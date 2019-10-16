 Сущенко позиватиметься до Росії в Європейський суд з прав людини

Про це він заявив під час зустрічі в Інституті журналістики КНУ ім. Тараса Шевченка, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Ми з моїм адвокатом говорили про це... Ми збираємося звернутися з відповідним позовом до Європейського суду з прав людини", - сказав Сущенко.
Раніше Роман Сущенко і його колишній адвокат Марк Фейгін заявили про те, що опікуватимуться питаннями політв'язнів на міжнародній арені.
"Хочемо вийти з ініціативою до міжнародної спільноти створити певний механізм, насамперед дипломатичного ґатунку, і встановити якісь правила (конкретно в гуманному аспекті), щоби запобігти появі інших політичних бранців", - зазначав Сущенко.
Нагадаємо, Сущенко перебував у незаконному ув’язненні в Росії за надуманими обвинуваченнями три роки. Його затримали 30 вересня 2016 року у Москві, куди він прибув з приватною поїздкою. 7 жовтня 2016 року йому висунули обвинувачення у "шпигунстві". Московський міський суд 4 червня 2018 року засудив Сущенка до 12 років ув'язнення в колонії суворого режиму; 12 вересня Верховний суд Росії визнав це рішення "законним".
7 вересня 2019 рокув рамках обміну утримуваними особами у форматі "35 на 35" між Україною і РФ Сущенко повернувся на батьківщину.
11 ч. ·
- Поставьте себя на место масонов, Рокфеллеров, Домината, рептилоидов и социоинженеров.
Как создать покорное общество?..
Надо прекратить в нем конфликты.
Бесконфликтное общество - общество, неспособное к сопротивлению. И развитию.
Именно поэтому, начиная с «Просветителей», идёт устойчивая левая установка на снятие внешних и внутренних конфликтов, в основном, методом избегания страдания. Должен быть только fun.
Селфи-улыбки, растянутые до ушей, пялящиеся на нас из ленты - страшные маски, фиксирующие нам приговор.
У Николая Носова для таких был «Остров дураков», у психологов - эксперимент «Вселенная - 25», у Кремля - наиболее удачно эксплуатируемый после Гагарина, проект - «Слуга народа».
Но, как не лакируй действительность и не растягивай лыбу счастливого идиота, реальность всегда сильнее действительности.
Во внешнем снятии конфликта, зелёные уперлись в «Марш ветеранов», во внутреннем - в Лондонский апелляционный суд.
Теперь fun закончился, аплодисменты стихают, начинается похмельная политическая жизнь, в которой нужно вставать на больную голову и идти работать.
А работать наши няшки абсолютно не готовы.
Уносится карета с проституткой-Европой, свинцовая реальность Российской империи наползает и заглядывает им в глаза , а вокруг - зажигаются огни гайдамацких костров.
Сразу чувствуешь себя таким маленьким и беззащитным - на огромной пустой сцене, и хочется, хочется, хочется прижаться к кому-то старшему и мудрому, по имени Игорь Валерьевич.
Но Игорь Валерьевич, ах - сами проиграли суд по своей главной конфете и едва ли не названы официально «международным преступником».
Олигарх в семье - деньги на ветер.
Але «китайці» - це насправді офшорна фірма з невідомими власниками, де крім китайців є, судячи зі всього і росіяни.
Абромавічус заявив що «Укроборонпрому» «ласкаво» запропонували залишити 25% прав власності на Мотор Січ. Але наскільки ця пропозиція буде втілена - не сказав.
==================================
Потому завтра в 10:30 под Хозсудом города Киева Б.Хмельницького, 44Б
Потому , что аннексию доказать в суде раз плюнуть . А аннексия территории это триллионы бакосов с экономической точки зрения .
Но в ЕС и США там мало мудрых людей , которые хоть чуть-чуть знакомы с историей большевизма и гитлеризма , которые смогли из этой истории извлечь уроки на будущее ...
И дело не только в деньгах этот синдром ещё Черчиль описал , гениально сказав , что :
"миротворцы это те люди , которые кормят крокодила другими людьми в надежде, что этот крокодил на них нападёт в последнюю очередь" ...
Трусость , ленность ума так легко маскировать под "борьбу за мир" ...
Поэтому они и восклицают - мол вы же не хотите 3-й мировой , вы же понимаете как опасно загонять крысу в угол ... И что крыса , даже бешенная тоже понимает ласку !