 Зеленський підписав закон про зміни до Регламенту Верховної Ради

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.
Закон викладає частину першу статті 116 Регламенту Верховної Ради України в новій редакції. Згідно зі змінами, при підготовці до другого читання пропозиції і поправки до законопроєкту можна вносити тільки щодо тексту (розділів, глав, статей, їхніх частин, пунктів, підпунктів, абзаців, речень), який парламент прийняв за основу.
Водночас основний комітет, як виняток, може вирішити взяти до уваги внесені пропозиції та поправки щодо виправлень, уточнень, усунень помилок і/або суперечностей в тексті законопроєкту, інших структурних частин законопроєкту і/або інших законодавчих актів, що не були предметом розгляду в першому читанні. При цьому має бути вказано необхідність внесення цих поправок у висновках головного комітету та/або експертного підрозділу апарату Верховної Ради і оголошено головуючим на пленарному засіданні під час розгляду такого законопроєкту в першому читанні.
Зміни до Регламенту парламенту дозволять підвищити ефективність і якість законодавчого процесу, зазначається в повідомленні.
"Отряд Чунга-Чанга и полевой командир Сименс". Российские комики стебутся над кокочленцами ОРДЛО. Только говнороссам не показывайте, разрыв пуканов будет обеспечен.
https://twitter.com/i/status/1184441115195392000
Для начала, давайте вспомним что такое рыночная цена. Рыночная экономика - это баланс между спросом и предложением. Да в чем хотите, хоть в бананах, хоть в валюте, хоть газе, хоть в электроэнергии. В США открыли очередную закупоренную скважину с нефтью, цена на нефть покатилась в низ, ибо предложения больше чем спрос. В Эквадоре не урожай бананов, цена на бананы резко взлетела вверх, ибо предложения меньше чем спрос. Все попытки влезть в саморегулирование цен на любом рынке обычно заканчивается глубоким провалом. Самый масштабным провальным проектом по вмешательству в рыночную экономику был есересер. Кто жил тот помнит, кто нет, тому не рассказать, как к килограмму гречки- килограмм ******** гнилых, или 2 полотенца в одни руки. Это я совсем из далека начала, приведу более близкий пример, который еще в памяти. Доллар по 5 грн, который держали всеми мыслимыми и немыслимыми способами, сжигая в топке этого сдерживания золотовалютные резервы, имея при этом перекошенный платежный баланс. Все вспомнили? Надеюсь мои доводы вам понятны, и еще раз подчеркну - любое вмешательство в формирование рыночной стоимости чревато. В случае если государство зафиксировало цену чего -либо на определенном уровне, то в случае если это " что -либо" выше рынка, то государство недополучает, если это "что-то" ниже рынка-государство дотирует. Исключение, это мало защищённые группы населения, но это все социальная и дотационная сфера, и мы ее не касаемся.
Это был ввод. Теперь тема урока. Цены на электроэнергию. Вводили мы прозрачный рынок электроэнергии, вводили, да не довводили. Так как у руля управления этим рынком стал представитель беняфициара и началось. По инициативе Геруса комитет ВР по энергетике отменяет энергореформу - комитетом принят законопроект, который на годы вводит ценовые ограничения на электроэнергию. Когда запускался рынок энергоресурсов ценовые ограничения были введены по понятной причине и на определенный совершенно осязаемый срок - 9 месяцев, с целью мягкого вхождения в рыночную экономику и чтобы его (рынок) не лихорадило.
И Европейское энергосообщество в сентябре заявило, что главная задача для Украины - скорейшая отмена ценовых ограничений, ведь рынок работает в штатном режиме признали европейцы. А рынок и ценовые ограничения вещи не совместимые, это мы с вами прошли в первой части нашего урока. Сразу хочу обозначить очень важную вещь, цена на электроэнергии для населения законодательно закреплена стабильнойок. То есть Герус не отстаивает интересы простых граждан, он отстаивает несколько другие интересы. А именно, и снова с нами Игорь Валерьевич и его ферросплавные заводы. Так вот смотрите. Если рынка не будет, а будут установлены фиксированные цены на электричество для промышленности, то как мы уже проходили, при закупке государством электроэнергии по цене выше, государство по сути дотирует предприятия. И тут не грех было бы напомнить через чьи фирмы разрешили совсем недавно импорт электроэнергии из росии в Украину. Здесь бы стоило заметить, что ценовые ограничения на рынке электроэнергии противоречат Соглашению об Ассоциации Украины и ЕС. Но кого это останавливало? По инициативе Геруса ценовые ограничения на рынке электроэнергии должны быть установлены до 2023 года. Но мы же знаем, нет ничего более вечного чем временное. Такие финты ушами на рынке энергореформы приведут к трещине в отношениях Украины и ЕС. Но горячего парня Геруса не останавливает прекращение евроинтеграции и возврат к импорту электроэнергии из РФ, возврат к энергозависимости от РФ, отмена рынка электроэнергии, уничтожение «зеленой генерации».
А все для чего? А для того чтобы Игорь Валерьевич был доволен.
Репост не повредит, ну не в тишине же радовать Игоря Валерьевича.
Про це повідомляє Український мілітарний портал з посиланням на власні джерела
У першій половині жовтня вони були завантажені на суховантаж у Балтиморі, який зараз доставляє їх до Одеси. Прибуття очікується у 20-х числах жовтня, тобто наступного тижня вони будуть в Україні.
поправки теперь можно вносить только "относительно текста".
ты можешь дать законодательную ссылку на то, что значит понятие "относительно текста" ?
я не могу.
но там собрались выдающиеся юристы современности.
років три нюхав-нюхав і нарешті почав щось підозрювати...
ви знайдете багато спільного
особливо на підгрунті мого вкрай низького морального статусу
Переписка в Раде депутата Вячеслава Медяника: "По сахару поговорю с Трепаком"
Президент подписал указ об упрощении въезда и выезда из ОРДЛОhttps://focus.ua/politics/441778-prezident_podpisal_ukaz_ob_uproshchenii_vezda_i_vyezda_iz_ordlo?fbclid=IwAR13hWcqOBNo0rx5nnx0ENgbINPKfPSWieTWXeUgh3IIMpO56
столько всего подписал... аки пчела пашет...
Зебилы, перевожу на понятный вам язык: обсуждать эти "законы", дуть кокс и др*чить в ВР теперь можно, но не более 1 минуты. Кива показал сколько именно.