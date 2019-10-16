 Ворог порушив перемир'я на Донбасі 14 разів упродовж доби 16 жовтня, втрат немає, - штаб ООС

Про це Цензор.НЕТ повідомили у пресцентрі штабу ООС.
У вечірньому зведенні зазначається: "В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник зробив 10 обстрілів позицій Об'єднаних сил:
- двічі біля Лебединського - з мінометів калібру 120 і 82 мм і гранатометів різних систем;
- двічі поблизу Водяного - з мінометів калібру 120 мм, озброєння БМП-1, гранатометів різних систем і стрілецької зброї;
- тричі біля Авдіївки - з мінометів калібру 82 мм, гранатометів різних систем і крупнокаліберних кулеметів;
- двічі в районі Пісків - з автоматичних гранатометів, крупнокаліберних кулеметів і іншої стрілецької зброї;
- поблизу Новомихайлівки - з підствольних гранатометів і іншої стрілецької зброї.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" здійснив 4 обстріли по наших позиціях:
- поблизу Золотого - зі стрілецької зброї, з крупнокаліберними кулеметами включно;
- неподалік Зайцевого - з мінометів калібру 82 мм, зенітної установки ЗУ-23-2 та СПГ;
- біля Луганського - з мінометів калібру 82 мм;
- неподалік Новозванівки - з крупнокаліберних кулеметів.
Упродовж цієї доби внаслідок обстрілів втрат серед особового складу Об'єднаних сил не зафіксовано".
тишина… (с)
тихої ночки, синочки...