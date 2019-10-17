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Все про:звернення (94) поліграфкомбінат_Україна (12)

 Колектив поліграфкомбінату "Україна" просить президента не допустити знищення підприємства

Колектив держпідприємства "Поліграфічний комбінат "Україна" з виготовлення цінних паперів" звернувся з відкритим листом до президента Володимира Зеленського та Кабінету Міністрів на чолі з прем'єр-міністром Олексієм Гончаруком.

Як передає Цензор.НЕТ, текст звернення розміщено на сайті підприємства.

На підприємстві зазначили, що зараз у ЗМІ поширюється інформація про можливість перевипуску українських паспортів приватною компанією IIG (Industrial Innovation Group), яка є перейменованим консорціумом "ЄДАПС".

"Нагадуємо, що з 2007 року до кінця 2011 року поліграфкомбінат "Україна" працював на субпідряд у консорціуму "ЄДАПС" за копійки ... У 2015 році Міністерство внутрішніх справ скасувало договір з консорціумом "ЄДАПС" на виготовлення документів суворої звітності ... Поліграфкомбінат "Україна" більше не працював на субпідряд, а самостійно виготовляв і постачав всю продукцію, що пройшла всі тести міжнародної сертифікації щодо захисту даних від підробки", - йдеться в листі.

Там зазначено, що вартість продукції підприємства в 2,5 раза дешевша, ніж у консорціуму "ЄДАПС". А прибуток поліграфкомбінату за 5 років зріс у більш ніж 10 разів - із 46 млн грн до 512 млн грн на рік. У результаті підприємство отримало можливість закупити сучасне обладнання і облаштувало виробництво відповідно до світових стандартів.

"Численні заяви представників IIG про готовність перевипустити паспорти для громадян України та наявність обладнання, а також усіх технічних можливостей для цього, на нашу думку, безпосередньо вказує на загрозу знищення поліграфкомбінату "Україна". Вважаємо, що в умовах російської агресії неприпустимо і дуже небезпечно передавати персональні дані українських громадян приватній компанії ... Ми створили свою репутацію в розробці унікальних індивідуальних рішень, які перевершують очікування наших клієнтів і партнерів. Щодня тисячі громадян України використовують наші продукти і послуги для безпечних подорожей", - сказано в листі колективу поліграфкомбінату "Україна".

На підприємстві також зауважили, що паспорт громадянина України для виїзду за кордон дає право в'їзду без візи в 126 країн світу. При цьому паспортні та інші документи, які випускає поліграфкомбінат, запатентовані саме на державне підприємство, а відповідно і на державу Україна.

"Сьогодні консорціум "ЄДАПС" розгорнув інформаційну кампанію, в якій ставить під сумнів захищеність і сучасність чинних паспортів громадян України. Впевнені, що це робиться з метою прибрати державу від контролю за виготовленням документів суворої звітності в інтересах сумнозвісного "ЄДАПС". Трудовий колектив поліграфкомбінату "Україна" стурбований можливістю повернення консорціуму "ЄДАПС", що означатиме згортання виробництва, доходів підприємства та скорочення колективу. Просимо не допустити знищення я підприємства і витоку персональних даних українців у руки компанії з корупційним минулим", - йдеться в документі.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3154250
 
 
 Топ коментарі
 
Цікаво, а хто саме з двох "слуг урода" вирішив прихватизувати це підприємство - Бєня чи Собакєвіч? 😕
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Так давно уже была информация, что ЕДАПС - петькина фирма (через подставных лиц)
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Цікаво, а хто саме з двох "слуг урода" вирішив прихватизувати це підприємство - Бєня чи Собакєвіч? 😕
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Так давно уже была информация, что ЕДАПС - петькина фирма (через подставных лиц)
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Не знаю, не знаю... По аналу Г+Г була якось інформація , що це фірма Васілія Івановіча Чапаєва. А анал Г+Г , як відомо брєхать не стане 😃
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Как это символично! А для чего же пришла ЗЕкоманда? Валить не строить.
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******* пришла дограбить недограбленое ...и продать украинскую ЗЕМЛЮ "бенЯфициарам"
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Так после петушка грабить уже почти нечего. Всё украл.. почти..
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ты внимательно знакомся с "прожектам" твоей моношоблы и резидента лично ...
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а у резидента вже все "порішали" ...ви майбутні "банкроти" ...
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Все снова повторяется.

Во главе страны был Зек.
Потом были Майдан
Война
14 тыс погибших
1,5 млн переселенцев.
Во главе страны стал Зе.
Не спираль, а круг. Замкнутый круг.
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"Спираль..." - це те чим займались останні 30 років. А зараз спирати може стане трохи важче.
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Друкуйте українську літературу і буде вам щастя.
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в сша фрс тоже частная деньги печатает и ничего🤣🤣у нас всегда любят раздувать из мухи слона
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ага, этот едапс - креатура фсб рашки, а тут какой-то комбинат путается у такой супер-мега структуры под ногами..., сожрут и не подавятся..., а вообще, куда наше сбу смотрит, или оно уже не наше....
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Да насрать бубочке -воно ноет, что теперь детей своих не видит -так трудится... А нам на его детей насрать -в разных плоскостях мы)
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В Україні на День Незалежності компанія IIG презентувала тригодинне "технологічне шоу". Показали "державу в смартфоні", надшвидкі ID-паспорти і технологічну революцію. Презентував інноваторів Давид Арахамія. Він незабаром стане нардепом від "Слуги народу" і з великою ймовірністю очолить фракцію в парламенті. IIG буквально повторило обіцянку президента Володимира Зеленського про цифровізацію держпослуг. Але, як виявилося, під новою вивіскою ховається старий корупційний спрут - консорціум ЄДАПС. А ті, хто обіцяють українцям цифрове майбутнє, упродовж багатьох років значно завищували ціни на документи, збирали зайві мільярди гривень і навіть стали фігурантами корупційного розслідування США. Зараз же їх активно лобіює один із найближчих соратників глави держави.
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