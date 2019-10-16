 Закупівлі від 25 тисяч гривень тепер обов'язково проводитимуть через Prozorro, - Укроборонпром

Про це повідомила Директор департаменту закупівель Надія Бігун, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Концерну.

Тепер закупівлі від 25 тисяч гривень обов'язково проводитимуться через Prozorro.

"Раніше про закупівлі до 1 млн грн концерн публікував звіти, а закупівлі на допорогах проводив на закритому майданчику. До кінця цього року плануємо на Prozorro перевести всі підприємства-учасники "Укроборонпрому", - сказала Бігун.

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У концерні також нагадали, що фахівці Департаменту закупівель державного концерну "Укроборонпром" і закупівельники його підприємств-учасників з жовтня 2019 року розпочали навчання для подальшого успішного проведення тендерів на Prozorro.