 Кабмін відстрочив до 28 листопада введення нового порядку перетину лінії розмежування на Донбасі, - Мінветеранів

Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Мінветеранів.

За цією постановою з 29 жовтня мають змінитися правила перетину контрольно-пропускних пунктів в'їзду-виїзду (КПВВ) між тимчасово окупованими територіями і підконтрольними українській владі, зокрема, для дітей до 14 років (серед іншого, діти повинні були б при собі мати паспорт для виїзду за кордон).

Отримавши численні звернення громадян та проаналізувавши ситуацію, Міністерство у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб України прийняло рішення про необхідність відстрочити набрання чинності цих правил.

Тому, за ініціативою Міністерства, під час засідання Кабміну було прийнято рішення призупинити набрання чинності постанови на 30 днів, тобто до 28 листопада цього року.

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