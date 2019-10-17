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 Україна модернізувала газопровід для збільшення реверсу газу з Польщі, - Нафтогаз

На компресорній станції "Комарно" (Львівська область) успішно завершено комплекс будівельно-монтажних робіт з підключення нової технологічної ділянки трубопроводу-перемички.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу НАК "Нафтогаз України".

Оновлена конфігурація газопроводу дозволить транспортувати газ як в аверсному, так і в реверсному режимах між Україною та Польщею. Проведення тестового запуску в реверсному режимі, що стане фінальним етапом завершення робіт на об'єкті, планується до кінця жовтня.

У Нафтогазі зазначили, що модернізація компресорної станції дозволить суттєво підвищити маневреність і надійність функціонування ГТС у разі припинення транзиту російського газу з 1 січня 2020 року. Проєктна потужність модернізованої ділянки становитиме 15 млн куб. м на добу в аверсному режимі та 18 млн куб. м на добу в реверсному режимі з Польщі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Запаси газу в сховищах перевищили 21 млрд кубометрів, - Коболєв

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3154285
 
   
 Топ коментарі
 
Пока. А после подписания капитуляции газом *молодую сепарскую республику* будем обеспечивать мы. Еще и Мацква нам счет предьявит за уже поставленные миллиарды кубов газа на окупированную территорию. Как говорится, только поставь крестик на документах и пошло-поехало все снежным комом, только успевай бабло отслюнявливать для тамженашихлюдей.
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У Польщі є термінали для прийому скрапленого газу. Тому такі рішення хоч і дорогі, але забезпечать Україну газом.
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Лучше дорогой норвежский или американский, чем "дешёвый" парашный, но после капитуляции Украины. А по теплотворной способности ещё вопрос- чей дороже. Украина модернизировала газопровод для увеличения реверса газа из Польши, - Нафтогаз - Цензор.НЕТ 8986
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Надеюсь не для того чтобы на окупированные территории начать поставки газа по формуле Зештанмаера.
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....себе "за так" - лугондонцы ж кормильцы еще те Украина модернизировала газопровод для увеличения реверса газа из Польши, - Нафтогаз - Цензор.НЕТ 1452
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Пока. А после подписания капитуляции газом *молодую сепарскую республику* будем обеспечивать мы. Еще и Мацква нам счет предьявит за уже поставленные миллиарды кубов газа на окупированную территорию. Как говорится, только поставь крестик на документах и пошло-поехало все снежным комом, только успевай бабло отслюнявливать для тамженашихлюдей.
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Рашка торопится до зимы подписать формулу Зештанмаера, чтобы уже етой зимой скинуть на Украину все проблемы дамбаситов.
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Я чего то не понял, через нас транзитом газ с рашки в Польшу, а потом с Польши к нам. Полный дебилизм.
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они в трускавце еще не все буквы выучили а ты почитай=))
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Недалеко сховища. В опалювальний сезон відбирається з транзитного потоку росгазу, а підйом зі сховищ компенсує потік в ЄС, називається "віртуальний транзит".
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А тобі не пох, як воно насправді?
Доки московія жене газ до Європи через Україну - віртуальний, а як перестане то й реальний запрацює.
А що колись перестане - і до бабці не ходи. Або газоводи обхідні таки добудує, або розпадеться на клаптики, або ще щось станеться.
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Колись і від спалювання вуглеводнів люди відмовляться, але ми до того не доживемо Україна модернізувала газопровід для збільшення реверсу газу з Польщі, - Нафтогаз - Цензор.НЕТ 13
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Авжеж, до відмови від споживання вуглеводнів не доживемо.
А до відсутності транзиту територією України доживемо. Якщо не збираєшся померти в наступні рік-два-п'ять, звісно.
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Я кажу не про споживання, а про паливний застосунок. Думаю, до кінця століття лише як хім.сировина стане їх вжиток.
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Это тактика такая.Польша -союзник Украины и ее надо поддержать финансово. Польша будет покупать газ в Украине по одной цене, а продавать по другой. И тогда РФ настанет пипец.
А трубу по ходу проложили на бумаге. Зачем деньги на какую то трубу тратить?Деньги можно поделить, hfcnfobnm и все путем...
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У Польщі є термінали для прийому скрапленого газу. Тому такі рішення хоч і дорогі, але забезпечать Україну газом.
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Лучше дорогой норвежский или американский, чем "дешёвый" парашный, но после капитуляции Украины. А по теплотворной способности ещё вопрос- чей дороже. Украина модернизировала газопровод для увеличения реверса газа из Польши, - Нафтогаз - Цензор.НЕТ 8986
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яка драма)) поцікавтесь скільки раніше була реверсна потужність з Польщі
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Если не будет транзита через Украину, то каким образом он попадет в ЕС? А если не будет лишнего газа в ЕС, то про какой реверс идет речь? У кого-то с логикой большие проблемы.
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У тебе, звісно. Украина модернизировала газопровод для увеличения реверса газа из Польши, - Нафтогаз - Цензор.НЕТ 4044
Є термінали для прийому скрапленого газу, потоки турецькі, південні, північні і т.д.
Отже:
ЄС буде з газом і в належній кількості. - це раз.
Якщо контракт з постачальниками з ЄС буде укладено, то його буде виконано, бо приватники з ЄС не державники з Московії - це два.
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90% газу в ЄС постачають "державники" не з ЄС Україна модернізувала газопровід для збільшення реверсу газу з Польщі, - Нафтогаз - Цензор.НЕТ 8340
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Татишо правда?
Втім, мо-ожливо що це статистика "державники" не з ЄС і РФ 90% свого газу постачає в ЄС.
А от ЄС Споживає газу з РФ лише 40 %
Ще одна помилка? Україна модернізувала газопровід для збільшення реверсу газу з Польщі, - Нафтогаз - Цензор.НЕТ 721
ПМ: дані застарілі, але навряд чи суттєво змінилися. Ось, почитай. http://www.investplan.com.ua/pdf/22_2017/12.pdf
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Там % це структура імпорту по грошах, я кажу за supply загалом, по об'ємах. Куріть Євростат звідки й смокчуть дані на такі статті. Зараз гарячий тренд - зростання імпорту ЗПГ з рашки в ЄС. Якщо виникне (і ніхто не знає чи "доживем") "клапоть", який назвемо Ямальська джамахерія, то вона продовжуватиме толкати зріджений на зовнішні ринки, а Європа ближче всього і такій торгівлі пофіг які газогони збудовані путєним хто контролюватиме на колишній масковії. А Україна трназит втрачатиме поступово (але через 5 років ще багато лишиться). Щоб йдалі гнати на захід треба було переорієнтовуватись на поставки із Зах. та Ц. Азії в Європу, клепати звідти газопроводи, а не ваньку валяти останні 20 років.
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пока "реверс" чисто виртуальный, двунаправленный трубопровод конечно хорошо, но сомневаюсь, что с симметричными мощностями, этот трубопровод строился и проектировался, что качать из совка в европу, сомневаюсь, что обратный поток может превысить хотя бы четверть объема от прямого!
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Уже всем известно что никакого реверса нет! Газ изымают прямо из трубы, плюсуя к цене стоимость реверса. Еще и деньги на мифическую модернизацию спи...эээ спёрли!
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дешевий газ,включно з Європи-це надовго.
ціни газу-вторинні щодо нафти.

Крупные экономики, зависимые от экспорта углеводородов, в 2019 году стали чемпионами стагнации - помимо России с замедлением до 1% столкнулись Саудовская Аравия, Бразилия и Мексика, перечисляет МВФ.
С февраля, когда торговая война Китая и США, вошла в фазу очередной эскалации, рассчитанный МВФ индекс цен на сырье упал на 5,5%: металлы подешевели на 0,8%, продовольствие - на 1,2%, а углеводороды - на 13,1%.
Удерживать нефть дороже 60 долларов за баррель помогают разовые или искусственные факторы - коллапс нефтяной промышленности Венесуэлы, санкции против Ирана, атаки на нефтяные объекты в Саудовской Аравии. Но фундаментально рынок остается «слабым», подчеркивает МВФ: спрос растет медленнее, чем добыча в США.
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Не тіштесь "минулорічним снігом" - ріст видобутку нафти в США уповільнюється. Зате світовий попит на газ продовжує стрімко рости. Чи думаєте япошки запускають АЕС, а газовози з США йдуть справно і це диво, так вони (й корейці) зайве зливають на Китай, який далі нарощує імпорт ЗПГ, отака торгова війна Україна модернізувала газопровід для збільшення реверсу газу з Польщі, - Нафтогаз - Цензор.НЕТ 7000
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