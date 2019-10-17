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Все про:контррозвідка (127) СБУ (4805)

 Контррозвідка СБУ затримала терориста з батальйону "Заря" під час перетину лінії розмежування. ФОТО

Колишнього бойовика так званого "батальйону "Заря" терористичної організації "ЛНР" затримано Службою безпеки України під час перетину лінії розмежування у Донецькій області.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресцентрі СБУ.

У повідомленні зазначається: "Він планував повернутися до тимчасово окупованого Донецька. У ході перевірки оперативники спецслужби встановили, що уродженець Харкова брав активну участь у бойових діях проти українських військових. Слідчі СБ України, зокрема, з’ясували, що чоловік вступив до лав незаконного збройного формування "Заря" у серпні 2014 року. Він пройшов спеціальний вишкіл з бойової підготовки і згодом взяв участь у боях на луганському напрямку. Чоловік також у складі артилерійського розрахунку терористів обстрілював Луганський аеропорт та цивільні об’єкти.

Бойовику повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 Кримінального кодексу України, яка за участь у діяльності терористичної організації передбачає відповідальність у вигляді позбавлення волі строком від 8 до 15 років з конфіскацією майна. Йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Досудове розслідування слідчими СБУ під процесуальним керівництвом прокуратури триває".

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Контррозвідка СБУ затримала терориста з батальйону Заря під час перетину лінії розмежування 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3154256
 
 
 Топ коментарі
 
Мало, що "сізіфова праця".. Ще і до криміналу можуть притягнути хлопців, за незаконне позбавлення волі "мирного терориста" та нанесення йому "моральної шкоди" і невиконання наказу говнокомандующєго Вофкі Сцикуна 😕
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Так, а нахрен нужна такая фотография...
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Сіфізова праця СБУ. Хлопці працюють, а влада потім відправляє їх Мокшандію.
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Мало, що "сізіфова праця".. Ще і до криміналу можуть притягнути хлопців, за незаконне позбавлення волі "мирного терориста" та нанесення йому "моральної шкоди" і невиконання наказу говнокомандующєго Вофкі Сцикуна 😕
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А ось з цим, за@буться риболовні гачки з дупи висмикувати !
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а теперь несколько часов инете и ищи такую же только с не замазанной мордой..ну что бы узнать...если на улице встретишь
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Та нічого йому не буде. Скаже "слугам урода" , що їхав в поліклініку свій лікарняний закривати і за одне пенсії для престарілих батьків отримати... "Понять, простить и отпустить" 😕
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Так хто та коли прийняв програму амністії бойовикам Новонавозії "Їх ждуть дома!"?
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Де ти побачив в статті, що затриманий злочинець йшов здаватися? Навпаки, він планував повернутися в тимчасово окупований рашистами Донецьк.. Так що читай пункт Перший о 08.26
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Так чого ти тоді про зраду зрадну істерику закатав?
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"Понять, простить и отпустить" 😕(с) ----Хто написав: ти чи істеричка баба Роза?
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Звернися краще до проктолога, а то щось в тебе очима негаразд 😃
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не просто ждут а мыролюбно ждут. по свиносоевому, по реформистски.
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Це повстанець. ПреЗЕдент ЗЕлєнський таких любить і поважає. Навіть готовий відвести ЗСУ аби ті перестали стріляти по повстанцям.
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хай спробує зрізати ,вилетить з крісла раніше ніж якубович.
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Украинским депутатам предложили закрыть сайт «Миротворец», содержащий персональные данные оппозиционных политиков, журналистов и граждан. С такой идеей выступил зампредседа мониторинговой миссии ООН в Украине Бенджамин Моро, пишут «Украинские новости».
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Почему не показывают лица? У меня два объяснения - или никого не задержали, или задержали, но собираются отпустить.
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А какая-же цель его визита ? Он ведь не дурак, и понимал, что его могут опознать и арестовать. Мутно....
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Донбасский суд отпустит террориста домой- свидетелей нет, а фото не доказательство .
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Він взагалі думав шо служить в ВСУ і затримали його для вручення державної нагороди.
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рожу закрывают для того что бы случайно он не оказался в Киеве в кафешке ?
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подвозил продукты другим отсосянам - дамбасянам.
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Уже начали боевики просачиваться через линию фронта на Украинскую территорию. Ой не зря ето. Не на заводе работать же они лезут сюда.
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