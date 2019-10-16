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Матеріали за темою:
Все про:боєприпаси (942) Львівщина (969) Нацполіція (8353) Правоохоронні органи (253)

 На Львівщині пенсіонерка здала в поліцію гранати, патрони і вибухівку

На Львівщині, під час місячника добровільної здачі зброї, пенсіонерка звернулася в поліцію, щоб здати боєприпаси, які зберігалися в її домогосподарстві.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

До дільничного офіцера поліції Стрийського відділу 16 жовтня звернулася 64-річна жителька одного із сіл району. Жінка повідомила, що в її господарстві зберігаються боєприпаси.

Під час огляду підсобного приміщення пенсіонерки правоохоронці виявили 3 предмети, схожі на ручні осколкові гранати "Ф-1", дві тротилові шашки вагою 200 і 400 грам, 39 патронів до автоматичної зброї калібру 7,62 мм і патрон калібру 5,45 мм, детонатор до артснаряду, п'ять запалів до ручних гранат, близько 400 грам пороху, пластид вагою близько 300 грамів, сигнальну ракету.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": За два тижні громадяни здали в поліцію 3,2 тис. одиниць зброї і більш ніж 204 тис. боєприпасів. ФОТО

Все вилучено та направлено на експертизу. Поліцейські з'ясовують походження боєприпасів.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3154278
 
 
 Топ коментарі
 
Это уже на генном уровне - все время от кацапов землю защищать приходится

😀😀😀

В Западной Украине, выходит дед из хаты и начинает поливать клумбу машиным
маслом. Выбегает внук и кричит:
- Дедулечку, там же цветочки !
- Hехай цветочки, главное шоб кулемет не заржавел
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На Заході українці дуже хазяйновиті.
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На Львовщине пенсионерка сдала в полицию гранаты, патроны и взрывчатку - Цензор.НЕТ 1508
а зря, не ну если излишки то всё ок.
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Месть за убитых побратимов: Разведчики ВСУ провели успешную боевую операцию под носом у оккупантов

https://www.youtube.com/watch?v=ymDtvLbBJqk&t=9s
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Ця пенсіонерка хотіла підірвати пенсійний фонд чи готувала шоу новій владі? 🧐🐸
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Що це за бандарша така?
А ось тепер дуже цікаво, де вона все це добро взяла.
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Это уже на генном уровне - все время от кацапов землю защищать приходится

😀😀😀

В Западной Украине, выходит дед из хаты и начинает поливать клумбу машиным
маслом. Выбегает внук и кричит:
- Дедулечку, там же цветочки !
- Hехай цветочки, главное шоб кулемет не заржавел
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На Заході українці дуже хазяйновиті.
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так и е, хлопцы хорошо знают в каком месте и чем поливать
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Треба було спочатку закопати це на городі, а потім повідомляти. Тоді би їй безкоштовно перекопали весь город🤗
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еще могу понять зачем купила - зачем сдала не могу.
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Та баба не гранати здала, а "здала" з якоїсь причини когось з родини...
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тут тільки можна гадати, алеж на мою думку, все ж таки господарка не до кінця поміркувала )))
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Кажуть , що і не заряджена рушниця один раз на рік стріляє. А тут - цілий арсенал. Мало що може трапитися під гарячу руку чи в нетверезому стані. Так що жінка вчинила дуже мудро
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Пока внук пошел за пивасом бабка прибрала его комнату
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ну, це вже зовсім... навіщо віддала?.. в господарстві все згодиться...
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якась не дyже хазяйновита госпордака мабуть...
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"Взрыватель к артснаряда"? Цензорята, як завжди, літери пукають.
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Мабудь ще у бабці з часів Степана Андрійовича залишилось,для москалів зберігала.
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