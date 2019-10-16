 Ярославу Никоненко, яка загинула на Донбасі, поховають 18 жовтня в Миргороді

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Ярослава Никоненко, 1983 року народження, солдат, військовослужбовець 101-ї окремої бригади охорони Генерального штабу Збройних Сил України, яка була відправлена ​​в зону Операції Об'єднаних Сил і загинула 15 жовтня в районі міста Мар'їнка Донецької області від кулі снайпера найманців РФ.

Ярослава Никоненко народилася 25.08.1983 року. Від початку війни займалася волонтерством, у 2018 році вступила на військову службу за контрактом. Вона є дочкою Никоненка Сергія Григоровича, бійця батальйону "Айдар", який загинув 18.01.2015 року біля села Трьохізбенка Луганської області внаслідок обстрілу російськими збройними формуваннями з РСЗВ "ГРАД".

Ярославу Никоненко поховають на Алеї Героїв Миргорода поруч з могилою батька. У неї залишилися сестра і дочка.

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