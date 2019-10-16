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Все про:ВР (5893) Зеленський (3263) регламент (56)

 Зеленський підписав закон про зміни до Регламенту Верховної Ради

Президент України Володимир Зеленський підписав Закон "Про внесення зміни до статті 116 Регламенту Верховної Ради України щодо вимог до пропозицій та поправок до законопроєкту, який готується до другого читання", який парламент ухвалив 3 жовтня 2019 року.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

Закон викладає частину першу статті 116 Регламенту Верховної Ради України в новій редакції. Згідно зі змінами, при підготовці до другого читання пропозиції і поправки до законопроєкту можна вносити тільки щодо тексту (розділів, глав, статей, їхніх частин, пунктів, підпунктів, абзаців, речень), який парламент прийняв за основу.

Водночас основний комітет, як виняток, може вирішити взяти до уваги внесені пропозиції та поправки щодо виправлень, уточнень, усунень помилок і/або суперечностей в тексті законопроєкту, інших структурних частин законопроєкту і/або інших законодавчих актів, що не були предметом розгляду в першому читанні. При цьому має бути вказано необхідність внесення цих поправок у висновках головного комітету та/або експертного підрозділу апарату Верховної Ради і оголошено головуючим на пленарному засіданні під час розгляду такого законопроєкту в першому читанні.

Читайте також: Мене особисто не влаштовує регламент Верховної Ради. Ми хочемо міняти країну в турборежимі, - Зеленський

Зміни до Регламенту парламенту дозволять підвищити ефективність і якість законодавчого процесу, зазначається в повідомленні.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3154246
 
   
 Топ коментарі
 
Два патрульних катери Військово-Морських Сил ЗС України "Слов'янськ" та "Старобільськ" типу Island вже прямують до Одеси.
Про це повідомляє Український мілітарний портал з посиланням на власні джерела
У першій половині жовтня вони були завантажені на суховантаж у Балтиморі, який зараз доставляє їх до Одеси. Прибуття очікується у 20-х числах жовтня, тобто наступного тижня вони будуть в Україні.
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то в тебе реакція як у обкуренного шахіста
років три нюхав-нюхав і нарешті почав щось підозрювати...
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Львовский метрополитен‏ @natohawks 4 ч.4 часа назад

"Отряд Чунга-Чанга и полевой командир Сименс". Российские комики стебутся над кокочленцами ОРДЛО. Только говнороссам не показывайте, разрыв пуканов будет обеспечен.

https://twitter.com/i/status/1184441115195392000
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Dana Yarovaya с Даной Яровой.28 мин. · Садитесь, дети. У нас урок занимательной государственной экономики в пользу одного конкретного человека.
Для начала, давайте вспомним что такое рыночная цена. Рыночная экономика - это баланс между спросом и предложением. Да в чем хотите, хоть в бананах, хоть в валюте, хоть газе, хоть в электроэнергии. В США открыли очередную закупоренную скважину с нефтью, цена на нефть покатилась в низ, ибо предложения больше чем спрос. В Эквадоре не урожай бананов, цена на бананы резко взлетела вверх, ибо предложения меньше чем спрос. Все попытки влезть в саморегулирование цен на любом рынке обычно заканчивается глубоким провалом. Самый масштабным провальным проектом по вмешательству в рыночную экономику был есересер. Кто жил тот помнит, кто нет, тому не рассказать, как к килограмму гречки- килограмм ******** гнилых, или 2 полотенца в одни руки. Это я совсем из далека начала, приведу более близкий пример, который еще в памяти. Доллар по 5 грн, который держали всеми мыслимыми и немыслимыми способами, сжигая в топке этого сдерживания золотовалютные резервы, имея при этом перекошенный платежный баланс. Все вспомнили? Надеюсь мои доводы вам понятны, и еще раз подчеркну - любое вмешательство в формирование рыночной стоимости чревато. В случае если государство зафиксировало цену чего -либо на определенном уровне, то в случае если это " что -либо" выше рынка, то государство недополучает, если это "что-то" ниже рынка-государство дотирует. Исключение, это мало защищённые группы населения, но это все социальная и дотационная сфера, и мы ее не касаемся.
Это был ввод. Теперь тема урока. Цены на электроэнергию. Вводили мы прозрачный рынок электроэнергии, вводили, да не довводили. Так как у руля управления этим рынком стал представитель беняфициара и началось. По инициативе Геруса комитет ВР по энергетике отменяет энергореформу - комитетом принят законопроект, который на годы вводит ценовые ограничения на электроэнергию. Когда запускался рынок энергоресурсов ценовые ограничения были введены по понятной причине и на определенный совершенно осязаемый срок - 9 месяцев, с целью мягкого вхождения в рыночную экономику и чтобы его (рынок) не лихорадило.
И Европейское энергосообщество в сентябре заявило, что главная задача для Украины - скорейшая отмена ценовых ограничений, ведь рынок работает в штатном режиме признали европейцы. А рынок и ценовые ограничения вещи не совместимые, это мы с вами прошли в первой части нашего урока. Сразу хочу обозначить очень важную вещь, цена на электроэнергии для населения законодательно закреплена стабильнойок. То есть Герус не отстаивает интересы простых граждан, он отстаивает несколько другие интересы. А именно, и снова с нами Игорь Валерьевич и его ферросплавные заводы. Так вот смотрите. Если рынка не будет, а будут установлены фиксированные цены на электричество для промышленности, то как мы уже проходили, при закупке государством электроэнергии по цене выше, государство по сути дотирует предприятия. И тут не грех было бы напомнить через чьи фирмы разрешили совсем недавно импорт электроэнергии из росии в Украину. Здесь бы стоило заметить, что ценовые ограничения на рынке электроэнергии противоречат Соглашению об Ассоциации Украины и ЕС. Но кого это останавливало? По инициативе Геруса ценовые ограничения на рынке электроэнергии должны быть установлены до 2023 года. Но мы же знаем, нет ничего более вечного чем временное. Такие финты ушами на рынке энергореформы приведут к трещине в отношениях Украины и ЕС. Но горячего парня Геруса не останавливает прекращение евроинтеграции и возврат к импорту электроэнергии из РФ, возврат к энергозависимости от РФ, отмена рынка электроэнергии, уничтожение «зеленой генерации».
А все для чего? А для того чтобы Игорь Валерьевич был доволен.
Репост не повредит, ну не в тишине же радовать Игоря Валерьевича.
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Два патрульних катери Військово-Морських Сил ЗС України "Слов'янськ" та "Старобільськ" типу Island вже прямують до Одеси.
Про це повідомляє Український мілітарний портал з посиланням на власні джерела
У першій половині жовтня вони були завантажені на суховантаж у Балтиморі, який зараз доставляє їх до Одеси. Прибуття очікується у 20-х числах жовтня, тобто наступного тижня вони будуть в Україні.
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Український середній розвідувальний корабель за темою «Лагуна», що будується у Києві на заводі «Кузня на Рибальському», отримає вітчизняну станцію радіотехнічної розвідки «Мельхіор». Розробник - науково-дослідне підприємство радіолокаційних систем «Квант-Радіолокація».Як вже повідомляв «Мілітарний портал», 8 жовтня, корпус розвідувального корабля почали транспортувати з Києва до Чорного моря, де має відбутися подальша добудова на воді. Після встановленя всіх необхідних систме та озброєння на корабель чекають заводські та державні випробовування.
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Не зовсім вдалий час для переходу. В Атлантиці зараз сезон штормів.
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Чтобы сотнями поправками к закону, которые, как практика показало, отклоняются, не тормозили принятия законов.
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не совсем так.

поправки теперь можно вносить только "относительно текста".

ты можешь дать законодательную ссылку на то, что значит понятие "относительно текста" ?

я не могу.

но там собрались выдающиеся юристы современности.
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Складне запитання... Не знаю, чи вони вже суть просто в сесійному залі - але один лисий мачо там вже смик-смик цюцюренка, тож... не здивуюся, якщо й суть...
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оскільки ботва не може навіть приблизно осмислити статтю, то плюватись в Зеленського буде загальними фразами
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Президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон "О внесении изменения в статью 116 Регламента Верховной Рады Украины относительно требований к предложениям и поправкам к законопроекту, который готовится ко второму чтению", который парламент принял 3 октября 2019 года
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Мыслитель, ты бы хоть взял текст в кавычки, а то на больше плагиатора похож.
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в кавічки можно взять тока твой член, ибо то есть медицинский прищык на самом деле
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Это ты так повышаешь чувство собственного достоинства? Это весьма характерно для неуверенных в себе особей пубертатного периода.
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Тобто суть закону ти не розумієш. Так ми це і зрозуміли.
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хто це "ми"? манія вєлічія накрила Абу?
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Я зрозумів, що від тебе почало смердіти.
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то в тебе реакція як у обкуренного шахіста
років три нюхав-нюхав і нарешті почав щось підозрювати...
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До чого це, якщо я завжди знав про вашу неадекватність?
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я можу познайомити тебе з моєю тещею
ви знайдете багато спільного
особливо на підгрунті мого вкрай низького морального статусу
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Дякую, але ви самі обрали свою тещу. Ненависть до матері дружини є характерною ознакою кацапа.
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Жирный мазок в портрет "Слуг" кого угодно, только не народа. Нардем Медяник обсуждает свою коррупционную деятельность просто в Раде.

Переписка в Раде депутата Вячеслава Медяника: "По сахару поговорю с Трепаком"



Зеленский подписал закон об изменениях в Регламент Верховной Рады - Цензор.НЕТ 3764
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Что там Биляцкий,дні рахує? Сколько дней осталось до конца ультиматума,будет продлевать?Зеленский подписал закон об изменениях в Регламент Верховной Рады - Цензор.НЕТ 8461
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Якщо запитати по суті Слуг народу щодо цього законопроекту, то вони будуть белькотіти та пускати піну із смердючого зебобобікської пащі.
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ЗЕ-гопота - це стратегічна наступальна спецоперація орди по окупації України із середини країни. Їх кінцева мета - це знищення України як держави, а нас , українців, як нації.
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у президента сегодня день чистописания...или законоподписания ?)))
столько всего подписал... аки пчела пашет...
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А скільки б підписав, якщо не був би у Латвії!
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Куда ему до пети дембельного - и назначал на должности, и присваивал звания, и награждал. Ручка раскалилась.
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"Согласно изменениям, при подготовке ко второму чтению предложения и поправки к законопроекту можно вносить только относительно текста (разделов, глав, статей, их частей, пунктов, подпунктов, абзацев, предложений), который парламент принял за основу."

Зебилы, перевожу на понятный вам язык: обсуждать эти "законы", дуть кокс и др*чить в ВР теперь можно, но не более 1 минуты. Кива показал сколько именно. Зеленський підписав закон про зміни до Регламенту Верховної Ради - Цензор.НЕТ 933
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Во главе страны был Зек. Потом были Майдан Война 14 тыс погибших 1,5 млн переселенцев. Во главе страны стал Зе. Не спираль, а круг. Замкнутый круг.
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Якщо прийняти за аксіому, що кацапи є вірусом, то сьогоднішні події є епідемією української нації.
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