 За час окупації Росія переселила в Крим понад 140 тис. своїх громадян, - Кориневич

Про це заявив представник президента України в АР Крим Антон Кориневич, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.
"Це така практика держави-окупанта, коли вона заміщає населення окупованої території своїм населенням - для того, щоб змінити демографічну карту цієї місцевості. Переселивши своїх громадян на півострів, безумовно, Росія порушує четверту Женевську конвенцію, яка захищає цивільне населення під час війни.
Але це, по суті, ще й військовий злочин - за змістом восьмої статті Римського статуту Міжнародного кримінального суду. Безумовно, таке заміщення має одну мету - змінити склад населення для того, щоб там було більше людей, які є прихильниками дій окупаційної влади", - сказав Кориневич.
территория Крыма подверглась биологическому заражению .
Как вы будете драпать, суки!
Все бросая и все кляня,
Патетично ломая руки -
"А меня-то за что, меня?
Ну какой я, к херам, агрессор?
Я ж не путин и не шойгу!
Я ж не доктор и не профессор -
Что я знаю и что могу?
Мне ваще что хохлы, что греки!
Разбирать их - не мой, блин, труд!
Мне ж сказали - Крым наш навеки!
Кто же знал, что опять наврут?
Мне сказали - и я, не споря,
Верил в новые рубежи!
Я ж все продал, чтоб жить у моря!
И куда мне теперь - в бомжи?!"
Как вы будете бить друг друга -
Локтем, когтем, бедром, багром,
Дочь - мамашу, супруг - супруга,
На последний спеша паром!
Рвать одежду, топтать упавших,
Биться мордами о забор
С обреченностью проигравших,
Осознавших свой приговор,
Как вы будете лезть на стенку,
Получая прикладом в лоб,
А очнувшись - зубрить Шевченко,
Чтоб опять на колени - хлоп!
Но не пустят рабов до рая,
Сколько вы ни лижите плеть,
Лишь потыкают берцем с края
И презрительно бросят: "Геть".
Ну а тем, кто в одном исподнем
Все ж сумеет прорваться в порт,
Чтоб по скользким от крови сходням
На последний взобраться борт,
Только более будет тяжко,
И не от тесноты кают,
Просто рушащаяся Рашка -
Это очень плохой приют.
Вам от бублика выйдет дырка,
А возможно - и в голове,
Вас поучит еще Кадырка
Шариату в своей Москве.
А считавших, что только яйца
Круче русской блатной души,
Приспособят пахать китайцы
Целый день за стакан лапши.
Да и собственные бандиты,
Раздражительные весьма,
Будут очень на вас сердиты.
После - голод, зима, чума...
Пусть хоть всех вас затравят псами
Иль утопят в дерьме параш,
Заслужили вы это сами,
Всей страною вопя: "Крым наш!"
Ибо подлости - нет прощенья!
Заслужил - что купил, то жуй! -
Не один лишь тиран отмщенье,
Но и каждый его холуй.
Все получите честь по чести!
Вас ничто уже не спасет!!!
А в бомжи или в грузы 200 -
Это, суки, уж как повезет.
2018 (Ю. Нестеренко)
Между прочим - Крым при Украине был одним из основных дотационных регионов - это означает, что в него вливали финансов гораздо больше, чем Крым перечислял в госбюджет, но охамевшим все мало было - сами налоги не платили нихрена, а им все скидываться должны были.
Везде, всегда, и всем, чем хошь...
Иначе он придёт и скажет:
"Здесь срал мой дед! И я не прочь..."
Врать же не могут ?