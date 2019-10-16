 The Washington Post почав писати Kyiv, - глава бюро в Брюсселі Бірнбаум

Про це повідомив у Twitter глава бюро The Washington Post у Брюсселі Майкл Бірнбаум, передає Цензор.НЕТ.

"Washington Рost щойно змінив свій стиль написання на Kyiv. Тепер буде Kyiv, а не Kiev. Ця зміна відповідає побажанням українського уряду, а також останнім змінам інших медіаорганізацій, зокрема Associated Press", - написав Бірнбаум.

Він також додав, що колишнє написання може використовуватися в історичних контекстах, наприклад, для страви "котлета по-київськи".

Нагадаємо, в жовтні 2018 року МЗС України та Центр стратегічних комунікацій StratCom Ukraine організували онлайн-кампанію #CorrectUA, яка передбачає звернення до іноземних ЗМІ з метою коригування правопису назви столиці - #KyivNotKiev.

Зокрема, змінили написання аеропорти Таллінна, Варшави і Будапешта. Також Рада США з географічних назв змінила Kiev на Kyiv у своїх базах.

До практики використання коректного написання столиці України латиницею приєдналися видання Associated Press, The Wall Street Journal, ВВС.

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