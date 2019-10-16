 Зустріч у "нормандському форматі" має забезпечити прогрес у врегулюванні конфлікту на Донбасі, - спільна заява урядів Німеччини та Франції

Про це йдеться у спільній франко-німецькій декларації за підсумками засідання урядів двох країн в Тулузі, опублікованій на сайті німецького уряду, пише Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.
У декларації йдеться, що Франція і Німеччина співпрацюють заради миру і стабільності та поділяють переконання, що демократія і міжнародне право мають важливе значення для ухвалення довгострокових вирішень складних криз, які впливають на європейську безпеку.
"Ми вітаємо останні позитивні тенденції з виконання Мінських угод і розраховуємо на наступну зустріч у "нормандському форматі" у Парижі, яка має забезпечити прогрес в урегулюванні конфлікту на сході України", - наголошується у декларації.
Також уряди Франції і Німеччини підкреслюють свою позицію щодо незаконності анексії Криму Росією. "Ми також підтверджуємо нашу налаштованість продовжувати діалог з Росією на основі спільних принципів Європейського Союзу, включаючи контроль над озброєннями та нерозповсюдженням (зброї масового знищення - Ред)", - йдеться у декларації.
Нагадаємо, 1 жовтня президент Володимир Зеленський на брифінгу озвучив домовленості на переговорах ТКГ Донбасом в Мінську - обмін заручниками, зустріч "нормандської четвірки" і початок розведення сил в Петровському і Золотому.
В общем, всё тоже бла-бла-бла...
А дебилы ходят маршами и радуются что их дрючат....
Интересно ето же какие положительные тенденции произошли? Рашка вывела войска с Дебальцево? Или росийские нацисты перестали каждый день убивать наших людей и обстреливать наши города? В чем вы сволочи продажные увидели прогрес?
он придумал формулу-по нее нам жить.
Пуанкарнэ и Пелерман-присели сразу на стакан.
Энштэйн,чеша свой длинный нос-
до этих формул недорос.
Весь мир, уставший от проблем,
стоял к плечу плечом
и договаривался с Тем,
который "ни при чём".
О том, чтоб не везли ракет,
которых не везли.
О том, чтоб Те, которых нет,
домой к себе ушли.
О том, чтоб прекратилось То,
что так мешало всем -
всё То, что никогда, никто
не делал тут совсем.
Тактично ставили на стол
букеты свежих роз -
чтоб не замкнулся, не ушёл
в делирий и психоз.
И Тот, который "ни при чем",
сидел в углу всю ночь.
И делал морду кирпичом.
И был готов помочь.
И ставил подпись на листе.
И твёрдо обещал,
что это прочитают Те,
которых знать не знал.
И только в аэропорту...
до вылета за час..
он тихо папку вынул ту
и бросил в унитаз…
"Уже в течение лета 1938 года ситуация в Чехословакии и вокруг нее накалялась. Угроза войны с Германией, выступавшей в роли защитницы судетских немцев, становилась всё более реальной. И одновременно всё большими становились колебания главной чехословацкой союзницы - Франции. 12 июля французский премьер Эдуард Даладье назвал обязательства Парижа перед Прагой «непоколебимыми и священными», но поспешил добавить, что многое будет зависеть от того, удастся ли чехословацким властям найти общий язык с судетскими немцами. Франция, не уверенная в своих силах, не хотела воевать с Германией без поддержки Великобритании, которая, однако, не была связана с Чехословакией какими-либо обязательствами." https://www.radio.cz/ru/rubrika/radiogazeta/-narod-stoyal-kak-odin-chelovek-i-ne-boyalsya-
Сегодня в Сирии решается судьба Нормандского формата, - Олег Жданов
Вменяемьім напомню , что саммит в Нормандском формате является инициативой Украиньі, поддержанной Германией и Францией. Путина тоже , буквально , нагнули на данньіе переговорьі , которьіе Кремлю сейчас крайне не вьігодньі. Закончится фарс РФ -"мьі не сторона конфликта" , еще как сторона и будет отвечать за свои действия ! Украина, наконец , взяла иниациативу в свои руки. Дай бог , чтобьі и не вьіпускала больше...
путина нагнули, ты идиот.
Сегодня в Сирии решается судьба Нормандского формата, - Олег Жданов