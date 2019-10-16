 Фейсбук офісу президента переплутав Литву і Латвію, висвітлюючи візит Зеленського, але швидко виправився. ФОТО

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляють користувачі Фейсбуку.
Однак, через 20 хвилин помилку було виправлено і з'явилась правильна назва країни.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляють користувачі Фейсбуку.
Однак, через 20 хвилин помилку було виправлено і з'явилась правильна назва країни.
- пациент, вы страдаете манией величия.
- ну почему же страдаю, мне очень нравится!"(с)
вы и правда ето от идиота ожидали?
Треба писати,хто таке ляпнув?
Публікація з'явилася у Facebook Супрун.
- Ирка ! Где мы?
- в вытрезвителе
- к чёрту подробности, ГОРОД КАКОЙ?
с тестом по окончании....
6 ч. ·
Мы видим у Владимира Зеленского просто отчаянное желание встретиться с Владимиром Путиным, причем не только в нормандском формате. Во время своей последней встречи с журналистами он сказал, что хотел бы, по сути, прямой, двусторонней встречи с Путиным. Он считает, что эта встреча необходима для окончания войны. Зачем ему эта встреча? Он действительно считает, что разговор с Путиным - это ключ к решению всех проблем? - Алексей Арестович (Олексій Арестович) и Victor Tregubov в программеhttps://www.svoboda.org/a/30210256.html?fbclid=IwAR20oPSA97u2_96iwMSf8JEtHVPY9DKyxsL0lVd1MRk75ZYHGqUDtIRFTRQ
и с дебютом путаю дуплет...