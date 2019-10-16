EN|RU|UK
Теми дня: Формула Штайнмаєра Протести проти формули Штайнмаєра Вибори в США і Україна Пресмарафон Зеленського Обирай свідомо
 Політика України
  173  7
Матеріали за темою:
Все про:Крим (7593) моніторинг (95) Шамшур (9) ЮНЕСКО (53)

 ЮНЕСКО продовжить моніторинг ситуації в окупованому Криму

Організація Об'єднаних Націй з питань освіти, науки і культури (ЮНЕСКО) продовжить моніторинг ситуації в окупованому Криму в 2020 році.

Таке рішення прийняли в середу, 16 жовтня, на сесії Виконавчої ради ЮНЕСКО, пише Цензор.НЕТ із посиланням на публікацію постпреда України Олега Шамшура в Twitter.

"Знову прийнято рішення Виконавчої ради ЮНЕСКО з моніторингу ситуації в окупованому Криму. Впродовж 2019 року моніторингова група Організації вже здійснила два візити в Україну (у сферах інформації та свободи ЗМІ). У 2020 році цю роботу буде продовжено. Дякуємо нашим партнерам за підтримку", - зазначив Шамшур.

ЮНЕСКО продовжить моніторинг ситуації в окупованому Криму 01

Як повідомляється в Twitter місії України в ЮНЕСКО, за продовження моніторингу проголосували 17 країн.

"Є незмінна підтримка Виконавчою радою комплексного моніторингу проблем, що виникли в Криму внаслідок російської окупації", - йдеться в повідомленні.

ЮНЕСКО продовжить моніторинг ситуації в окупованому Криму 02

Читайте також: ЮНЕСКО заслухає доповідь про ситуацію в окупованому Росією Криму

Нагадаємо, ЮНЕСКО оприлюднила нову доповідь генерального директора організації щодо ситуації в окупованому Криму в сферах освіти, науки, культури, поширення інформації та функціонування ЗМІ.

До списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО входить заповідник "Херсонес Таврійський". Кандидати на внесення в список - Ханський палац у Бахчисараї, Генуезька фортеця в Судаку, Кримська астрофізична обсерваторія, Мангуп-Кале, Ескі-Кермен і Чуфут-Кале.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3154260
 
 
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Да уж, ЮНЕСКО таки добьет кремль и заставит отдать крымнаш!
 показати весь коментар
 
 
"моніторинг буде продовжено...." і будуть спокійно споглядати як російські вандали знищують пам'ятки.Не дивно що американці вийшли з цієї організації(ЮНЕСКО).
 показати весь коментар
 
 
Бесполезная организация . Интересно , кто спонсирует : " наблюдение " .
 показати весь коментар
 
Мониторили, мониторили, пока не вымониторили.
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору