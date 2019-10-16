 Найманця РФ, який воював проти ЗСУ на Донеччині, засуджено до 10 років в'язниці, - прокуратура

Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу прокуратури Донецької області.

"Публічним звинуваченням, яке підтримувала прокуратура Донецької області, в суді доведено, що 17 липня 2014 року 23-річний чоловік, перебуваючи на тимчасово окупованій території Донецька, для участі в дестабілізації суспільно-політичної ситуації в регіоні і втрати авторитету органів державної влади України, вступив до складу окремої артилерійської бригади "Кальміус" так званого Міністерства оборони "ДНР" і на посадах механіка-водія і командира машини реактивного залпового вогню "Град", будучи озброєним автоматом Калашнікова, брав участь у збройних протистояннях з українськими захисниками, зокрема - в районі міст Донецьк, Сніжне, Горлівка, а також у Новоазовському та Шахтарському районах", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що 17 лютого 2019 року поблизу Луганського Бахмутського району найманця поранили і затримали ЗСУ.

"Під час судових слухань обвинувачений своєї провини в інкримінованому злочині не визнав, намагаючись видати себе за цивільну особу, яка в темряві випадково наштовхнулася на блокпост ЗСУ. Однак суд визначив доводи сторони звинувачення вичерпними та обґрунтованими і за скоєння особливо тяжкого злочину проти своєї держави виніс чоловікові обвинувальний вирок - 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна", - йдеться в повідомленні.

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