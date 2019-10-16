 Використання ProZorro стане обов'язковим для держзакупівель від 50 тисяч гривень, - Зеленський підписав закон

Відповідна норма міститься в законі "Про внесення змін до Закону України "Про державні закупівлі" та деяких інших законодавчих актах України щодо вдосконалення державних закупівель" № 114-IX, підписаному 16 жовтня Володимиром Зеленським, пише Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Офісу президента.
"Закон має на меті забезпечення ефективного, прозорого та якісного здійснення публічних закупівель, запобігання проявам корупції, розвиток конкурентного середовища та добросовісної конкуренції у сфері публічних закупівель в Україні.
Документ містить низку нововведень, які сприятимуть підвищенню ефективності закупівель, запровадженню персональної відповідальності за порушення законодавства у сфері закупівель, удосконаленню механізму оскарження тендерів, гармонізації з міжнародними стандартами", - йдеться в повідомленні.
Згідно із законом, використання електронної системи ProZorro стає обов’язковим для здійснення державних закупівель вартістю від 50 тисяч гривень (раніше поріг був від 200 тисяч гривень). "Це допоможе вивести з тіні понад чверть мільйона закупівель на рік", - наголошують в ОП.
Також закон зобов'язує замовника надавати звіти у систему ProZorro про всі закупівлі вартістю від 1 копійки (раніше – від 50 тисяч гривень).
"Бізнес, який переміг у тендері, матиме 24 години на виправлення незначних помилок у тендерній пропозиції. Це дозволить підприємцям не втратити тендер, а держзамовнику – зберегти найбільш економічно вигідну пропозицію.
Також документ впроваджує диференційовану платню за подання скарги в Антимонопольний комітет України (через окрему постанову Кабміну). Це дасть змогу припинити необґрунтоване оскарження великої кількості закупівель і затримку проведення тендерів. Також закон передбачає повернення плати у разі задоволення скарги постачальника. За невиконання рішення АМКУ передбачена відповідальність керівника замовника та штраф", - йдеться в повідомленні.
Закон посилює відповідальність за порушення законодавства для недобросовісних замовників і запроваджує персональну відповідальність посадових осіб. Зокрема, якщо будуть придбані товари, роботи та послуги до/без закупівлі або буде укладено договір до/без закупівлі, то на керівника замовника чекає штраф від 2 до 10 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Також законом передбачений інструмент для боротьби з демпінгом – система вказуватиме на аномально низьку ціну, і постачальник має її обґрунтувати для укладення договору із замовником", - йдеться в повідомленні.
Документ також передбачає нові інструменти для підвищення ефективності закупівель, зокрема електронні каталоги ProZorro Market та посади уповноважених осіб для професіоналізації закупівель.
Крім того, закон продовжує на два роки термін закупівель ліків і вакцин через міжнародні організації (до 2022 року). Перелік ліків і порядок закупівель затверджуватиме Кабінет Міністрів України.
"Цей закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, та вводиться в дію через шість місяців після публікації, крім розділу VI, який вводиться в дію через 12 місяців з дня опублікування", - зауважують в ОП.
Нагадаємо, 19 вересня Верховна Рада України ухвалила нову редакцію закону про державні закупівлі.
Фильчаков стал широко известен стране в 2013-м году, когда программа "Гроші" на 1+1 сделала сюжет о вымогательстве денег у предпринимателя в частный прокурорский спецфонд. При Януковиче это не вызывало особого резонанса - тогда всех назначали за деньги или для решения каких-то денежных вопросов. Обычный прокурор-"решала". Но ему как-то удалось усидеть и после смены власти, все там же, в Дергачах. А теперь внезапно из кресла районного значения перемахнуть на высокий пост прокурора всей области.Разумеется, это не случайное решение. Фильчаков тесно связан с Вадимом Слюсаревым. Это бывший начальник внутренней безопасности Государственной пограничной службы, который после выхода в отставку стал мгновенно крупным бизнесменом, владельцем значительных участков земли и складских помещений вблизи государственной границы с РФ. Большие интересы у Слюсарева на пограничном переходе "Гоптовка", земля, недвижимость для хранения крупных партий товара. Это как раз Дергачевский район. Для того, чтобы решать оперативно все вопросы на границе - нужен свой прокурор, рабочий. Поэтому именно здесь прокурор Фильчаков 9 лет стоит на страже интересов Слюсарева. И именно Вадим Слюсарев является фактическим руководителем избирательного штаба "Слуги народа" в Харьковской области. И может делать "правильные" назначения.
И работают сейчас на полную мощность все пограничные переходы, заняты все склады, все работает, импорт идет, тянут любые грузы, кто там будет проверять, бренды это или секонд-хэнд, кто будет создавать проблемы солидным людям, у которых есть даже свой прокурор… Прокурор - это по-прежнему лучшая инвестиция в Украине.
Юрий Бутусов
Не проблема. Тем более, что даже за пучок петрушки бабки теперь будут чек давать.
Думай те.
Беня закупает электроэнергию в РФ.
Где ПроЗорро?