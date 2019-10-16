 Президент підписав закон, який сприятиме розвантаженню роботи Великої палати Верховного Суду, - ОП

Як наголошується в повідомленні пресслужби Офісу президента, документ під номером №142-IX парламент ухвалив 2 жовтня 2019 року, інформує Цензор.НЕТ.

Закон вносить зміни до Господарського процесуального кодексу, Цивільного процесуального кодексу та Кодексу адміністративного судочинства в частині, що стосується обмеження випадків передачі судових справ на розгляд Великої палати Верховного Суду при оскарженні рішень судів на підставі порушення правил предметної або суб'єктної юрисдикції.

Також зміни стосуються термінів повернення в суд першої інстанції адміністративних справ після апеляційного та касаційного провадження.

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Очікується, що ухвалення цього закону допоможе розвантажити роботу Великої палати Верховного Суду, адже документ унеможливить зловживання правом на оскарження судових рішень. Також це позитивно вплине на дотримання Україною положень статті 6 Конвенції про захист прав людини й основних свобод щодо забезпечення розумних строків розгляду справи.