 Ракетний катер "Прилуки" провів тренування типу PASSEX з американським есмінцем і румунським корветом. ФОТОрепортаж

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу командування ВМС України.
Під час тренування кораблі відпрацювали низку завдань щодо підвищення сумісності відповідно до стандартів НАТО.
Основна увага приділялася вдосконаленню навичок і дій екіпажів кораблів під час виконання завдань у складі інтернаціональної групи.
По-друге, на нього планують пусков установки під нептун встановити
Ну а так да, що маємо, те маємо
любуйтесь. красавец!
А поки що це по факту старенький артиллерійський катер
А катер - немножко стыдно.
Ээээ, странное название для тренировки... Вторая то часть слова не внушает оптимизма, а уж первая...
если бы на плотах вышли с копьями и луками - тоже все должны прыгать вверх от полных штанов вяличия и гордости?