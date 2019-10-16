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 Бойова група К2 54-ї ОМБ завдала окупантам вогневого удару з відстані 270 метрів. ВIДЕО

Українські воїни завдали вогневого удару по позиціях окупантів на Донбасі з відстані менше 300 метрів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в Фейсбуці повідомила бойова група К2 54-ї ОМБ.

У повідомленні зазначається: "Хочемо показати вам відео успішної бойової операції розвідувальної групи К-2 не з БПЛА, як зазвичай, а з самих вогневих позицій, щоб ви змогли відчути свою присутність поруч з нами в бою.

Під час нашого перебування в зоні проведення ООС на одній з ділянок російсько-української війни найманці РФ щодня здійснювали підступні обстріли позицій українських захисників. Через що деякі підрозділи Збройних Сил України зазнали втрат. Після чого до справи взялися розвідники К-2.

Було сплановано бойову операцію разом з групами прикриття інших підрозділів, які постійно допомагають нам, і одного разу по позиціях окупантів прилетіла несподівана й адекватна відповідь.

Унікальність операції в тому, що відстань до позицій окупантів становить 273 метри. Операція пройшла успішно без втрат з нашого боку".

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3154261
 
   
 Топ коментарі
 
Смерть рузьге фашистам!
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А точно там 120 мм. ? Тяжеловат он немного, да и дальность не очень подходит на 273 метра стрелять.
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Для постановочной съёмки нормально. А дальность 273 метра - это ж надо додуматься сценаристам? А чего не 273 метра 35 сантиметров? Здесь бы и такие цифры приняли за правду.
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Дальноміром стрільнули до ближчої бійниці і округлили до 273. Що тобі не зрозуміло? Що тобі муляє? Те, що відстань не велика зрозуміло по тому, що на мінах відсутні додаткові заряди.
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Разведывательная группа подошла на 300м к сепарам, вырыла окопы в полный рост, поставила миномёты и неожиданно открыла огонь. Но перед этим выделила оператора, чтоб всё заснял.
Не, всё нормально, обычное дело на войне.
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могу ошибаться, но стреляли кроме миномёта просто в воздух, судя по наклону автомата, да и цели через травку нихрена не видно
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Стреляют куда-то в кусты. Может это просто постановка?
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