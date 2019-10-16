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 Сущенко позиватиметься до Росії в Європейський суд з прав людини

Колишній політв'язень Кремля, журналіст Роман Сущенко позиватиметься до Російської Федерації у Європейський суд з прав людини.

Про це він заявив під час зустрічі в Інституті журналістики КНУ ім. Тараса Шевченка, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми з моїм адвокатом говорили про це... Ми збираємося звернутися з відповідним позовом до Європейського суду з прав людини", - сказав Сущенко.

Раніше Роман Сущенко і його колишній адвокат Марк Фейгін заявили про те, що опікуватимуться питаннями політв'язнів на міжнародній арені.

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"Хочемо вийти з ініціативою до міжнародної спільноти створити певний механізм, насамперед дипломатичного ґатунку, і встановити якісь правила (конкретно в гуманному аспекті), щоби запобігти появі інших політичних бранців", - зазначав Сущенко.

Нагадаємо, Сущенко перебував у незаконному ув’язненні в Росії за надуманими обвинуваченнями три роки. Його затримали 30 вересня 2016 року у Москві, куди він прибув з приватною поїздкою. 7 жовтня 2016 року йому висунули обвинувачення у "шпигунстві". Московський міський суд 4 червня 2018 року засудив Сущенка до 12 років ув'язнення в колонії суворого режиму; 12 вересня Верховний суд Росії визнав це рішення "законним".

7 вересня 2019 рокув рамках обміну утримуваними особами у форматі "35 на 35" між Україною і РФ Сущенко повернувся на батьківщину.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3154252
 
   
 Топ коментарі
 
Алексей Арестович
11 ч. ·

- Поставьте себя на место масонов, Рокфеллеров, Домината, рептилоидов и социоинженеров.
Как создать покорное общество?..
Надо прекратить в нем конфликты.

Бесконфликтное общество - общество, неспособное к сопротивлению. И развитию.
Именно поэтому, начиная с «Просветителей», идёт устойчивая левая установка на снятие внешних и внутренних конфликтов, в основном, методом избегания страдания. Должен быть только fun.
Селфи-улыбки, растянутые до ушей, пялящиеся на нас из ленты - страшные маски, фиксирующие нам приговор.
У Николая Носова для таких был «Остров дураков», у психологов - эксперимент «Вселенная - 25», у Кремля - наиболее удачно эксплуатируемый после Гагарина, проект - «Слуга народа».
Но, как не лакируй действительность и не растягивай лыбу счастливого идиота, реальность всегда сильнее действительности.
Во внешнем снятии конфликта, зелёные уперлись в «Марш ветеранов», во внутреннем - в Лондонский апелляционный суд.
Теперь fun закончился, аплодисменты стихают, начинается похмельная политическая жизнь, в которой нужно вставать на больную голову и идти работать.
А работать наши няшки абсолютно не готовы.
Уносится карета с проституткой-Европой, свинцовая реальность Российской империи наползает и заглядывает им в глаза , а вокруг - зажигаются огни гайдамацких костров.
Сразу чувствуешь себя таким маленьким и беззащитным - на огромной пустой сцене, и хочется, хочется, хочется прижаться к кому-то старшему и мудрому, по имени Игорь Валерьевич.
Но Игорь Валерьевич, ах - сами проиграли суд по своей главной конфете и едва ли не названы официально «международным преступником».
Олигарх в семье - деньги на ветер.
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Если Беня вернет себе Приват можете забыть про банки в нашей стране, может забыть про стабильный курс, можете забыть про инвесторов.

Потому завтра в 10:30 под Хозсудом города Киева Б.Хмельницького, 44Б
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Вообще-то неплохо создать организацию , которая будет помагать подавать и вести суды по правам Человека для пр траливших от агрессии раши. Юристы должны оставить кацапов без штанов ЗА ВОЙНУ НА ДОНБАССЕ И СВОРОВАННЫЙ КРЫМ
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Алексей Арестович
11 ч. ·

- Поставьте себя на место масонов, Рокфеллеров, Домината, рептилоидов и социоинженеров.
Как создать покорное общество?..
Надо прекратить в нем конфликты.

Бесконфликтное общество - общество, неспособное к сопротивлению. И развитию.
Именно поэтому, начиная с «Просветителей», идёт устойчивая левая установка на снятие внешних и внутренних конфликтов, в основном, методом избегания страдания. Должен быть только fun.
Селфи-улыбки, растянутые до ушей, пялящиеся на нас из ленты - страшные маски, фиксирующие нам приговор.
У Николая Носова для таких был «Остров дураков», у психологов - эксперимент «Вселенная - 25», у Кремля - наиболее удачно эксплуатируемый после Гагарина, проект - «Слуга народа».
Но, как не лакируй действительность и не растягивай лыбу счастливого идиота, реальность всегда сильнее действительности.
Во внешнем снятии конфликта, зелёные уперлись в «Марш ветеранов», во внутреннем - в Лондонский апелляционный суд.
Теперь fun закончился, аплодисменты стихают, начинается похмельная политическая жизнь, в которой нужно вставать на больную голову и идти работать.
А работать наши няшки абсолютно не готовы.
Уносится карета с проституткой-Европой, свинцовая реальность Российской империи наползает и заглядывает им в глаза , а вокруг - зажигаются огни гайдамацких костров.
Сразу чувствуешь себя таким маленьким и беззащитным - на огромной пустой сцене, и хочется, хочется, хочется прижаться к кому-то старшему и мудрому, по имени Игорь Валерьевич.
Но Игорь Валерьевич, ах - сами проиграли суд по своей главной конфете и едва ли не названы официально «международным преступником».
Олигарх в семье - деньги на ветер.
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Мотор Січ таки продано «китайцям». Про це, в ефірі радіо «НВ» заявив голова «Укроборонпрому» Айварас Абромавічус
Але «китайці» - це насправді офшорна фірма з невідомими власниками, де крім китайців є, судячи зі всього і росіяни.
Абромавічус заявив що «Укроборонпрому» «ласкаво» запропонували залишити 25% прав власності на Мотор Січ. Але наскільки ця пропозиція буде втілена - не сказав.
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А вообще кто-то считает, сколько рашисты должны ежедневно Украине за оккупацию Крыма и Донбасса? А это надо надо делать и показывать лишнехромосомным в какую сумму им обходится агрессия.
Сущенко предъявит иск к России в Европейский суд по правам человека - Цензор.НЕТ 7661
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"новые лица" узеленского уже ответили кто должен за Донбасс и Крым, пообещав урезать на треть все пенсии и соцвыплаты, зарплаты - "эпоха бедности" закончилась, зачем платить??:
Сущенко позиватиметься до Росії в Європейський суд з прав людини - Цензор.НЕТ 6133
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всё таки Порох - реально крутой! И Майдан проплатил, и английский суд)) Сущенко предъявит иск к России в Европейский суд по правам человека - Цензор.НЕТ 714
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Если Беня вернет себе Приват можете забыть про банки в нашей стране, может забыть про стабильный курс, можете забыть про инвесторов.

Потому завтра в 10:30 под Хозсудом города Киева Б.Хмельницького, 44Б
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Боже помогай Сущенку.Три роки в'язниці це щось.
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Вообще-то неплохо создать организацию , которая будет помагать подавать и вести суды по правам Человека для пр траливших от агрессии раши. Юристы должны оставить кацапов без штанов ЗА ВОЙНУ НА ДОНБАССЕ И СВОРОВАННЫЙ КРЫМ
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Если бы эти суды были такими же нормальными к агрессивным монстрам-государствам , как к частным лицам , то Раися уже б давно не могла вести никакого международного бизнеса ...
Потому , что аннексию доказать в суде раз плюнуть . А аннексия территории это триллионы бакосов с экономической точки зрения .

Но в ЕС и США там мало мудрых людей , которые хоть чуть-чуть знакомы с историей большевизма и гитлеризма , которые смогли из этой истории извлечь уроки на будущее ...
И дело не только в деньгах этот синдром ещё Черчиль описал , гениально сказав , что :
"миротворцы это те люди , которые кормят крокодила другими людьми в надежде, что этот крокодил на них нападёт в последнюю очередь" ...
Трусость , ленность ума так легко маскировать под "борьбу за мир" ...
Поэтому они и восклицают - мол вы же не хотите 3-й мировой , вы же понимаете как опасно загонять крысу в угол ... И что крыса , даже бешенная тоже понимает ласку !
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