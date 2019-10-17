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 Політика України
  2010  21
Все про:закон (768) Зеленський (3285) дозвіл (34)

 Закон про захист бізнесу від неправомірних дій дозвільних органів підписаний президентом, - ОП

Президент України Володимир Зеленський підписав закон "Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо посилення захисту суб'єктів господарювання від неправомірних дій або бездіяльності дозвільних органів".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.

"Цей документ передбачає посилення адміністративної відповідальності посадових осіб дозвільних органів за порушення вимог законодавства з питань видачі документів дозвільного характеру шляхом внесення змін і доповнення до Кодексу України про адміністративні правопорушення. У законі конкретизовано склад окремих адміністративних правопорушень і встановлено нові склади адміністративних правопорушень у згаданій сфері, за які запроваджується адміністративна відповідальність", - йдеться в повідомленні.

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Очікується, що реалізація положень цього закону сприятиме зменшенню кількості випадків незаконних або безпідставних відмов у видачі (переоформленні, анулюванні) документів дозвільного характеру чи реєстрації декларації відповідності матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання вимогам законодавства.

"Закон створює для суб’єктів господарювання нові правові механізми впливу на посадових осіб дозвільних органів у разі порушення ними вимог законодавства з питань видачі документів. У зв’язку з цим очікується підвищення рівня дисциплінованості посадових осіб дозвільних органів під час здійснення ними своїх повноважень з огляду на ризик бути притягнутим до адміністративної відповідальності", - уточнюють у повідомленні.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3154284
 
 
 Топ коментарі
 
Ну ось, а кажуть шо без диплому.
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Закон про те, що дисципліна повинна бути дисциплінованою - підписано.
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Уголовная ответственность может бы и поуменьшила чиновничьи аппетиты,а админ -вряд ли
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чо уж мелочиться. давайте вообще нафиг все контролирующие органы отменим. а там пусть хот ьдохнут от дизентерии от некачественных продуктов
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Коротше, замість того, щоб щось творити, Зеленський псує папери, зарившися по вуха у власних підписах. Дядя клоун велікан.
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Это - СудьЗакон о защите бизнеса от неправомерных действий разрешительных органов подписан президентом, - ОП - Цензор.НЕТ 3231я Шкурдова Л.М. Запомните ее. Чтобы потом не спрашивать, почему доллар по 100, а кредиты - под 1000%, а пенсии хватает только на вареник. Завтра она нас обанкротит Хотите ее остановить? Тогда приходите завтра под хозсуд Киева, в 1030 по адресу улица Хмельницкого 44б.
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У премьера нет диплома о высшем образовании. Как его назначили на должность?
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У нього трускавецький диплом, а це не абищо.
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Це грамота кума Юи ? Яку йому видав свиночолий отець нації 🐷 ???
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Кампанія "Філіп Морріс" залишає Україну та закриває харківську тютюнову фабрику, роботу втратять 1000 робітників, разом залишать Україну ще 4 міжнародні кампанії, завдяки тому що "слуги народу" прийняли новий закон 1049. Слава зебілам!
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Цікаво, чи зебіли здогадуються, що втрачені внаслідок відходу зарубіжних компаній доходи бюджету від податків і соціальних внесків ляжуть на їх плечі у вигляді збільшення податкового тиску?
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Фішка в тому що на там платять високі білі зарплати, а це внески і в пенсійний фонд. По деяким даним ці кампанії амриканські платили до 50 млрд грн на рік податків в бюджет України.
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Думаю що, за те що вони сують в цигарки замість тютюну в Європі та США їх не тільки б закрили, а ще й посадили на довго.
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Пресслужба Офісу президента переплутала Латвію і Литву у дописі про візит Зеленського
(C)
@EspresoTV
😂😄😂🤣😂
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А до этого столицу Канады Торонто и Оттава, Словакию и Словению....)))) коМАНДА #ЗЮ не заморачивается! Стадион так Стадион! Быдло так Быдло!
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А как на счёт "правового воздействия на должностных лиц" прокуратуры и суда? Те свиньи могут нихрена не делать и покровительствовать преступникам, а с них как с гуся вода
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