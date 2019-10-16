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Все про:Зеленський (3263) Латвія (251) помилки (14)

 Фейсбук офісу президента переплутав Литву і Латвію, висвітлюючи візит Зеленського, але швидко виправився. ФОТО

Фейсбук офісу президента допустив помилку в назві країни, в яку здійснив візит Володимир Зеленський, назвавши Латвію Литвою.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляють користувачі Фейсбуку.

Однак, через 20 хвилин помилку було виправлено і з'явилась правильна назва країни.

Фейсбук офісу президента переплутав Литву і Латвію, висвітлюючи візит Зеленського, але швидко виправився 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3154280
 
 
 Топ коментарі
 
вже в Торонто, столиці Канади, побували... тепер у країни Балтії добралися...
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как там тот зебилик называет - джигитилизация, да просто специалисты они.
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Щось я сумніваюся,що це Фейсбук помилився. 😊 Підозрюю, у цього "Фейсбука" є прізвище,вим'я і головне - начальник, такий собі Богдан. 😊
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Знайома психологиня навчає маленьких діточок. Уся дітлашня вже в 4 рочки знають усі країни, їхні столиці, їхнє місцезнаходження на карті та прапори.
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вже в Торонто, столиці Канади, побували... тепер у країни Балтії добралися...
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ААААА... А я хотіла їх запитати, чому оцей задолбаний охвіс про цюдівчинку не навчив його нічого там сказати - вони не знають навіть де він..." Погибшую на Донбассе Ярославу Никоненко похоронят 18 октября в Миргороде"- вона доречі сирота загиблого на Донбасі батька- воїна , а ВОНО там каже що вже два дні тихо на фронті
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Элементарное невежество зели и его команды.Нельзя допустить этих лялек до продажи земли.Выгоним их разом.
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да им пофиг. Литва, Латвия...или белый медведь медведицу или наоборот.
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Одинаково лимитрофные страны, которые не на всяком глобусе различишь ещё.
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Tak jesly vziat teritoriji tam Latvija i Litva oni pocty odinakovi po razmeru,no 3 raza bolse cem Belgija,bolse cem Avstrija,Danija,Golandija. Фейсбук офісу президента переплутав Литву і Латвію, висвітлюючи візит Зеленського, але швидко виправився - Цензор.НЕТ 6274
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Какая в х...я разница-Прибалты.Это славяне? Или нерусские?
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Як висловився колись один "юморист" - " Да они же там все тупие..."
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"больница, приём у психиатора:
- пациент, вы страдаете манией величия.
- ну почему же страдаю, мне очень нравится!"(с)
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У меня нет мании величия. Великие люди этим не страдают (с)
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Пам'ятаю як янук переплутав Туркменістан із Таджикістаном, а тепер точно так путає ОП. Зебобіки! Ви це зробили разом!
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Туркменистан, Таджикистан, ещё какой ********* - какая между ними разница ?
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Звичайно, що для вас приїхати в країну від якої залежало тоді постачання газу і образити не має значення. Тепер зрозуміло чого ви такі🐸
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Turmenistan mne kazetsia tam gaz i neft,a tadziky u nix net nicego.Eti ja toze putaju vot stolic ix by neskazal
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Идиот Зеленский окружил себе полными кретинами, чтобы на их фоне не казаться таким уж идиотом=)
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Это называется: Правило страшной подруги 👭 😁
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а кем себя еще должен быть окружить идиот, умными?
вы и правда ето от идиота ожидали?
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"Нажаль, вчора...е-е-е...ми втратили людей...ви знаєте...е-е-е...і одну жінку..."

Треба писати,хто таке ляпнув?
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А шо может еврей Зеленский сделать плохого Изе?
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Ексміністр охорони здоров'я Уляна Супрун написала пост про геморой, проілюструвавши його фотографією народного депутата від Слуги народу Олександра Дубінського.
Публікація з'явилася у Facebook Супрун.
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😀😀😀

- Ирка ! Где мы?
- в вытрезвителе
- к чёрту подробности, ГОРОД КАКОЙ?
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Ой! Та не треба вчити фотографів і тамандів гоелогії!
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а пресс-службе у Зеленского работает туповатая и злобная собаченка породы МендельШнауцер..

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в Трускавец, немедленно, на 5тилетние курсы для особо необучаемых идиотов,
с тестом по окончании....
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тамади,перукарі,безробітні й весільні фотографи рулять і міняють країну...
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шо литва, шо латвия. да хоть эстония. все шпроты одинаковы)))
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Виталий Портников
6 ч. ·

Мы видим у Владимира Зеленского просто отчаянное желание встретиться с Владимиром Путиным, причем не только в нормандском формате. Во время своей последней встречи с журналистами он сказал, что хотел бы, по сути, прямой, двусторонней встречи с Путиным. Он считает, что эта встреча необходима для окончания войны. Зачем ему эта встреча? Он действительно считает, что разговор с Путиным - это ключ к решению всех проблем? - Алексей Арестович (Олексій Арестович) и Victor Tregubov в программеhttps://www.svoboda.org/a/30210256.html?fbclid=IwAR20oPSA97u2_96iwMSf8JEtHVPY9DKyxsL0lVd1MRk75ZYHGqUDtIRFTRQ
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просто мендель болела, когда географию в школе учили
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Владимир Александрович, ехай на...в Зимбабве, на Богдане, полюбит весь народ.
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королей я путаю с тузами,
и с дебютом путаю дуплет...
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Ну хоч не Литву Латвієй, як зазвичай роблять.
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