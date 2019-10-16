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 Президент підписав закон, який сприятиме розвантаженню роботи Великої палати Верховного Суду, - ОП

Володимир Зеленський підписав Закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підстав передачі справи на розгляд Великої палати Верховного Суду та щодо строків повернення адміністративних справ".

Як наголошується в повідомленні пресслужби Офісу президента, документ під номером №142-IX парламент ухвалив 2 жовтня 2019 року, інформує Цензор.НЕТ.

Закон вносить зміни до Господарського процесуального кодексу, Цивільного процесуального кодексу та Кодексу адміністративного судочинства в частині, що стосується обмеження випадків передачі судових справ на розгляд Великої палати Верховного Суду при оскарженні рішень судів на підставі порушення правил предметної або суб'єктної юрисдикції.

Також зміни стосуються термінів повернення в суд першої інстанції адміністративних справ після апеляційного та касаційного провадження.

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Очікується, що ухвалення цього закону допоможе розвантажити роботу Великої палати Верховного Суду, адже документ унеможливить зловживання правом на оскарження судових рішень. Також це позитивно вплине на дотримання Україною положень статті 6 Конвенції про захист прав людини й основних свобод щодо забезпечення розумних строків розгляду справи.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3154275
 
 
 Топ коментарі
 
Перемога у суді Лондона відкриває шлях для процесу проти Коломойського і Боголюбова у справі Приватбанку.
@UraineNOW_
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Підвищять!)У Нaфтогaзі нaгaдaли, що з 1 січня 2020 pоку ціни нa гaз для нaселення будуть фоpмувaтися нa pинкових зaсaдaх.Пpо це повідомив кеpівник гaзоpозподільчої компaнії Нaфтогaзу Мaксим Paбінович під чaс гaзового фоpуму у Києві.Українцям із січня підвищать тарифи на газ
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Обращайтесь в европейский суд по алиментам господа хорошие.
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Сейчас не рассмотренных дел в Верховном Суде- около 17000. Судей ВС -200 чел. Сокращают до 100 и ОГРАНИЧИВАЮТ В ПРАВАХ граждан и субъекты предпринимательства отстаивать свои права в Верховном Суде! Короче-шоб было меньше больных-больницы надо позакрывать!
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Перемога у суді Лондона відкриває шлях для процесу проти Коломойського і Боголюбова у справі Приватбанку.
@UraineNOW_
🤔
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Ожидается, что принятие этого закона поможет разгрузить работу Большой палаты Верховного Суда, ведь документ сделает невозможным злоупотребления правом на обжалование судебных решений. Также это положительно повлияет на соблюдение Украиной положений статьи 6 Конвенции о защите прав человека и основных свобод относительно обеспечения разумных сроков рассмотрения дела Источник: https://censor.net.ua/n3154275
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А задача зебілів посадити усіх опонентів і наплювати на права людини.
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Ну що сказати. Якщо скорочується кількість суддів, ліквідовується можливість громадян апелювати до Верховного суду, то справедливість буде досягатися у позасудових акціях - самосудах і судах Лінча. Доведені до відчаю громадяни не всі складуть руки і здадуться системі. Вони будуть відстоювати свої права в позасудовий спосіб. Це аксіома.
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