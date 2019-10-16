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 Зеленський поспілкувався з українською діаспорою в Латвії. ФОТО

Президент України Володимир Зеленський під час офіційного візиту до Латвії поспілкувався з українською діаспорою.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

Зеленський поспілкувався з українською діаспорою в Латвії 01

Учні Ризької української школи виконали Гімн України.

"Ви є маленькою Україною у Латвії, тому ви не повинні бути розрізненими. Як і ми в Україні, ви маєте бути об’єднаними та пам’ятати, що від кожного з вас залежить, коли буде мир, коли ми повернемо наші території, всіх наших громадян і обов’язково переможемо у цій війні", – сказав президент.

Зеленський поспілкувався з українською діаспорою в Латвії 02

Зеленський наголосив, що українська діаспора є "нашими голубами миру", які доносять усьому світові правду про події в Україні.

Зеленський поспілкувався з українською діаспорою в Латвії 03

Президент закликав представників діаспори не забувати дні пам'яті українських воїнів, які загинули за незалежність нашої держави.

Він подякував мерії Риги за створення Українського саду в місті.

Зеленський поспілкувався з українською діаспорою в Латвії 04

Крім того, президент України разом з дружиною Оленою поклали квіти до пам'ятника Тарасу Шевченку та відвідали Музей окупації Латвії.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3154262
 
 
 Топ коментарі
 
Скоро діаспора спитає чому з РФ санкції зняли,все до того йде.
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которой частью? ведь когда началась война, диаспора разделилась на тех кто за свободну Украину и тех кто аплодировал хуилу, в основном вторые даже слово дякую не знали о рушница или поляница даже не говорим.
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Скоро діаспора спитає чому з РФ санкції зняли,все до того йде.
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"З Російської федерації можуть бути зняті санкції через імпорт Україною електроенергії з території РФ. Глава енергетичного комітету українського парламенту Андрій Герус активізував постачання електроенергії з Росії, що на думку іноземних видань може спровокувати скасування санкцій."
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переток электроэнергии с россией осуществляется еще по старым договорам, он и при порошенке не прекращался.
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Тобто Зеленський порівняв людей із голубами🤮 Щотдалі чекати?
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А що тобі не подобається? Люди поїхали а можно і так сказати "полетіли" зі своєї країни шукати кращу долю, тому що клятому пороху було не до народу.
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То нехай повертаються,бо вже півроку як скоїлося покращення, зебеня вже сповістив ?
Клоуни.
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А далі буде те, що він порівняє порохоботів з голубими
І буде правий Зеленский пообщался с украинской диаспорой в Латвии - Цензор.НЕТ 1133
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Безробітний, який голосував за зелюків, навряд чи отримає достойну роботу. Хіба що на побігеньках в держсекторі. І то - тимчасово.
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«За шмат гнилої ковбаси,
У вас, хоч матір попроси.
То - оддасте...»


Т.Г. Шевченко.
«Про наріт™»
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Кацап, заткни хайло... Не всі, як ти, лайном "намазені"...
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А якою мовою Зе спілкувався з діаспорою? Латвійською, англійською чи українським суржиком?
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Форма и оружие "лесных братьев" в этом музее. Напоминает нашу УПА.
Зеленский пообщался с украинской диаспорой в Латвии - Цензор.НЕТ 9229
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это не одежда латышских национальных партизанов
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А якого чорта там робить "вінчестер"? Латиська армія була озброєна дореволюційними гвинтівками Мосіна та "маузерами"... (Єдине, що спада на думку - це "руський вінчестер". Його випускали американці під "мосінський" патрон, у Першу світову, для російської армії, невеликою партією... Страшенно незручна штука, при перезаряджанні лежачи...).
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Я тебе больше скажу - справа от "винчестера" - тяжёлая фугасная граната Новицкого (в модификации Фёдорова - рукоять металлическая, а не деревянная), со снятыми шнурами с грузиками. Применялась, в наступательном (с грузиками) варианте - шнуры запутывались в колючей проволоке, и взрыв разрушал заграждение, и оборонительном варианте - (без грузиков). Применялась в Первую мировую... Была на вооружении только России и РККА, и снята с вооружения после советско-польской войны. Слева - РГ-14, ручная граната Рдултовского... То же самое...
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которой частью? ведь когда началась война, диаспора разделилась на тех кто за свободну Украину и тех кто аплодировал *****, в основном вторые даже слово дякую не знали о рушница или поляница даже не говорим.
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федька, може хоть твои земляки монике в криворогатый бубен настучали?
ничего там не слышно?
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75% вообще не вкурсе что он приехал, новостях упомянули но как весть второго десятка, веришь или нет, когда Петя ехал - весть была на первых строках.
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4. Перелік лахтинських коммунопровокаторів.
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Во время Зеленского в Ригу местные жители в костюмах цыплят протестовали против производства украинских яиц в Латвии. Об этом сообщает Skaties.
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