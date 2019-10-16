 Сущенко позиватиметься до Росії в Європейський суд з прав людини

Про це він заявив під час зустрічі в Інституті журналістики КНУ ім. Тараса Шевченка, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми з моїм адвокатом говорили про це... Ми збираємося звернутися з відповідним позовом до Європейського суду з прав людини", - сказав Сущенко.

Раніше Роман Сущенко і його колишній адвокат Марк Фейгін заявили про те, що опікуватимуться питаннями політв'язнів на міжнародній арені.

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"Хочемо вийти з ініціативою до міжнародної спільноти створити певний механізм, насамперед дипломатичного ґатунку, і встановити якісь правила (конкретно в гуманному аспекті), щоби запобігти появі інших політичних бранців", - зазначав Сущенко.

Нагадаємо, Сущенко перебував у незаконному ув’язненні в Росії за надуманими обвинуваченнями три роки. Його затримали 30 вересня 2016 року у Москві, куди він прибув з приватною поїздкою. 7 жовтня 2016 року йому висунули обвинувачення у "шпигунстві". Московський міський суд 4 червня 2018 року засудив Сущенка до 12 років ув'язнення в колонії суворого режиму; 12 вересня Верховний суд Росії визнав це рішення "законним".

7 вересня 2019 рокув рамках обміну утримуваними особами у форматі "35 на 35" між Україною і РФ Сущенко повернувся на батьківщину.

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