 Україна модернізувала газопровід для збільшення реверсу газу з Польщі, - Нафтогаз

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу НАК "Нафтогаз України".
Оновлена конфігурація газопроводу дозволить транспортувати газ як в аверсному, так і в реверсному режимах між Україною та Польщею. Проведення тестового запуску в реверсному режимі, що стане фінальним етапом завершення робіт на об'єкті, планується до кінця жовтня.
У Нафтогазі зазначили, що модернізація компресорної станції дозволить суттєво підвищити маневреність і надійність функціонування ГТС у разі припинення транзиту російського газу з 1 січня 2020 року. Проєктна потужність модернізованої ділянки становитиме 15 млн куб. м на добу в аверсному режимі та 18 млн куб. м на добу в реверсному режимі з Польщі.
Газовый конфликт между Россией и Украиной 2008-2009 годов
Доки московія жене газ до Європи через Україну - віртуальний, а як перестане то й реальний запрацює.
А що колись перестане - і до бабці не ходи. Або газоводи обхідні таки добудує, або розпадеться на клаптики, або ще щось станеться.
А до відсутності транзиту територією України доживемо. Якщо не збираєшся померти в наступні рік-два-п'ять, звісно.
А трубу по ходу проложили на бумаге. Зачем деньги на какую то трубу тратить?Деньги можно поделить, hfcnfobnm и все путем...
Є термінали для прийому скрапленого газу, потоки турецькі, південні, північні і т.д.
Отже:
ЄС буде з газом і в належній кількості. - це раз.
Якщо контракт з постачальниками з ЄС буде укладено, то його буде виконано, бо приватники з ЄС не державники з Московії - це два.
Втім, мо-ожливо що це статистика "державники" не з ЄС і РФ 90% свого газу постачає в ЄС.
А от ЄС Споживає газу з РФ лише 40 %
Ще одна помилка?
ПМ: дані застарілі, але навряд чи суттєво змінилися. Ось, почитай. http://www.investplan.com.ua/pdf/22_2017/12.pdf
ціни газу-вторинні щодо нафти.
Крупные экономики, зависимые от экспорта углеводородов, в 2019 году стали чемпионами стагнации - помимо России с замедлением до 1% столкнулись Саудовская Аравия, Бразилия и Мексика, перечисляет МВФ.
С февраля, когда торговая война Китая и США, вошла в фазу очередной эскалации, рассчитанный МВФ индекс цен на сырье упал на 5,5%: металлы подешевели на 0,8%, продовольствие - на 1,2%, а углеводороды - на 13,1%.
Удерживать нефть дороже 60 долларов за баррель помогают разовые или искусственные факторы - коллапс нефтяной промышленности Венесуэлы, санкции против Ирана, атаки на нефтяные объекты в Саудовской Аравии. Но фундаментально рынок остается «слабым», подчеркивает МВФ: спрос растет медленнее, чем добыча в США.