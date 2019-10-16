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Все про:граната (484) Нацполіція (8346) Правоохоронні органи (253) Донецька область (2325)

 Затримано жителя Донеччини, який продавав гранати РГД-5 по 500 грн за штуку, - Нацполіція

У Донецькій області поліція затримала місцевого жителя, який продавав бойові гранати.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

До оперативників поліції Донеччини надійшла оперативна інформація про збут гранат на території Селідове. Під час перевірки факт підтвердився.

Документування злочинної діяльності тривало близько місяця. Доказова база була зібрана під час другого етапу оперативної закупівлі, при якій поліцейські вилучили 2 гранати із запалом. "Бізнесмен" оцінив їх у 1 000 гривень.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Ходив по ринку з гранатою": в Херсоні на базарі поліція затримала чоловіка з Ф-1. ФОТОрепортаж

Всього під час оперативних дій поліцейські вилучили 4 гранати РГД-5 і гроші, отримані незаконним шляхом.

Підозрюваному інкримінують ч. 1 ст.263 Кримінального кодексу України (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами). Санкція статті передбачає покарання від 3 до 7 років позбавлення волі. Чоловік раніше вже був засуджений за наркозлочини та крадіжку.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3154267
 
 
 Топ коментарі
 
Душат, суки, малый бизнес.
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Наверно продавал без кассового аппарата Задержан житель Донетчины, продававший гранаты РГД-5 по 500 грн за штуку, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 3550
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О хорошо. И не дорого. Снимайте блокаду и скоро на рынках Киева вместе с бананами и апельсинами будут гранаты и автоматы.
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О хорошо. И не дорого. Снимайте блокаду и скоро на рынках Киева вместе с бананами и апельсинами будут гранаты и автоматы.
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Ты преувеличиваешь, кто реально хотел давно втарился. А кто не втарился..просто не хотел.
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Вести из-за поребрика. В Сочах горіла в/ч, яку вважають базою ЧВК"Вагнера" - https://www.facebook.com/ihtamnet.m0209/videos/1138814889661816/
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Наверно продавал без кассового аппарата Задержан житель Донетчины, продававший гранаты РГД-5 по 500 грн за штуку, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 3550
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Зараз в Білорусії і по руб відро , можна придбать ! Не просто так , бацька кричав , що кордон закриє .😆
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Новой Почтой отправляешь? Наложка, никакой предоплаты!
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месяц вели придурка, торгующего гранатами? Походу, сами с ним торговались, не пришли к консенсусу, решили закрыть.
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Теперь я понимаю почему ЗЕбильная власть Кремля так боица любых протестов....Граната всего за 500гр...
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Я ещё не видел такого упоротого порохобота!!!
Пойди уже к ОП та посри под дверью - может полегчает
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Дійсно смішно, бо за часи Порошенка, поліція майже кожного дня ловила корупціонера-хабарника, а зараз ту "корупцію" як корова язиком злизала. Або у пропагандонів зі ЗМІ гроші закінчилися, або корупція хера піаніста злякалася?
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Странная подача текста статьи...
Получается, что его взяли за то, что он запросил 1000грн за парочку Затримано жителя Донеччини, який продавав гранати РГД-5 по 500 грн за штуку, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 1919
Продал бы по сотке грн, ещё бы месяца три продавал бы по "наблюдением" Затримано жителя Донеччини, який продавав гранати РГД-5 по 500 грн за штуку, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 1919
И потом ещё три месяца...
Зря мужик пожадничал Затримано жителя Донеччини, який продавав гранати РГД-5 по 500 грн за штуку, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 1919
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Потому, что он нарушил правило:" Оптовикам скидка! "😂
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По $20 за штуку? Заверните мне десяток....
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Та не, просто шоб було. Чи я кудись пiду, чи до мене хтось прiiде....такое Затримано жителя Донеччини, який продавав гранати РГД-5 по 500 грн за штуку, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 955
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a.... - а то я вже думав своїх десять докласти і з тобою напроситися Затримано жителя Донеччини, який продавав гранати РГД-5 по 500 грн за штуку, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 9191
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Взагалі, влада повинна роздавати ці гаджети населенню безкоштовно.
Щоб у разі чого, можна було почастувати мишебрата....
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