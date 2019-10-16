 Бойова група К2 54-ї ОМБ завдала окупантам вогневого удару з відстані 270 метрів. ВIДЕО

Як передає Цензор.НЕТ, про це в Фейсбуці повідомила бойова група К2 54-ї ОМБ.

У повідомленні зазначається: "Хочемо показати вам відео успішної бойової операції розвідувальної групи К-2 не з БПЛА, як зазвичай, а з самих вогневих позицій, щоб ви змогли відчути свою присутність поруч з нами в бою.

Під час нашого перебування в зоні проведення ООС на одній з ділянок російсько-української війни найманці РФ щодня здійснювали підступні обстріли позицій українських захисників. Через що деякі підрозділи Збройних Сил України зазнали втрат. Після чого до справи взялися розвідники К-2.

Було сплановано бойову операцію разом з групами прикриття інших підрозділів, які постійно допомагають нам, і одного разу по позиціях окупантів прилетіла несподівана й адекватна відповідь.

Унікальність операції в тому, що відстань до позицій окупантів становить 273 метри. Операція пройшла успішно без втрат з нашого боку".

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