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 Ракетний катер "Прилуки" провів тренування типу PASSEX з американським есмінцем і румунським корветом. ФОТОрепортаж

Сьогодні, 16 жовтня в акваторії Чорного моря ракетний катер "Прилуки" Військово-Морських Сил України разом з американським ракетним есмінцем "Портер" і румунським корветом "Контр-адмірал Хорі Мачелларіу" провели тренування типу PASSEX.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу командування ВМС України.

Ракетний катер Прилуки провів тренування типу PASSEX з американським есмінцем і румунським корветом 01

Під час тренування кораблі відпрацювали низку завдань щодо підвищення сумісності відповідно до стандартів НАТО.

Ракетний катер Прилуки провів тренування типу PASSEX з американським есмінцем і румунським корветом 02

Ракетний катер Прилуки провів тренування типу PASSEX з американським есмінцем і румунським корветом 03

Основна увага приділялася вдосконаленню навичок і дій екіпажів кораблів під час виконання завдань у складі інтернаціональної групи.

Ракетний катер Прилуки провів тренування типу PASSEX з американським есмінцем і румунським корветом 04

Читайте також: Корабельно-катерна група ВМС України проводить навчання в акваторії Чорного моря

Ракетний катер Прилуки провів тренування типу PASSEX з американським есмінцем і румунським корветом 05

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3154272
 
   
 Топ коментарі
 
уже б не позорились на таких корытах плавать. еще б на петиных артиллерийских катерах поплыли бы. 40 летний ракетный катер с демонтирвоанными пусковыми установками ракет. боже, какая стыдобища
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По-перше, у нього значно вища морехідність/
По-друге, на нього планують пусков установки під нептун встановити
Ну а так да, що маємо, те маємо
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Вы хоть бы ему таран на носу приделали и начинили трюмы взрывчаткой. Если уже оружия у него никакого нету.
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уже б не позорились на таких корытах плавать. еще б на петиных артиллерийских катерах поплыли бы. 40 летний ракетный катер с демонтирвоанными пусковыми установками ракет. боже, какая стыдобища
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По-перше, у нього значно вища морехідність/
По-друге, на нього планують пусков установки під нептун встановити
Ну а так да, що маємо, те маємо
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то что планируют установить - это только планы. да и это не изменит того, что он все равно останется старым корытом, которое уже по справедливости давно списать надо. я вот не пойму, нафиг было строить арт катера на ленинской кузне, когда по цене двух таких - можно было купить крупные ракетные катера у израиля с пусковыми установками под гарпун
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тебе пенсий израильским G2 недостаточно? еще у тебя и катера купить? Ракетний катер "Прилуки" провів тренування типу PASSEX з американським есмінцем і румунським корветом - Цензор.НЕТ 6430
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а ты хочешь сказать что у евреев плохое качество вооружения?
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Он хочет сказать, что свои барыги к телу ближе. Плюс нельзя же оставить персонал и предприятие без работы. В качестве патрульных катеров - они себя неплохо проявили. Да, это скорее для морской и речной охраны, согласен, не для ВМС. Но все же.
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не утонул да и ладно.фото конечно "Прилук" с расстояния пару км. исправляю недоработку.
любуйтесь. красавец!Ракетний катер "Прилуки" провів тренування типу PASSEX з американським есмінцем і румунським корветом - Цензор.НЕТ 4593
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последняя.можно рассмотреть в микроскоп
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От як змонтують на ньому пускові установки для "Нептунів", тоді буде ракетним/
А поки що це по факту старенький артиллерійський катер
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как то стыдно было фото катера выставить?🤣🤣
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Сигареты "Прилуки" - нормально.
А катер - немножко стыдно.
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Вы хоть бы ему таран на носу приделали и начинили трюмы взрывчаткой. Если уже оружия у него никакого нету.
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А де на фото ракетний катер "Прилуки"?
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Молодці, тренуйтесь разом кацапів нищити!!! Слава Україні!!!
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пора на гандолах и пирогах стаей выходить в море, главное установить на гандолу по ракете нептун, чтоб если что вместе с ней улетела в непредсказуемом полёте.............
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в акватории Черного моря ракетный катер "Прилуки" Военно-Морских Сил Украины вместе с американским ракетным эсминцем "Портер" и румынским корветом "Контр-адмирал Хоре Мачеллариу" провели тренировку типа PASSEX Источник: https://censor.net.ua/n3154272
Ээээ, странное название для тренировки... Вторая то часть слова не внушает оптимизма, а уж первая...

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Хоть и маленький кораблик, а дым пускает не хуже Кузи.
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Я так понимаю, сдаваться без единого выстрела, мы уже умеем. Теперь учимся, что драпать или кск?
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каЦАПов сразу видно по комментариям, записывайте их ники, для них все, что происходит в Украине-ПЛОХО.
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ура-поцреотизм - хуже кацапизма.
если бы на плотах вышли с копьями и луками - тоже все должны прыгать вверх от полных штанов вяличия и гордости?
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интересно, а сколько в нашем флоте адмиралов?
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Надо бы совместить род занятий - Подмирал(поп+адмирал) = и командовать флотом может, и сразу же отпоет флот то
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На Рашці "утонул" черговий підводний човен...."Совпадение? - Не думаю..." 😕
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Пиндосы сперва хотели прислать новейший «Зумволт» (тот, который в футуристическом дизайне, похожий на утюг), но не решились из-за серьезной угрозы потопления 40-летним ракетным катером «Прилуки». Аналитики штаба Военно-морских сил США просчитали, шо если на «Зумволте» в самые навороченные в мире прицелы обозрят «Прилуки», на всю америкосскую команду нападёт ржачка до всрачки, шо выведет на запредельно перегруженные режимы цифровые гальюны, от чего зависнет центральный компьютер главной рубки и «Зумволт» навсегда потеряет ход, невидимость и плавучесть. А «Портер», не считая модернизаций, переоснащений и перевооружений, всего только на 20 лет моложе «Прилук», народ на «Портере» бывалый, сдюжат.
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эту пустую пачку сигарет, хоть прибило потом, к берегу?
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