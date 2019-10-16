 Зеленський заявив, що Україна не втручатиметься в процес імпічменту Трампа, - AFP

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на агентство AFP.
Нагадаємо, 24 вересня в Палаті представників США оголосили про введення формальної процедури імпічменту Дональда Трампа. Шість комітетів нижньої палати Конгресу почнуть власні розслідування щодо порушення законів президентом США і його командою.
25 вересня Білий дім опублікував стенограму розмови Трампа і Зеленського, яка відбулася 25 липня цього року.
26 серпня Комітет з питань розвідки Палати представників США опублікував звіт співробітника розвідки США про липневу телефонну розмову Дональда Трампа з Володимиром Зеленським.
Зокрема, у звіті було зазначено, що Трамп просив Зеленського не звільняти Юрія Луценка з посади Генерального прокурора України. А Трамп не пустив віцепрезидента США Майкла Пенса на церемонію інавгурації Володимира Зеленського. Крім того, у звіті стверджувалося, що співробітники Білого дому оперативно заблокували доступ до всіх записів телефонної розмови Володимира Зеленського з Дональдом Трампом, включно з дослівною стенограмою.
Хто такий - "оптиміст"? Це добре проінструктований "пессиміст"...
Я "проінформувався" в Криму, в 1994 році, у час виборів Мєшкова...
Ще раз -ТИША.
Це при цьому що за останні 2 дні вбито 2наших воїна і 5 поранено!!
Будьте ви прокляті тварі хто за цю падаль голосував
(C)
@antegotovina69
☹️
ось якби йому в блокнот записали він би про це знав,а так в нього тиша,хто б сумнівався....У Зеленського зник блокнот із нотатками
Молятся три монаха...
- Господи... я песок у твоих ног
- Господи....я пыль у твоих стоп
- Господи... я червь земляной..
Один другому шепотом:
- Нет... ты только послушай какого он о себе высокого мнения
Бляха как договорняки шептатся с Трампом так один на один,как отвечать за то что наболтал ,так сразу Украиной прикрылся. Украина не будет вмешиваться ,ей бы с тобой, кусок идиота ,разобраться,а с Трампом в США уже и без нас разрулят
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Чувак, шо ти чешеш? Міровий сіонізм проти Трампа? )))
Трамп - найбільш проєврейський президент США після Рузвельта.
Тим більше, його внуки - євреї. Зять єврей, дочка пройшла ортодоксальний гіюр (прийняла іудаїзм).
Ну, таке ляпнув, шо жах!
Гимн США - Хасбулат Удалой