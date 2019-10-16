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 Зеленський заявив, що Україна не втручатиметься в процес імпічменту Трампа, - AFP

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна не втручатиметься в процес імпічменту президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на агентство AFP.

Зеленський заявив, що Україна не втручатиметься в процес імпічменту Трампа, - AFP 01

Читайте також: Я не впевнений, що скажу своєму помічникові Єрмаку свідчити в США у справі про імпічмент Трампа, - Зеленський

Нагадаємо, 24 вересня в Палаті представників США оголосили про введення формальної процедури імпічменту Дональда Трампа. Шість комітетів нижньої палати Конгресу почнуть власні розслідування щодо порушення законів президентом США і його командою.

25 вересня Білий дім опублікував стенограму розмови Трампа і Зеленського, яка відбулася 25 липня цього року.

26 серпня Комітет з питань розвідки Палати представників США опублікував звіт співробітника розвідки США про липневу телефонну розмову Дональда Трампа з Володимиром Зеленським.

Зокрема, у звіті було зазначено, що Трамп просив Зеленського не звільняти Юрія Луценка з посади Генерального прокурора України. А Трамп не пустив віцепрезидента США Майкла Пенса на церемонію інавгурації Володимира Зеленського. Крім того, у звіті стверджувалося, що співробітники Білого дому оперативно заблокували доступ до всіх записів телефонної розмови Володимира Зеленського з Дональдом Трампом, включно з дослівною стенограмою.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3154273
 
 
 Топ коментарі
 
5хв тому ЗЕ в Латвії заявив ,що формула штангенциркуля вступить в силу якщо на фронті 7 дн буде тиша, та додав-я знаю, на фронті вже 2 дні тиша.
Ще раз -ТИША.
Це при цьому що за останні 2 дні вбито 2наших воїна і 5 поранено!!
Будьте ви прокляті тварі хто за цю падаль голосував
(C)
@antegotovina69
☹️
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Да неужели?) дебильная, бубочка, дебильная...
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Это просто 3.14здец.Даже не знаю шо сказать-Саддаму Хусейну и Муамару Каддафи-Слава!!!
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К материалу о том, как спастись от геморроя, Супрун приложила снимок Дубинского с подписью: "Что нужно знать про геморрой".

Зеленський заявив, що Україна не втручатиметься в процес імпічменту Трампа, - AFP - Цензор.НЕТ 4698
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Та ви вже там по самі вуха «вмєшалісь».
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а трампакс, соответственно, не будет вмешиваться в процесс импичмента вазелиновой моники!)
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Ты зе за себя ответь сначала. А Украина до тебя и без тебя обойдётся. **** путинская!
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Тут у нас как бы все президенты,так что каждый пусть за себя говорит
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Чувак, ти ці «новини» черпаєш вже навіть не інформаційних помийниць, а прямо з сортирної каналізації.

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Могли бы, но бабушка отобрала у Вавы телефон, пока он деление не освоит...
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Україна втрутиться в імпічмент зеленського!
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Йому буде не "імпічмент"... Йому буде "Майдан"... Або - "януковицький", або - "каддафівський"...
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Не нагнітай, Яр. Ти ж ніби не дурний, а малюєш ті самі стецькові фантазіі в своій уяві.
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"Хто такий - "пессиміст"?... Це добре проінформований "оптиміст"...
Хто такий - "оптиміст"? Це добре проінструктований "пессиміст"...
Я "проінформувався" в Криму, в 1994 році, у час виборів Мєшкова...
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Мєшков недавно віддав Богу душу... Не знаю, чим ти там міг "проінформуватись" в 1994 році, коли Мєшкова обирали...
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Читай трошки нижче...Там я все виклав... Якщо дійде...
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Прочитав одразу після того, як написав тобі комент. Але паралелей між Мєшковим і Зе не побачив. Це у нас стецьки всевидячі. Побачили долар по 100 цієі осені. А я от дивлюсь на курс в канторі і все одно не бачу... Це ж вони не нагло брехали, а просто помилялись, мабуть? Як ти думаєш, Яр?
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Моя думка - Порошенко, завдяки своій брехні і діяльності спільно із свинарчуками. Він із стецьками це зробив РАЗОМ.
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Звичайно, що ви не докладали до цього своїх брудних лап. Бреши далі.
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Помий моі брудні лапи, Алі. Не проходь повз.
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Хай краще тобі "дурну" голову відріже... Буде більше користі...
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Я ставив подібне питання в Криму, після того, як Мєшкова вибрали "президентом", а він усе засрав... Не знайшов... Навіть ті, що "рвали сраку на британський прапор" про "зарплату в долларах, пенсию - в рублях...", кричали, що "всех "хахлов - на фонари!!!", і бігли наввипередки, на вибори, витріщивши очі, потім доводили, що вони за нього "не голосували!!!". Я вже був "підкований", тому цієї весни пробував "докричаться" до ідіотів... Жаль, не вдалось... Тепер, просто, буду терпіть і "злорадствувать", як "зелебобіки" будуть розчаровуватись у своєму "кумирі"...
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Куратори з Євросовка наказали посварити України з єдиним потенційним союзником. Ось він і чеше. Зеленский заявил, что Украина не будет вмешиваться в процесс импичмента Трампа, - AFP - Цензор.НЕТ 3175
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5хв тому ЗЕ в Латвії заявив ,що формула штангенциркуля вступить в силу якщо на фронті 7 дн буде тиша, та додав-я знаю, на фронті вже 2 дні тиша.
Ще раз -ТИША.
Це при цьому що за останні 2 дні вбито 2наших воїна і 5 поранено!!
Будьте ви прокляті тварі хто за цю падаль голосував
(C)
@antegotovina69
☹️
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"Це при цьому що за останні 2 дні вбито 2наших воїна і 5 поранено!!"
ось якби йому в блокнот записали він би про це знав,а так в нього тиша,хто б сумнівався....У Зеленського зник блокнот із нотатками
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***
Молятся три монаха...
- Господи... я песок у твоих ног
- Господи....я пыль у твоих стоп
- Господи... я червь земляной..
Один другому шепотом:
- Нет... ты только послушай какого он о себе высокого мнения
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Ему научиться бы говорить. Что ни скажет, все не так. Зеленский, вернись в 95 квартал! Там это проканает, и многие даже будут довольны. Ты под серьезным прессом, с которым не справляешься. Просто уйди.
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Да неужели?) дебильная, бубочка, дебильная...
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ти вже "вмєшался", зєлєЧМОніка!!!! по самі помідори!!!
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Цитати великих людей - "Не виноватая я! Не виноватая. Он сам пришел!" (Моника Зелински) 😃
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Таке саме сказав і Ніколас Мадуро кілька днів тому, а клоун повторив.
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"Україна не буде втручатися в процес імпічменту Трампа, - Моніка Зеленські" А уже и не надо - чем смогли, тем помогли. Дальше американцы сами справятся.
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Да Украине бы расхлебать то что ты уже накуралесил , зебеня!
Бляха как договорняки шептатся с Трампом так один на один,как отвечать за то что наболтал ,так сразу Украиной прикрылся. Украина не будет вмешиваться ,ей бы с тобой, кусок идиота ,разобраться,а с Трампом в США уже и без нас разрулят
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Навозная муха зе-зе побывала в штатах - теперь там у них дезинфекция .
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Да куда уж, больше... Ты там такого уже "нах.еплётил", что "за глаза хватит"...
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Краще на тему Трампа і його імпічменту взагалі нічого не говорити.
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Украина УЖЕ вмешивается в борьбу с Трампом, и делает это на стороне Мирового Сионизма, к сожалению. На украинском телевидении выступают ярые ненавистники по отношению к Трампу - некие журналисты-пропагандисты, "политические обозреватели" и т.п. Такие, как некие Физер, Яковина, Гордон ....( и это ещё не весь список ). Они постоянно проводят косвенную анти-Трамп пропаганду. Сначала они "смаковали" процесс Мюллера против Трампа , теперь чуть ли не каждый день "пудрят мозги" украинцам про "импичмент Трампу" . Это называется "косвенная пропаганда" и влияние на массы людей такой пропагандой. Трамп - наш союзник . Он вводит санкции против России. Он помогает Украине ( точнее помогал ). Барак Обама не подписывал документ о предоставлении Украине оружия, а Дональд Трамп подписал. Украина должна была получить и катера "Айленд" , потому что у нас нет даже своих военных суден в этой "стране миллиардеров-Президентов".......... А еврейская журналистика ВРЕДИТ всему этому. Почему они это делают - вопрос понятен. Сионистским силам ( в лице т.н. Демократов ) не дали захватить власть в США ( обманом и манипуляциями ), как это произошло в Украине. .......... И, представляется, что власть Украины заинтересована в такой еврейской пропаганде против Трампа. Так на чьей стороне эта "новая старая власть" ?! ........ И потом ещё "возмущаются" , что Трамп "приостанавливает помощь Украине" . Больше про "Импичмент" разным евреям давайте говорить по телевизору - так этот Трамп вообще вас "пошлёт подальше" . ...... А, вот, когда НАРОДУ Украины всё это ОБЪЯНЯТ - тогда на этих людей будут смотреть так, как нужно, и анализировать их "вклад" в "дружбу с США" ( в ковычках ). ..............Рассусоливания про импичмент Трампу пора ПРЕКРАТИТЬ на украинском телевидении !
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А чем плох сионизм? Посмотри как живут Евреи в стране где ничего кроме камней нет и посмотри как живут украинцы в своей стране, которая как по природно-ресурсному так и по научно-промышленному потенциалам является самой перспективной и богатейшей Европе? Может, пора уже признать, что вы не умеете в управление такой сложной структурой как государство?
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борьбу с Трампом, и делает это на стороне Мирового Сионизма
*************
Чувак, шо ти чешеш? Міровий сіонізм проти Трампа? )))
Трамп - найбільш проєврейський президент США після Рузвельта.
Тим більше, його внуки - євреї. Зять єврей, дочка пройшла ортодоксальний гіюр (прийняла іудаїзм).
Ну, таке ляпнув, шо жах! Зеленський заявив, що Україна не втручатиметься в процес імпічменту Трампа, - AFP - Цензор.НЕТ 2252

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Он так и не понял, что играть Президента Украины и быть им как то две очень большие разницы.....
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А надо бы вмешаться. Если карта пошла, то не стоит в кустах ховаться. Если шо, то у меня этот Трамп никогда симпатий не вызывал. Надо его утопить.
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Ахахахах мал клоп да вонючь. Прям Наполеон ахахахах ох вэй.
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И об этом...Трамп порівняв дії Росії в Сирії з операцією СРСР в Афганістані, я многим бывшим афганцам у же говорил,что не хвастайте тем что вы афганцы, вы же в Афгане были захватчиками и предлагали народу Афганистана ,свою культуру, .язык, веру и колхозы. Если Китай вот так будет это фсё предлагать в российской глубинке,то представляете сколько мордовских "бандеровцев" появятся вна России Зеленський заявив, що Україна не втручатиметься в процес імпічменту Трампа, - AFP - Цензор.НЕТ 1276
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Представляю. Скорее всего нисколько. Все лягут под китайцев. Да что говорить, прямо уже лежат там, куда зашли китайцы.
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Справедливости ради, на совковое бабло в Афгане было понастроено школ, больниц и электростанций, до которых этот дикий народец, застоявшийся в первобытно-общинном строе, не дорос до сих пор.

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Было дело. Но миллион гражданских "ограниченный контингент" к Аллаху отправил. Школы и больницы этого стоили?
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Боже,якась ходяча "катастрофа ",там мабуть Трамп уже прокленає всих,за те що організували зустріч з ним😕😕😕😕
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А ви знаєте, шо кацапи з американського гімну зварганили свою, якоби "народную" пєстню "Хасбулат удалой"? )))

Гимн США - Хасбулат Удалой
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