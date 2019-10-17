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Все про:Путін (11007) Ердоган (273)

 Ердоган анонсував візит до Путіна з приводу ситуації в Сирії

Президент Туреччини Ердоган поїде в російський Сочі, де зустрінеться з президентом РФ Володимиром Путіним.

Про це повідомив сам Ердоган, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

Жодних подробиць щодо тем розмови з Путіним він не назвав.

Очевидно, президенти обговорять військову операцію Туреччини в Сирії проти курдів, оскільки вона може викликати зіткнення турецьких військових із сирійськими урядовими силами президента Башара Асада.

Урядова сирійська армія оголосила про перекидання військ на північ країни для протистояння Туреччині, а головний союзник Асада - Росія.

Нещодавно прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що "не хоче навіть думати" про можливе зіткнення військових Росії і Туреччини в Сирії.

"Для цього існують зв'язки між нашими військовими", - сказав він.

Спецпредставник Путіна щодо Сирії Олександр Лаврентьєв запевнив, що Росія не допустить зіткнення сирійської урядової армії з турецькими військовими.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Віце-президент США Пенс терміново летить до Туреччини на переговори щодо Сирії

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3154283
 
 
 Топ коментарі
 
Виктор Трегубов:
Это то, о чем я ору постоянно, начиная с конференц-румов стран Запада и заканчивая нашей прессой: методы действия России - это методы действия гопников в подворотне. Когда ты что-то уступаешь гопнику, он сразу же пробивает тебя на новые уступки. Ты не будешь торговаться с гопником в подворотне, доставать кошелек и говорить: хорошо, я дам тебе пять баксов, а десять баксов не дам. Ты отдашь кошелек, зубы, хорошо, если квартиру не перепишешь. Ясно, почему этого не понимают на Западе: они выросли в другой модели взаимоотношений. Но вот почему это неясно мальчику из Кривого Рога, мне намного сложнее понять.

Алексей Арестович:
Наверное, детство было более благополучное. Я думаю, что финальная точка, куда Россия канализирует всю эту историю, - это прямые переговоры с так называемыми ДНР и ЛНР. Это условия снятия санкций с России, вывод России в позицию Франции: мы тут не при чем, мы только посредники, мы желаем добра… Россия решает две противоположных задачи: с одной стороны, надо хотя бы частично снять с себя санкции, а с другой стороны, надо сделать так, чтобы не зажили эти две раны в боку, куда они засунули два пальца и управляют нашей внешней и внутренней политикой: ЛНР и ДНР. Должна потихоньку литься кровь, там должно быть какое-то движение, как сейчас в Грузии. Идет ползучее наступление в Южной Осетии, и сейчас то же самое будет у нас. Они не откажутся от инструмента, который создавали такой кровью, такими деньгами, таким количеством проблем в мире. Фронт будет работать в том или ином виде, в том числе для того, чтобы завести на прямые переговоры. Когда его заведут на прямые переговоры, ситуация радикально поменяется. Дальше Россия может куда меньше о ней волноваться, потому что ее задача будет снимать с себя санкции, тем более, что в Европе практически все договорено, судя по тому, в какую игру играет Макрон с его новой политикой. Боюсь, что Зеленский пойдет этим коридором, потому что его очень аккуратно и очень настойчиво загоняют в этот кабинет.

https://www.svoboda.org/a/30210256.html?fbclid=IwAR20oPSA97u2_96iwMSf8JEtHVPY9DKyxsL0lVd1MRk75ZYHGqUDtIRFTRQ
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Когда Путен решит наконец-то наболевший вопрос - наличие газа и канализации в домах россиян. Почему до сих пор простые россияне вынуждены собирать дрова и валежник, дабы отопить свои избы? И почему они срут в ведра и потом выплескивают фекалии в окно? Разве в России сейчас не 21 век? Вы шо там, кацапы, не собираетесь цивилизироваться?
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Спецпредставитель Путина по Сирии Александр Лаврентьев заверил, что Россия не допустит столкновения сирийской правительственной армии с турецкими военными. Источник: https://censor.net.ua/n3154283
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Те, що говорить росія треба сприймати все навпаки. Тепер зрозуміло, що Туреччина і росія будуть воювати, тим більше, що вони мають протилежні інтереси.
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Трамп - это не США.
Это просто хабадская торпеда.
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Эрдоган продолжает строить российскую АЭС - всё в порядке с головой ?
С-400 купил - он думает, что для члена НАТО там закладок нет ?
Не будет странным, что по дороге в Сочи его собьют.
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"Спецпредставитель Путина по Сирии Александр Лаврентьев заверил, что Россия не допустит столкновения сирийской правительственной армии с турецкими военными."

Но жертв среди турецких помидоров опять избежать не удастся. Эрдоган анонсировал визит к Путину по поводу ситуации в Сирии - Цензор.НЕТ 793
Эрдоган анонсировал визит к Путину по поводу ситуации в Сирии - Цензор.НЕТ 315
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так кацапи бояться, що знову мішки 200 на рашу поїдуть
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Еще один дятел. Когда до них дойдет, что ху#ло не решает конфликты он их СОЗДАЕТ.
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А что Эрдогану остается делать?
США их бросили, войска вывели.
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Главный союзник поджав хвост, сверкая пятками убежал от младшего союзника, в результате брошенные позиции занимают Россия и Сирия.
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