Шо там о о новой главе Минздрава Зоряне Скалецкой?
« Нам клялся президент на Конституции,
Кричал из телевизоров сурово:
«Я положу конец любой коррупции!»,
Но выполнил всего три первых слова".
Тем более, что опыт, точно, есть,
Концом он ноты брал на пианино.
Теперь намерен возложить конец
На каждого из граждан Украины.
Но нет, Вован, твой номер не пройдёт,
Не все из граждан твой конец лобзают.
И я не признаю́, что идиот,
И про конец зебильной власти знаю.»
🤔
вроде как писали что он сгорел от паленой водки недавно.
прикрывал Курченко.
Холодницкий подыграл псевдоконфискации по делу Курченко
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2018/05/22/7181016/
" "государство от громкой псевдоконфискации Луценко самом деле получило лишь дырку от бублика и реальную угрозу выплатить деньги за незаконно конфискованный завод и нефтепродукты".
Также Луценко сам закрыл другое дело Курченка, причём для того, чтобы спасти этого уродца, Югик ликвидировал следственное управление, а также отдел процессуального руководства, которые расследовали дело Курченко: https://i.uaportal.com/gallery/2019/4/26/foto.jpg
И этот лживый подонок ещё смеет открывать свой грязный рот.
22 марта, 2019 07.49 |комментариев: 7
После заявления генерального прокурора Украины Юрия Луценко о том, что во время первой встречи с ним посол США в Украине Мари Йованович передала перечень людей, в отношении которых нельзя проводить расследования, старший научный сотрудник Atlantic Council Андерс Аслунд назвал генпрокурора лжецом. Позже он отозвал свои слова.
Больше читайте тут: https://gordonua.com/tags/anders-aslund.html
может лучше тебе свой рот закрыть, дорогой кацапский мышебрат?
Что касается Аслунда, то он назвал вещи своим именами, но это было сделано эмоционально и в адрес действующего чиновника, ввиду чего он забрал их. Тем не менее факты от этого не перестали быть фактами, и Луценко не перестал быть лживой до мозга костей скотиной, покрывавшего коррупцию как только мог. А то, что ты вступился за мразь, которая покрывала коррупцию, в частности Курченка, за мразь, которая своими действиями нанесла урон как бюджету Украины, который не смог получить сотни миллионов гривен, украденных Курченком, за мразь, которая состряпала маячню и вручила её ещё одному аферисту Джулиани, - вот это как раз и говорит, что ты и есть по факту "кацапский мышебрат", ещё и с мозгом размером с грецкий орех.
Что до лжи гнусного Луценка в отношении Йованович, она была дезавуирована Госдепартаментом:
Чем Украине грозит очередная ложь Юрия Луценко
https://24tv.ua/ru/chem_ukraine_grozit_ocherednaja_lozh_jurija_lucenko_n1133956
Госдепартамент США назвал заявления генерального прокурора Украины относительно своего посла откровенной выдумкой, что подтверждается календарем.
А вот и одна из причин той очередной лжи Луценка:
https://24tv.ua/ru/skandal_lucenko_s_jovanovich_prichiny_klevety_genprokurora_na_posla_ssha_n1133058
Причиной заявления Луценко была месть Йованович за постоянную критику генпрокурора и требование увольнения его заместителя Назара Холодницкого. Недавно посол США фактически обвинила Луценко в крышевании коррупции и сохранении в должности прокурора-предателя.
Дослівно слова мертвечука: "Ну вы знаете, по поводу госпожи Йованович. Это правда - то, что говорит господин Джулиани". А недавно ще фсб-шний крисёниш Деркач з бригади Мертвечука атакував Йованович. Треба бути абсолютно безсоромною твариною, щоб захищати таку брехливу корупційну гидоту як Луценко та треба бути реальним моральним виродком, щоб накидатися на Йованович.
за што Алкаша надо посадить
пусть сработает хоть одна
В камере лучше английский изучить по-фене