 Ракетний катер "Прилуки" провів тренування типу PASSEX з американським есмінцем і румунським корветом. ФОТОрепортаж

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу командування ВМС України.

Під час тренування кораблі відпрацювали низку завдань щодо підвищення сумісності відповідно до стандартів НАТО.

Основна увага приділялася вдосконаленню навичок і дій екіпажів кораблів під час виконання завдань у складі інтернаціональної групи.

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