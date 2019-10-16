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Все про:Київ (6610) ЗМІ (658)

 The Washington Post почав писати Kyiv, - глава бюро в Брюсселі Бірнбаум

Американське видання The Washington Post у своїх публікаціях писатиме назву української столиці як Kyiv, а не Kiev, як це було досі.

Про це повідомив у Twitter глава бюро The Washington Post у Брюсселі Майкл Бірнбаум, передає Цензор.НЕТ.

"Washington Рost щойно змінив свій стиль написання на Kyiv. Тепер буде Kyiv, а не Kiev. Ця зміна відповідає побажанням українського уряду, а також останнім змінам інших медіаорганізацій, зокрема Associated Press", - написав Бірнбаум.

Він також додав, що колишнє написання може використовуватися в історичних контекстах, наприклад, для страви "котлета по-київськи".

Нагадаємо, в жовтні 2018 року МЗС України та Центр стратегічних комунікацій StratCom Ukraine організували онлайн-кампанію #CorrectUA, яка передбачає звернення до іноземних ЗМІ з метою коригування правопису назви столиці - #KyivNotKiev.

Зокрема, змінили написання аеропорти Таллінна, Варшави і Будапешта. Також Рада США з географічних назв змінила Kiev на Kyiv у своїх базах.

До практики використання коректного написання столиці України латиницею приєдналися видання Associated Press, The Wall Street Journal, ВВС.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": The Wall Street Journal почав писати Kyiv, залишивши Kiev тільки в назві котлети

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3154251
 
   
 Топ коментарі
 
Горилка - маленькая обезьяна.The Washington Post начал писать Kyiv, - глава бюро в Брюсселе Бирнбаум - Цензор.НЕТ 2131
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У нього Секира Перуна. Це приблизно як перекладати прізвище його керівника - путіна як шляхонюк🐸
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Кассабє, чули? Не Кііііііієв, а КИЇВ.
Теж, як не піііііііііііво (побивав би), а ПИВО.
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Украинка сотворила сенсацию в мире математики.
Марина Вязовская решила уравнение, над которым ученые бились 400 лет.



34-летняя киевлянка Марина Вязовская первой решила математическую загадку, которую ученые всего мира пытались разгадать в течение 400 лет, передает «Сегодня».
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какою тому? она два года её решала и только сейчас решила
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Мне кажется, или кто то, что то кое где почувствовал?
"Україна - це Європа". Одна из ведущих российских спортивных газет вышла с заголовком на украинском языке." (с)
The Washington Post почав писати Kyiv, - глава бюро в Брюсселі Бірнбаум - Цензор.НЕТ 5371
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русня надеется дотянуть до полуфинала чтобы сыграть с украинцами???
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жаль, что украинские гении не проживают в Украине The Washington Post почав писати Kyiv, - глава бюро в Брюсселі Бірнбаум - Цензор.НЕТ 807
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Один із них вже гуглом перекладав Сокиру Перуна🤗
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У нього Секира Перуна. Це приблизно як перекладати прізвище його керівника - путіна як шляхонюк🐸
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"Незабаром" - місце де кацапи намагаються відлити після прийому пііііва.
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"Сравни".Спогади кацапа. Була дефікація, чи не було.
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"Сравни" - це коли кацап не пам'ятає - чи то він сам всрався, чи то хахльі йому зробити у штані.
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Кассабє, чули? Не Кііііііієв, а КИЇВ.
Теж, як не піііііііііііво (побивав би), а ПИВО.
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І ще, не «русскій борщ», а ШТІ, ХОЧ ПЕНІС ПОЛОЩІ.
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«рускі борш» гэта такая ж самая хлусня як «руская кіпа»
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тим не менш газета єврейських емігрантів у США називається "Новое русское слово".
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Мєндєлєв, Мєндєльсон та нарешті Мєндєль🧐
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она дочь российского премьера Медведева (Мендель)?

"Биография Давида Аароновича Менделя (более известен под оперативным псевдонимом как Дмитрий Анатольевич Медведев)"
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Анатольєвіч - це зазвичай Нафтольєвіч (Нафтуловіч)
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Ви помилилися, бо вам на срувесну, кацапе.
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На русвесну я ходив в 2014-15 ідіотів руцкага міра тролити. Зараз займаюсь тим, що розважаюсь на "Цензорі",коли тролю соєвих ідіотів в котрих розуму не більше, чим в кацапів на русвесні.
Якось так, Алі.
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От я і продовжую вашу "розумовообдаровану публіку" тут ролити. 😂
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Це ваша справа, побачимо вашу реакцію після закінчення каденції зевлади.
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А чого ти чекаєш? Реакція буде така ж як і на Порошенко через рік, як той став президентом, якщо і у Зеленського все буде у вигляді "Я обіцяю! " і нічого, крім балачок. А на сьогодні - моя реакція на нього нейтральна.
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Порохоботы никак не могут уяснить себе, что если Зе' и уйдет, то мы не будем на него молиться, как сейчас порохоботы молятся на По'...
Для нас Зе' просто президент...
Справится с обязанностями - выберем на второй срок...
Нет - переизберём...
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каденція буде недовгою. Як у папіред-папірєдника.
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І в котре нагадую, ти в мене в підписчиках тут на сайті, якщо я "кацап" (з твоїх же слів The Washington Post почав писати Kyiv, - глава бюро в Брюсселі Бірнбаум - Цензор.НЕТ 9459). Тоді і ти - агент кримля, як і яThe Washington Post почав писати Kyiv, - глава бюро в Брюсселі Бірнбаум - Цензор.НЕТ 5661:
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В результаті в наших очах ти виглядаєш... сам знаєш ким.
Колись давно я, заради входу в ситуативно необхідний мені бойовий транс, тролив комуняк на форумі sovmusic.ru. І адмін (московський єврей з музичних кіл) мене чомусь не банив! А комуняки деморалізовувалися повністю. І ПРОСИЛИ мене облишити в спокої їхній форум.
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Порадуватись нашій україночці.
За цю задачу брався сам Ньютон.
І не вирішив.
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А ты слышал, что родители Ньютона - украинцы? Они переехали в Британию одновременно с Полуботком, и фамилия у них была - Ньютонюк. Вот вот.
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Ні.
Мати у Ньютона була англійкою, а батько шотландцем.
На відміну від кассабів, українці чужого не крадуть.
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А може це завдання для юристів?Декілька виграних судових позовів швиденько привчать неуків як називається столиця України.
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Если это так принципиально, то почему мы пишем Відень вместо Віін, Париж вместо Парис, Рим вместо Рома и т.д. по списку?
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Раша Срака обидется (Ра́ша Сра́ка Вуко́вич, словен. Raša Sraka Vuković, род. 10.10.1979 в г.*******, словенская дзюдоистка, чемпионка Европы 2003 года, неоднократный призёр чемпионатов мира и Европы по дзюдо).
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Вот токо в этом и заключаются все наши пятилетние достижения: в правописании латинскими(!..) буквами Киева и в бл...х цирках, которые устраивали гончаренки, берёзы и прочая вонючая срань в залах ПАСЕ.
Если иметь токо такие приоритеты и гордится токо этой шнягой, то до ЕС нам ещё лет так...700.
А если честно, то я уже даже сомневаюсь, шо это вообще государственная цель наше членство в ЕС. Бо наше государство ведёт себя так, шобы нас как можно дольше никуда не взяли. Шобы мы так и оставались уголовно-олигархическим анклавом на загривке Европы, с вечной бедностью и несправедливостью.
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Ти вважаєш себе розумним? Чому ти тоді бідний?
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вот это новость, а я посрать сходил, пишите новость
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