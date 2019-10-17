 Колектив поліграфкомбінату "Україна" просить президента не допустити знищення підприємства

Як передає Цензор.НЕТ, текст звернення розміщено на сайті підприємства.

На підприємстві зазначили, що зараз у ЗМІ поширюється інформація про можливість перевипуску українських паспортів приватною компанією IIG (Industrial Innovation Group), яка є перейменованим консорціумом "ЄДАПС".

"Нагадуємо, що з 2007 року до кінця 2011 року поліграфкомбінат "Україна" працював на субпідряд у консорціуму "ЄДАПС" за копійки ... У 2015 році Міністерство внутрішніх справ скасувало договір з консорціумом "ЄДАПС" на виготовлення документів суворої звітності ... Поліграфкомбінат "Україна" більше не працював на субпідряд, а самостійно виготовляв і постачав всю продукцію, що пройшла всі тести міжнародної сертифікації щодо захисту даних від підробки", - йдеться в листі.

Там зазначено, що вартість продукції підприємства в 2,5 раза дешевша, ніж у консорціуму "ЄДАПС". А прибуток поліграфкомбінату за 5 років зріс у більш ніж 10 разів - із 46 млн грн до 512 млн грн на рік. У результаті підприємство отримало можливість закупити сучасне обладнання і облаштувало виробництво відповідно до світових стандартів.

"Численні заяви представників IIG про готовність перевипустити паспорти для громадян України та наявність обладнання, а також усіх технічних можливостей для цього, на нашу думку, безпосередньо вказує на загрозу знищення поліграфкомбінату "Україна". Вважаємо, що в умовах російської агресії неприпустимо і дуже небезпечно передавати персональні дані українських громадян приватній компанії ... Ми створили свою репутацію в розробці унікальних індивідуальних рішень, які перевершують очікування наших клієнтів і партнерів. Щодня тисячі громадян України використовують наші продукти і послуги для безпечних подорожей", - сказано в листі колективу поліграфкомбінату "Україна".

На підприємстві також зауважили, що паспорт громадянина України для виїзду за кордон дає право в'їзду без візи в 126 країн світу. При цьому паспортні та інші документи, які випускає поліграфкомбінат, запатентовані саме на державне підприємство, а відповідно і на державу Україна.

"Сьогодні консорціум "ЄДАПС" розгорнув інформаційну кампанію, в якій ставить під сумнів захищеність і сучасність чинних паспортів громадян України. Впевнені, що це робиться з метою прибрати державу від контролю за виготовленням документів суворої звітності в інтересах сумнозвісного "ЄДАПС". Трудовий колектив поліграфкомбінату "Україна" стурбований можливістю повернення консорціуму "ЄДАПС", що означатиме згортання виробництва, доходів підприємства та скорочення колективу. Просимо не допустити знищення я підприємства і витоку персональних даних українців у руки компанії з корупційним минулим", - йдеться в документі.