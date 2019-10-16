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Все про:закон (763) Зеленський (3263) ломбард (13) НБУ (505) кредитні спілки (3) страхові компанії (4)

 Нацбанк з липня 2020 року стане регулятором страхових компаній, кредитних спілок та ломбардів, - Зеленський підписав закон про "спліт"

Президент України Володимир Зеленський підписав закон №1069-2 про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення функцій з державного регулювання ринків фінансових послуг.

Про це йдеться в картці документа на сайті Верховної Ради, передає Цензор.НЕТ.

У пресслужбі Нацбанку уточнюють, що закон більше відомий як "спліт".

"Закон передбачає ліквідацію Національної комісії з регулювання ринків фінансових послуг та розподіл повноважень з регулювання фінансового ринку між Національним банком та Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку", - повідомляє НБУ.

Вже з 1 липня 2020 року Національний банк стане регулятором страхових, лізингових, фінансових компаній, кредитних спілок, ломбардів та бюро кредитних історій.

У НБУ впевнені, що закон про "спліт" допоможе країні отримати більш ефективну, прозору і надійну фінансову систему, що відповідає міжнародним стандартам.

Нацбанк з липня 2020 року стане регулятором страхових компаній, кредитних спілок та ломбардів, - Зеленський підписав закон про спліт 01

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Також законом передбачено, що недержавні пенсійні фонди підпорядкують Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку (НКЦБФР), уточнює hromadske. Решту фінансових установ регулюватиме Нацбанк. Зокрема, НБУ отримає повноваження надавати і відбирати ліцензії у кредитних спілок, фінансових компаній, ломбардів тощо. Також НБУ встановлюватиме вимоги щодо діяльності небанківських фінансових установ.

Парламент прийняв цей закон 12 вересня 2019 року. Тоді за нього проголосували 296 депутатів.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3154245
 
 
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А нащо багатому і ситому населенню ломбарди?
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А ти вже як, розбагатів? Уже не зубожілий?
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офф топ
Нацбанк с июля 2020 года станет регулятором страховых компаний, кредитных союзов и ломбардов, - Зеленский подписал закон о "сплите" - Цензор.НЕТ 666

на расеи в Северодвинске не далеко от места где летом рванула вундервафля пу - с поезда сняты трое американских дипломатов.
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Давно пора ломбардами и микрокредитованием заняться. 1% +/- в день, В ДЕНЬ КАРЛ. Это не просто ростовщичество, это кредитное рабство для особо недальновидных людей (микрокредитование), либо грабеж (ломбард). Прикрутить им гайки до 40% годовых максимум давно пора
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Если сделают правильно, в чем я сомневаюсь, будут швидкогроши с максимум 0,1% в день. Во всяком случае контроль НБУ должен предполагать установление максимальной ставки. 0,1% в день по меркам других стран очень много.
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Зеленский наподписывал таких мудренных законов, что ботва не может асилить даже их название, приходится обходиться общими фразами
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😀Та да и сам зеленский...и то зеленое стадо которое за эти законы голосовало...заголовков не осилило...тут ты зебобик прав...
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