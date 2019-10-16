 Тіло зниклого чиновника Луцької міськради Веремійчика знайшли в озері на п'ятий день пошуків

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив прессекретар управління ДСНС в області Володимир Нестеров у фейсбуці.

Тіло чиновника знайшли на п'ятий днів пошуків. 12 жовтня він вирушив з друзями на риболовлю на озері в Любешівському районі. Через сильний вітер човен із рибалками перекинувся. Троє чоловіків залишилися біля човна, а Веремійчик вирішив плисти до берега, щоб покликати на допомогу, і незабаром зник.

У пошуках 35-річного чоловіка брали участь рятувальники, поліція і місцеві жителі. У розшукових заходах були задіяні кінологи, фахівці з ехолотом і навіть вертоліт.

Тіло загиблого знайшли приблизно в тому ж місці, де перекинувся човен, пишуть Волинські новини.

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