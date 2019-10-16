 Затримано жителя Донеччини, який продавав гранати РГД-5 по 500 грн за штуку, - Нацполіція

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

До оперативників поліції Донеччини надійшла оперативна інформація про збут гранат на території Селідове. Під час перевірки факт підтвердився.

Документування злочинної діяльності тривало близько місяця. Доказова база була зібрана під час другого етапу оперативної закупівлі, при якій поліцейські вилучили 2 гранати із запалом. "Бізнесмен" оцінив їх у 1 000 гривень.

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Всього під час оперативних дій поліцейські вилучили 4 гранати РГД-5 і гроші, отримані незаконним шляхом.

Підозрюваному інкримінують ч. 1 ст.263 Кримінального кодексу України (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами). Санкція статті передбачає покарання від 3 до 7 років позбавлення волі. Чоловік раніше вже був засуджений за наркозлочини та крадіжку.