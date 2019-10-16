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Все про:Укроборонпром (525) Prozorro (88) закупівлі (144)

 Закупівлі від 25 тисяч гривень тепер обов'язково проводитимуть через Prozorro, - Укроборонпром

Державний концерн "Укроборонпром" прийняв нове положення про допорогові закупівлі.

Про це повідомила Директор департаменту закупівель Надія Бігун, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Концерну.

Тепер закупівлі від 25 тисяч гривень обов'язково проводитимуться через Prozorro.

"Раніше про закупівлі до 1 млн грн концерн публікував звіти, а закупівлі на допорогах проводив на закритому майданчику. До кінця цього року плануємо на Prozorro перевести всі підприємства-учасники "Укроборонпрому", - сказала Бігун.

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У концерні також нагадали, що фахівці Департаменту закупівель державного концерну "Укроборонпром" і закупівельники його підприємств-учасників з жовтня 2019 року розпочали навчання для подальшого успішного проведення тендерів на Prozorro.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3154274
 
 
 Топ коментарі
 
Теперь да, свободный доступ.
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Когда знают - на что способен потенциальный противник, то разрабатываются соответствующие стратегии и тактика...
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Да какая разница, на открытой, на закрытой. Если во главе стоит вор, никакое прозорро не поможет. А евреи, кроме как воровать ничего не умеют. Беня доказал...
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Вместо одной бумажки будут 40... С декларациями не справляются...
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Нифига. Теперь открытые списки для касапов по нашему вооружению! Ну ппц. Закупки от 25 тысяч гривен теперь будут обязательно проводить через Prozorro, - Укроборонпром - Цензор.НЕТ 6536
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Не пер4живай. У кацапов с разведкой порядок
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Та и до этогт, проблем не было у кацапов. Весь мир торгует в открытую, только наши типа руководителей на этом многомиллионные и милиардные состояния делают...
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Во всём мире работают аналитики, которые по закупкам определяют направление развития и/или производимое вооружение и пр. и пр.
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Ну и что??? Когда во главе армии стоит еврей и трус, то ему и марсианское оружие не поможет
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Когда знают - на что способен потенциальный противник, то разрабатываются соответствующие стратегии и тактика...
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"Раньше о закупках до 1 млн грн концерн публиковал отчеты, а закупки на допорогах проводил на закрытой площадке."

Теперь- на открытой. Чтобы кацапам было удобнее следить. Закупки от 25 тысяч гривен теперь будут обязательно проводить через Prozorro, - Укроборонпром - Цензор.НЕТ 3315
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Да какая разница, на открытой, на закрытой. Если во главе стоит вор, никакое прозорро не поможет. А евреи, кроме как воровать ничего не умеют. Беня доказал...
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Конечно. А чем один еврей лучше другого...
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А от 40 тысяч дополнительно через LEPROZORRO... прикольно
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Вся Прозоро построена на откатах,кто с ними дело имел,тот это знает прекрасно.
Это решение ровным счетом ничего не меняет, хоть от 10 грн сделайте.
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брехня. я там в 2015 работал, каждый сраный комп через площадку покупали и торги. у тех же, у кого покупали и до площадок конечно, по заданной спецификации.
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почему вы тянетесь на этих ботов? уберите россию. всё.
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