 The Washington Post почав писати Kyiv, - глава бюро в Брюсселі Бірнбаум

Про це повідомив у Twitter глава бюро The Washington Post у Брюсселі Майкл Бірнбаум, передає Цензор.НЕТ.
"Washington Рost щойно змінив свій стиль написання на Kyiv. Тепер буде Kyiv, а не Kiev. Ця зміна відповідає побажанням українського уряду, а також останнім змінам інших медіаорганізацій, зокрема Associated Press", - написав Бірнбаум.
Він також додав, що колишнє написання може використовуватися в історичних контекстах, наприклад, для страви "котлета по-київськи".
Нагадаємо, в жовтні 2018 року МЗС України та Центр стратегічних комунікацій StratCom Ukraine організували онлайн-кампанію #CorrectUA, яка передбачає звернення до іноземних ЗМІ з метою коригування правопису назви столиці - #KyivNotKiev.
Зокрема, змінили написання аеропорти Таллінна, Варшави і Будапешта. Також Рада США з географічних назв змінила Kiev на Kyiv у своїх базах.
До практики використання коректного написання столиці України латиницею приєдналися видання Associated Press, The Wall Street Journal, ВВС.
Марина Вязовская решила уравнение, над которым ученые бились 400 лет.
34-летняя киевлянка Марина Вязовская первой решила математическую загадку, которую ученые всего мира пытались разгадать в течение 400 лет, передает «Сегодня».
"Україна - це Європа". Одна из ведущих российских спортивных газет вышла с заголовком на украинском языке." (с)
Теж, як не піііііііііііво (побивав би), а ПИВО.
"Биография Давида Аароновича Менделя (более известен под оперативным псевдонимом как Дмитрий Анатольевич Медведев)"
Якось так, Алі.
Для нас Зе' просто президент...
Справится с обязанностями - выберем на второй срок...
Нет - переизберём...
Колись давно я, заради входу в ситуативно необхідний мені бойовий транс, тролив комуняк на форумі sovmusic.ru. І адмін (московський єврей з музичних кіл) мене чомусь не банив! А комуняки деморалізовувалися повністю. І ПРОСИЛИ мене облишити в спокої їхній форум.
За цю задачу брався сам Ньютон.
І не вирішив.
Мати у Ньютона була англійкою, а батько шотландцем.
На відміну від кассабів, українці чужого не крадуть.
Если иметь токо такие приоритеты и гордится токо этой шнягой, то до ЕС нам ещё лет так...700.
А если честно, то я уже даже сомневаюсь, шо это вообще государственная цель наше членство в ЕС. Бо наше государство ведёт себя так, шобы нас как можно дольше никуда не взяли. Шобы мы так и оставались уголовно-олигархическим анклавом на загривке Европы, с вечной бедностью и несправедливостью.