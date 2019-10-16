 Зеленський підписав закон про відшкодування частини витрат іноземним кіновиробникам

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.
Мета закону - сприяти залученню інвестицій і розвитку інфраструктури кіновиробництва в Україні.
Документ, зокрема, передбачає надання державної субсидії для повернення іноземним кіновиробникам 25% витрат на зйомку фільмів на території України. Крім того, іноземні кіновиробники можуть отримати повернення ще 5% витрат у разі, якщо вони використовують для створення фільмів твори українських авторів чи сюжет про Україну, зокрема тему збройної агресії проти нашої країни.
"Очікується, що реалізація закону сприятиме просуванню позитивного іміджу України за кордоном, популяризації українських авторів та творів у світі, співпраці і створенню спільних кінопроектів з провідними західними продюсерами", - йдеться в повідомленні.
Значит украинский НАЛОГОПЛАТЕЛЬШИК собирает деньги в бюджет, а ЗЕ эти гроши кацапам будет отдавать. И себе немножко ?
Компания Зеленского получила 35 млн рублей от Минкульта России в 2017 году на съемку фильма. Об этом говорится в соглашении 054-11-975/1 в реестре субсидий федерального бюджета РФ.
Ранее журналисты "Схем" нашли три российские компании, которые занимаются производством кино и телевизионных программ: "Вайсберг Пикчерс", "Платинумфильм" и "Грин Филмс". Основатель всех трех компаний - зарегистрированная на Кипре Green Family Ltd. Она же - соучредитель ООО "Квартал 95", конечным бенефициаром которого указаны Владимир Зеленский и его партнеры.
В России три компании зеленского, найденные журналистами, с 2014-го по 2017 год заработали около $13 миллионов.
ВСЁ идет в офшоры Кипра...
весь этот банкет при том, что согласно реестров ДФС в YouControl практически все Зелины фирмы убыточные и практически ничего не платят в бюджет Украины:
В 2014 году Зеленский задекларировал 7,3 млн грн. , а в 2018 году состояние Зеленского уже составило 37 млн.грн. Рост более, чем в 5 раз. При этом, согласно Bloomberg, состояние Порошенко за пять лет уменьшилось на 40%.
"... Національне агентство з питань запобігання корупції оприлюднило на своєму сайті декларацію про доходи Президента України Володимира Зеленського.
Слід зазначити, що в декларації Зеленський вказав 9,2 млн грн доходу, в тому числі зарплату, яка становить 4,1 млн грн. Його дружина отримала за рік 5,5 млн грн доходу.
Крім того, Президент повідомив, що разом з дружиною мають у своїй власності 20 будинків і квартир, в тому числі в Києві та окупованій Ялті загальною вартістю 313 млн грн. Серед нерухомості Зеленський вказав і два будинки в Італії за 88 млн грн кожен, придбані у 2015 році.
Чинний глава держави володіє автомобілями Land Rover вартістю майже 4,7 млн грн і Mercedes-Benz S-класу ціною 1,8 млн грн.
Крім того, йому належать акції компаній Vilhar Holdings Limited, Aldorante Limited і GREEN FAMILY LTD, зареєстрованих на Кіпрі, а також компанії "Киноквартал" і "Студія Квартал-95".
Задекларував Зеленський і кілька номерів у готелі "Марина Тауерс" у Белізі...."
Классный "бизнесмен", правда зебилы? Ни разу не барыга.
И никогда никаких фабрик не приватизировал по цене 3-х комнатной квартирі в Киеве
Бабло ему давали все - от Бени до МинОбороны РФ.. Андестэнд?))
а ты теперь это бабло отрабатываешь, с процентами и в десятикратных объемах...
А на него больше всех масляков обиделся, он то думал, что 95 квартал никуда не денется из КВН))
Там их двое было.. ДВА вовы.. фуйло и ссыкло.. и оба - "тяжко. с нуля, с детства" батрачили
и "про тяжкий труд с детства".. и про прочий идиотизм))
то как моника "тяжко трудился" в нархозе - видели все.. когда оно раз в енделю являлось "на часок с чуваками курнуть травки"
еще раз:
зеленский ничего НЕ создал, тем более "с нуля"))
Бабло ему давали все - от Бени до МинОбороны РФ.. Андестэнд?))
а ты теперь это бабло отрабатываешь, с процентами и в десятикратных объемах...
Национальный банк (НБУ) направил новому генеральному прокурору Руслану Рябошаке письмо, в котором проинформировал его о деле по выведению денег из ПриватБанка бывшими владельцами накануне национализации.
В перечне счетов выведения - счета "Квартала-95" в офшорах на Кипре.
Национальный банк (НБУ) направил новому генеральному прокурору Руслану Рябошаке письмо, в котором проинформировал его о деле по выведению денег из ПриватБанка бывшими владельцами накануне национализации.
В перечне счетов выведения - счета "Квартала-95" в офшорах на Кипре.
насмешил
для вывода любой суммы валюты, любой ценной бумаги и т.д. за рубеж необходимо разрешение НБУ и индивидуальную лицензию на сию операцию, которую НБУ выдает после предоставления большой кучи необходимых документов))
Никакой вывод без НБУ невозможен
зебилы такие наивные.. Даже вчерашнее решение Лондонского суда считают "проплаченым " Порохом, и верят только Окружному
ЕЩЕ РАЗ:
Центр исследования коррупции и организованной преступности описал схему, по которой, вероятно, выводились деньги из ПриватБанка до национализацииЦентр исследования коррупции и организованной преступности (Organized crime and corruption reporting project, OCCRP) обнародовал свою версию того, как бывшие владельцы ПриватБанка могли выводить из него миллиарды долларов.
Об этом пишет Би-Би-Си.
Со ссылкой на отчет детективного агентства Kroll, специализирующегося на финансовых расследованиях и консультировании по вопросам рисков, авторы OCCRP пишут, что $5,5 млрд были выведены из Украины через филиал ПриватБанка на Кипре.
Такая схема позволяла скрыть факт, что деньги куда-то исчезают: НБУ воспринимал кипрский филиал банка как любой другой из украинских филиалов. Поэтому регулятор не замечал, что наличность, переведенная на Кипр, покидает Украину, объясняют в OCCRP.
А кипрский регулятор воспринимал филиал украинского банка как самостоятельную единицу. Он либо не заметил, как разные банковские транзакции на общую сумму в $5,5 млрд подкреплялись фальшивыми контрактами, либо не принял необходимых шагов, чтобы это остановить.
После того, как деньги оказывались в кипрском филиале, они распылялись дальше на счета различных офшорных компаний. Местный регулятор не сообщал украинским властям о дальнейшем движении средств.Центральный банк Кипра в комментарии авторам расследования сообщил о двух проверках кипрского филиала ПриватБанка в 2015 году, результатом которых стало информирование властей Кипра, Украины и других государств об утечке денег из Украины.
но хер знает когда, где, кому и скока
убойные доказательства
впрочем, для ылиты достаточно и версии как незыбемлемого доказательства
впрочем, зебилы верят только зомбоящику.. как и ватники расеи: мышебратья же, кули))
Центр исследования коррупции и организованной преступности описал схему, по которой, вероятно, выводились деньги из ПриватБанка до национализацииЦентр исследования коррупции и организованной преступности (Organized crime and corruption reporting project, OCCRP) обнародовал свою версию того, как бывшие владельцы ПриватБанка могли выводить из него миллиарды долларов. Об этом пишет Би-Би-Си.Со ссылкой на отчет детективного агентства Kroll, специализирующегося на финансовых расследованиях и консультировании по вопросам рисков, авторы OCCRP пишут, что $5,5 млрд были выведены из Украины через филиал ПриватБанка на Кипре. Такая схема позволяла скрыть факт, что деньги куда-то исчезают: НБУ воспринимал кипрский филиал банка как любой другой из украинских филиалов. Поэтому регулятор не замечал, что наличность, переведенная на Кипр, покидает Украину, объясняют в OCCRP.А кипрский регулятор воспринимал филиал украинского банка как самостоятельную единицу. Он либо не заметил, как разные банковские транзакции на общую сумму в $5,5 млрд подкреплялись фальшивыми контрактами, либо не принял необходимых шагов, чтобы это остановить.После того, как деньги оказывались в кипрском филиале, они распылялись дальше на счета различных офшорных компаний. Местный регулятор не сообщал украинским властям о дальнейшем движении средств.Центральный банк Кипра в комментарии авторам расследования сообщил о двух проверках кипрского филиала ПриватБанка в 2015 году, результатом которых стало информирование властей Кипра, Украины и других государств об утечке денег из Украины.
это все? чья-то версия без малейших аргументов это для петика вершина доказательмств?
Смотри. в твоей же статье: "Если они покажут, куда и сколько мы забрали, мы готовы это вернуть. Но они этого не сделали. Это все - один большой фейк", - ответил Игорь Коломойский.
То есть твои расследователи не могут назвать куда и кому ушли деньги.
Тупень, бабло уходит на Кипр, как на филиал Привата, поэтому типа не покидает территорию Украины. А как же оно, тупестень, в таком случае покинуло территорию Кипра???????
Хто Ви, містер ПреЗЕдент- великий комбінатор чи мильна бульбашка?
А Лондонский суд и ФБР - негодяи, посмели опорочить честнага Беню
Впрочем, откуда тебе знать это.. если ты не способно понять как деньги из банка в банк на Кипре переводятся
Хто Ви, містер ПреЗЕдент- великий комбінатор чи мильна бульбашка?
Собственником которых является всем известный Владимир Александрович Зеленский.
то есть кремлядский госбюджет финансирует, а Зеля всю прибыль тырит? Красавчег!!!
да ты реальный образец продукции зомбоящика с г+г Хоть и тупее 87% расейских ватников))
А весомые доказательства смотри на сайте МинКультр РФ и МО РФ.. а заодно и ВСЁ расследование Схем)
Одна проблема.. черт Баканов не хочет проверять материальчик.. и "100% мой человек" в ГПУ - тоже
Впрочем зебилам - всё "божья роса"))
А Лондонскому суду тоже не веришь? как и ФБР США?))
Впрочем, требовать от вас, зебилы, хоть какого-то критического мышления - абсурдно. Всё равно что заставить ватников рашки перестать верить зомбоящику... как и зебилов - г+г))
Это компания- основатель трех росийских кинокомпаний, финансирующихся из росийского бюджета, более того- из бюджета минобороны РФ- «Вайсберг Пикчерс», «Платинумфильм» і «Грин Филмс». Собственником которых является всем известный Владимир Александрович Зеленский.
Да 73% дурников?
А ну задымите вашыми пуканами тут всю ветку про КОРУМПОВАНУ ВЛАДУ!!!
Дурники!!!))))
В больницах врачам затаив вроде не выдают - сокращены расходы
Вообще можно долго перечислять НА ЧТО НЕТ ДЕНЕГ У СТРАНЫ в бюджете.
А ЗЕ уже электричесиво в раше покупает , кинематограф будет содержат.
МВФ выгнали. ДОХОЗЯЙНИЧАЮТСЯ
Мимоволі виникає враження що Зеленський єврей.
Где дымящиеся пуканы 73% дурников???)))))
Где НАРОДНОЕ НЕГОДОВАНИЕ???)))
Где протест против ЗЕсвынарчуков???))))
Шо то вы не последовательные ЗЕбобы!!!)))))
предполагается и ко всем остальным производителям различных отраслей? Или это налоговая лафа будет касаться только
непосредственного кинобизнеса (ещё и офшорного) нашего наичестнейшего президента
небарыги? Кроме узаконенного налогового Зе-рая в кинопроизводстве, вырисовывается ещё и дополнительная весьма вероятная Схема кино-афёры :На СВОЮ же Офшорную фирму или счета, соответственно
перечисляются деньги ЗАТРАТ при создании фильма. Тогда налоги практически
не платятся при легализации средств и такая схема должна быть прибыльной. То
есть, прогоняются свои же деньги по кругу от одной своей офшорной фирмы к
другой, собирая 25 % гешефта с государства; отминусовывая небольшой % от прогонки общей суммы через офшоры.
Пример: Допустим
фильм по затратам реально стоит 1.000.000
$. Его же затратную стоимость завышают
до 10.000.000 $. В итоге возврат от государства 25 % = 2.500.000 $. Далее от 2.500.000 $ минус 1.000.000 $ (стоимость затрат
фильма) = 1.500.000 $ прибыли. И неважно будет продаваться этот
фильм или нет, навар около 150 % на ровном месте.