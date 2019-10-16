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Все про:декларація (579) закон (768) НАЗК (647) Мангул (12)

 На час проведення конкурсу на посаду голови НАЗК припиниться проведення повних перевірок декларацій, - Мангул

Закон про перезапуск Національного агентства з питань запобігання корупції передбачає конкурс на посаду глави, через що на два місяці може призупинитись повна перевірка декларацій.

Про це повідомив у коментарі  Укрінформу голова Національного агентства Олександр Мангул, передає Цензор.НЕТ.

"На термін проведення конкурсу та призначення голови НАЗК, як мінімум на 60 днів, припиниться проведення повних перевірок декларацій, затвердження адміністративних протоколів за правопорушення, пов’язані з корупцією, внесення приписів керівникам державних органів влади та затвердження антикорупційних програм", - зазначив він.

Також, за словами Мангула, на цей час зупиниться і затвердження висновків за результатами аналізу звітів політичних партій.

Він наголосив, що згідно з ухваленим законом "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення ефективності інституційного механізму запобігання корупції", набір повноважень т.в.о. голови НАЗК не дозволяє забезпечити безперервність в роботі НАЗК.

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Мангул також повідомив, що представники Національного агентства не були залучені до підготовки згаданого закону.

"Єдина комунікація керівництва НАЗК з представниками Офісу президента відбулась в середині липня. Під час цієї зустрічі я повідомив про проблемні питання в роботі Національного агентства", - додав голова НАЗК.

Нагадаємо, 16 жовтня президент Володимир Зеленський підписав закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення ефективності інституційного механізму запобігання корупції", що "перезавантажує" НАЗК.

Раніше НАЗК звернулось до Зеленського із проханням ветувати цей ухвалений парламентом закон.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3154265
 
 
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Ну начислять себе премии сотнями тысяч гривен за интенсивный труд, при этом ничего не делая, можно. А здесь прям трагедия 60 дне не будут проверять декларации, а то что 2 года ничего не делали, это так мелочи...
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Где результаты этих проверок? Сколько наказано чиновников? И сколько бюджетных средств потрачено на эту контору "рога и копыта"?
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Ну результаты в районе плинтуса.... Потрачено не один десяток миллионов. Одна баба Корчма себе не одну сотню тысяч гривен себе на премии выписала....
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Ну до этого нынешний глава их 5 лет проверял, результату-ноль. Все бедны и честны.

Так что даже если конкурс проводить 5 лет, то при нынешнем руководстве это ничего не меняет.
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