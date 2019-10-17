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Все про:НАБУ (2137) Луценко (2676)

 НАБУ почало проти мене справу через те, що не виніс догану заступнику, - Луценко

Колишній генпрокурор Юрій Луценко прокоментував кримінальне провадження Національного антикорупційного бюро проти себе. За його словами, цю справу присвячено тому, що він не виніс догану заступнику.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Луценко написав у фейсбуці.

"Звичка моїх опонентів шукати бліх і видавати їх за мамонта - незмінна. Попри фанфари певних ЗМІ, ця справа НАБУ присвячена тому, що я нібито не виніс догану заступнику. Нічого не скажеш - масштабна справа", - заявив Луценко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": НАБУ відкрило справу проти Луценка, - РБК-Україна

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3154286
 
 
 Топ коментарі
 
Ничего. Вон рекетира и убийцу Капоне за неуплату налогов посадили. Сядет картавый за это преступления - уже отлично.
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Луценко снова лжёт. Как говорил Андерс Аслунд: " Луценко открывает рот для того чтобы снова соврать". То, что он говорит про выговор,- речь об ещё одном лживом выродке, - Холодницком, которого Луценко прикрыл после того как Холодницкий слил Труханову информацию о готовящихся обысках. Холодницкий, в свою очередь, по указанию Луценка
прикрывал Курченко.
Холодницкий подыграл псевдоконфискации по делу Курченко
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2018/05/22/7181016/

" "государство от громкой псевдоконфискации Луценко самом деле получило лишь дырку от бублика и реальную угрозу выплатить деньги за незаконно конфискованный завод и нефтепродукты".
Также Луценко сам закрыл другое дело Курченка, причём для того, чтобы спасти этого уродца, Югик ликвидировал следственное управление, а также отдел процессуального руководства, которые расследовали дело Курченко: https://i.uaportal.com/gallery/2019/4/26/foto.jpg
И этот лживый подонок ещё смеет открывать свой грязный рот.


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Юрец действительно не вынес выговор заместителю, но вынес с места работы много чего другого ...
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Ничего. Вон рекетира и убийцу Капоне за неуплату налогов посадили. Сядет картавый за это преступления - уже отлично.
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Однозначно... Быть добру... Или бобру... Это как карта ляжет.
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садят судьи. Картавый обеспечил посадки 1600 чиновников - факт
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caдять судді.
так ,ці посадки йшли через прокуратуру.
ТАК,Югік геніальний ГУБИТЕЛЬ СПРАВ..
АЛЕ ВСЕ ТАКИ ЯКУСЬ МІЗЕРНУ КІЛЬКІСТЬ УПУСТИВ.. НАБУ почало проти мене справу через те, що не виніс догану заступнику, - Луценко - Цензор.НЕТ 4620
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Югик, ну такая у тебя планида..... НАБУ начало против меня дело из-за того, что не вынес выговор заместителю, - Луценко - Цензор.НЕТ 2347 За водителя, за заместителя...... потому что без образования лезешь куда не надо. НАБУ начало против меня дело из-за того, что не вынес выговор заместителю, - Луценко - Цензор.НЕТ 2347 Но ничего, ты теперь не первоход...... срок на одной ноге отстоишь в легкую..... НАБУ начало против меня дело из-за того, что не вынес выговор заместителю, - Луценко - Цензор.НЕТ 2347
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Німецький прапорець , російська мова - ти хто і звідки ? Не шаріков ? Ну значить , таке саме ... . І навіщо таким ,як ти Україна ? Розбирайтеся з прокурорами путіна .
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ага, или за 1,5 лярда зелени, который он с Пашинским не вернули Яныку. Это к вопросу про образование
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"без образования лезешь куда не надо" - собсно, это о почти всей зелёной власти НАБУ почало проти мене справу через те, що не виніс догану заступнику, - Луценко - Цензор.НЕТ 9597.
Шо там о о новой главе Минздрава Зоряне Скалецкой? НАБУ почало проти мене справу через те, що не виніс догану заступнику, - Луценко - Цензор.НЕТ 5331
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Спер з ФБ:
« Нам клялся президент на Конституции,
Кричал из телевизоров сурово:
«Я положу конец любой коррупции!»,
Но выполнил всего три первых слова".
Тем более, что опыт, точно, есть,
Концом он ноты брал на пианино.
Теперь намерен возложить конец
На каждого из граждан Украины.
Но нет, Вован, твой номер не пройдёт,
Не все из граждан твой конец лобзают.
И я не признаю́, что идиот,
И про конец зебильной власти знаю.»
🤔
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не понял, а что, разве генитальный алкаш югик еще живой?
вроде как писали что он сгорел от паленой водки недавно.
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Не сбрехали.... Югик в Англию успел доехать между запоями, а там с паленкой туго..... нету совсем. Так что Югик вынужден дешевым вискарем печень садить.... НАБУ начало против меня дело из-за того, что не вынес выговор заместителю, - Луценко - Цензор.НЕТ 790
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От чому ви кацапи всіх по собі рівняєте ? Хіба десь є більше гомосексуалістів і алкашів , чим росії ? А обзивати представників других націй можете . А якщо з України , то вивчи мову , а то як боти з кацапендрії ! Он навіть хряк був вивчив і зе , щоб дурнів дурити теж щось бекає .
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доброта это жинка ххх лиття? по совместительству агент свиновальцманато "Фобос и Деймос"?
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Кум Юа , як не захоче , відсидіть в українській кічі , то сяде в амереканську , на багато на довше ! Там не такі гуманістичні суди , як в Україні , реформовані свиночолим отецем нації🐷 ! І як з ним могло таке трапиться 😆
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Втручання в вибори США , це йому не хухри мухри ! Американці дотошні , розберуться !😆
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Дурахманович, кинь родителям предьяву, что вылупили некомплектным, моск то выжать забыли))
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Луценко снова лжёт. Как говорил Андерс Аслунд: " Луценко открывает рот для того чтобы снова соврать". То, что он говорит про выговор,- речь об ещё одном лживом выродке, - Холодницком, которого Луценко прикрыл после того как Холодницкий слил Труханову информацию о готовящихся обысках. Холодницкий, в свою очередь, по указанию Луценка
прикрывал Курченко.
Холодницкий подыграл псевдоконфискации по делу Курченко
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2018/05/22/7181016/

" "государство от громкой псевдоконфискации Луценко самом деле получило лишь дырку от бублика и реальную угрозу выплатить деньги за незаконно конфискованный завод и нефтепродукты".
Также Луценко сам закрыл другое дело Курченка, причём для того, чтобы спасти этого уродца, Югик ликвидировал следственное управление, а также отдел процессуального руководства, которые расследовали дело Курченко: https://i.uaportal.com/gallery/2019/4/26/foto.jpg
И этот лживый подонок ещё смеет открывать свой грязный рот.


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Аслунд: Я отзываю свое заявление о Луценко
22 марта, 2019 07.49 |комментариев: 7
После заявления генерального прокурора Украины Юрия Луценко о том, что во время первой встречи с ним посол США в Украине Мари Йованович передала перечень людей, в отношении которых нельзя проводить расследования, старший научный сотрудник Atlantic Council Андерс Аслунд назвал генпрокурора лжецом. Позже он отозвал свои слова.
Больше читайте тут: https://gordonua.com/tags/anders-aslund.html

может лучше тебе свой рот закрыть, дорогой кацапский мышебрат?
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Кацапский мышебрат, - это состояние твоей дешёвой душонки.
Что касается Аслунда, то он назвал вещи своим именами, но это было сделано эмоционально и в адрес действующего чиновника, ввиду чего он забрал их. Тем не менее факты от этого не перестали быть фактами, и Луценко не перестал быть лживой до мозга костей скотиной, покрывавшего коррупцию как только мог. А то, что ты вступился за мразь, которая покрывала коррупцию, в частности Курченка, за мразь, которая своими действиями нанесла урон как бюджету Украины, который не смог получить сотни миллионов гривен, украденных Курченком, за мразь, которая состряпала маячню и вручила её ещё одному аферисту Джулиани, - вот это как раз и говорит, что ты и есть по факту "кацапский мышебрат", ещё и с мозгом размером с грецкий орех.
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Если кто то отзывает свои, то это и значит, что он этого не говорил. Вот это - факт. а если ты повторяешь его слова - значит именно ты распространяешь ложь, ты и никто другой, поэтому, утырок, не обвиняй никого во лжи, когда ты сам - лжец
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Я уже отметил, если до твоего мозга не дошло, - причину по которой Аслунд отозвал, - лживый до мозга костей Луценко, о котором и так все знают, что он врёт как дышит, - так и остался лжецом, но он был действующим чиновником, потому то и была отозвана эмоциональная, но чётко фиксирующая суть этой гниды фраза.
Что до лжи гнусного Луценка в отношении Йованович, она была дезавуирована Госдепартаментом:
Чем Украине грозит очередная ложь Юрия Луценко

https://24tv.ua/ru/chem_ukraine_grozit_ocherednaja_lozh_jurija_lucenko_n1133956
Госдепартамент США назвал заявления генерального прокурора Украины относительно своего посла откровенной выдумкой, что подтверждается календарем.
А вот и одна из причин той очередной лжи Луценка:

https://24tv.ua/ru/skandal_lucenko_s_jovanovich_prichiny_klevety_genprokurora_na_posla_ssha_n1133058
Причиной заявления Луценко была месть Йованович за постоянную критику генпрокурора и требование увольнения его заместителя Назара Холодницкого. Недавно посол США фактически обвинила Луценко в крышевании коррупции и сохранении в должности прокурора-предателя.
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Уде не говоря о том, что дегенеративная пропагандистская машина Медведчука стремилась обгадить Йованович, как могла, так что ты просто кусок этого рашистского лайна.
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"пропагандистская машина Медведчука стремилась обгадить Йованович, как могла" - був би хороший анекдот, якби це не був касапський брехливий висер. Висер, хоча би тому, що Маша заслужила похвали ***** за свою місію на Новінському бульварі...
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"був би хороший анекдот, якби це не був касапський брехливий висер", - касапський брехливий висер, - це коли брехливі покидьки транслюють касапську пропаганду мертвечука.
Дослівно слова мертвечука: "Ну вы знаете, по поводу госпожи Йованович. Это правда - то, что говорит господин Джулиани". А недавно ще фсб-шний крисёниш Деркач з бригади Мертвечука атакував Йованович. Треба бути абсолютно безсоромною твариною, щоб захищати таку брехливу корупційну гидоту як Луценко та треба бути реальним моральним виродком, щоб накидатися на Йованович.
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Валентин- 100% прав.Да не сто,а 200%.А захышаты Луценко будуть.Порохоботы,свинорылые,которых тут на Цензоре,как свыней в свынарнике.
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Да порохоботы они,Пэцюней проплаченные.Всех кто Вальцмана критикует,называют "рукой кремля",что бы спровоцировать и вывести человека из равновесия,заставить оправдываться,уводя от темы разговора.Плюнь на них,и разотри.
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Ох, Юра, взялись би за тебе по спражньому, то сидіти тобі не пересидіти... Хай твоя жінка третього тисячоліття згадує заново, як пиріжки смажити і передачу готувати...
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Юрец действительно не вынес выговор заместителю, но вынес с места работы много чего другого ...
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это у вас прокуратура или курва песочница? НАБУ начало против меня дело из-за того, что не вынес выговор заместителю, - Луценко - Цензор.НЕТ 4038
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картавое ничтожество! по тебе тюрьма давно плачет!
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А разве не из-за того что ты владеешь незаконным азартным бизнесом?
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За логікою, аргументами та великим інтелектом, усі заяви Луценка мені сильно нагадують порохоботів Цензора... наприклад, Абу, який ********** і перекручує абсолютно любу інформацію
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Це Югік сказав з Оксфордським чи з Лондонським акцентом?
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Он человек-помойка. Что не скажет - всё дерьмо
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ну куда бы набу еще свою энергию девало))) в стране победили коррупцию и принялись воспитывать прокуроров)))
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з якої пори безграмотний зек є проКУРВАвором?
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а може за те що сів на поток хабарів і заносив куму нагору?
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Этот алкаш с пропитым мозгом так и непонял, за что на него дело завели.
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Обращение Луценко до своих бывших сокамерников. НАБУ начало против меня дело из-за того, что не вынес выговор заместителю, - Луценко - Цензор.НЕТ 1512 .
НАБУ начало против меня дело из-за того, что не вынес выговор заместителю, - Луценко - Цензор.НЕТ 1218
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Зебіли та риги радіють , наче їм якийсь зиск з цього буде . А скоро ця зеБАНДА буду й вас хапати , і те , що хтось буде волати "я зебіл!" - нікого не врятує . В першу чергу на цугундер ! Так як сраліни не заспокоїлись , поки всіх своїх не знищили .
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Соя ты пороху сколько раз в день задницу вылизываешь?
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та есть 1000 зацепок
за што Алкаша надо посадить
пусть сработает хоть одна
В камере лучше английский изучить по-фене
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Да Югику сбрехать,что пол литра засандалить.Вот сейчас в Англии он что,язык аглицкий учит?Показал бы в какой школе или лицее он цэ робыть,и главное за чей счет банкет?С какого перепугу он обогатился за три года,что генпрокурором был?В какую лотерею он все свое богатство "выиграл",а может сорвал джек-пот?Никогда не поверю,что семейка бывших комсомольских активистов,а затем профессиональных "революционеров",вдруг,знэнацька сталы успишнымы бизнесменами.
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ШЕПЕЛЯВОЕ ДЕРЬМО! ГОТОВЬ СВОЮ КРУЖКУ, УБЛЮДОК!
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