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Все про:обстріл (5603) Донбас (13331)

 Ворог порушив перемир'я на Донбасі 14 разів упродовж доби 16 жовтня, втрат немає, - штаб ООС

Упродовж цієї доби збройні формування Російської Федерації і її найманці 14 разів порушили режим припинення вогню. Противник обстріляв позиції підрозділів Об'єднаних сил із заборонених мінськими угодами мінометів калібру 120 і 82 мм, а також із зенітної установки, озброєння БМП, гранатометів різних систем, крупнокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Про це Цензор.НЕТ повідомили у пресцентрі штабу ООС.

У вечірньому зведенні зазначається: "В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник зробив 10 обстрілів позицій Об'єднаних сил:

  • двічі біля Лебединського - з мінометів калібру 120 і 82 мм і гранатометів різних систем;
  • двічі поблизу Водяного - з мінометів калібру 120 мм, озброєння БМП-1, гранатометів різних систем і стрілецької зброї;
  • тричі біля Авдіївки - з мінометів калібру 82 мм, гранатометів різних систем і крупнокаліберних кулеметів;
  • двічі в районі Пісків - з автоматичних гранатометів, крупнокаліберних кулеметів і іншої стрілецької зброї;
  • поблизу Новомихайлівки - з підствольних гранатометів і іншої стрілецької зброї.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" здійснив 4 обстріли по наших позиціях:

  • поблизу Золотого - зі стрілецької зброї, з крупнокаліберними кулеметами включно;
  • неподалік Зайцевого - з мінометів калібру 82 мм, зенітної установки ЗУ-23-2 та СПГ;
  • біля Луганського - з мінометів калібру 82 мм;
  • неподалік Новозванівки - з крупнокаліберних кулеметів.

Упродовж цієї доби внаслідок обстрілів втрат серед особового складу Об'єднаних сил не зафіксовано".

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3154263
 
 
 Топ коментарі
 
Это информация для народа Украины, а для зё докладывают - перемирие и тишина, потерь нет, ихтамнеты хорошие.
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А зеля говорил,что возле Золотого 2 дня не стреляют. Зеля-неадекват.
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5г тому ЗЕ в Латвії заявив ,що формула штангенциркуля вступить в силу якщо на фронті 7 дн буде тиша, та додав-я знаю, на фронті вже 2 дні тиша. Ще раз -ТИША. Це при цьому що за останні 2 дні вбито 2наших воїна і 5 поранено!! Будьте ви прокляті тварі хто за цю падаль голосував
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Это информация для народа Украины, а для зё докладывают - перемирие и тишина, потерь нет, ихтамнеты хорошие.
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А зеля говорил,что возле Золотого 2 дня не стреляют. Зеля-неадекват.
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на участках разведения донбасситы стали тихо стрелять в воздух холостыми... Инфа - 73%. Зюзя сам в позорную трубу слышал...
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5г тому ЗЕ в Латвії заявив ,що формула штангенциркуля вступить в силу якщо на фронті 7 дн буде тиша, та додав-я знаю, на фронті вже 2 дні тиша. Ще раз -ТИША. Це при цьому що за останні 2 дні вбито 2наших воїна і 5 поранено!! Будьте ви прокляті тварі хто за цю падаль голосував
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Потрібно зробить поправку 7 хвилин замість 7 днів ! Може хоч тоді , впіхнуть ********** !😆
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Клятий Порох. Що ти робиш??? Враг нарушил перемирие на Донбассе 14 раз на протяжении суток 16 октября, потерь нет, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 3276 . Навіщо ти підписав мінські угоди? Зе зараз би зачистив малоросів на донбасі.
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Лучшего места для охфиса преЗедента и не найти!!
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русня каждый день нарушает перемирие, вернее войну не прекращает, а кловун считает количество дней тишины в зоне разведения. уже досчитал до двух.
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Коли зелі докладують , що нема перемир'я , він погано спить , і в нього тоді голова не варить ! От підлеглі стараються не розстроювать гаранта ! І докладують , що все норманди !😆
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Зеленский пустое место все решает путин а он говорилка !
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