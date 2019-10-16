 Нацбанк з липня 2020 року стане регулятором страхових компаній, кредитних спілок та ломбардів, - Зеленський підписав закон про "спліт"

Про це йдеться в картці документа на сайті Верховної Ради, передає Цензор.НЕТ.

У пресслужбі Нацбанку уточнюють, що закон більше відомий як "спліт".

"Закон передбачає ліквідацію Національної комісії з регулювання ринків фінансових послуг та розподіл повноважень з регулювання фінансового ринку між Національним банком та Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку", - повідомляє НБУ.

Вже з 1 липня 2020 року Національний банк стане регулятором страхових, лізингових, фінансових компаній, кредитних спілок, ломбардів та бюро кредитних історій.

У НБУ впевнені, що закон про "спліт" допоможе країні отримати більш ефективну, прозору і надійну фінансову систему, що відповідає міжнародним стандартам.

Читайте також: Зеленський підписав закон про захист прав споживачів фінпослуг

Також законом передбачено, що недержавні пенсійні фонди підпорядкують Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку (НКЦБФР), уточнює hromadske. Решту фінансових установ регулюватиме Нацбанк. Зокрема, НБУ отримає повноваження надавати і відбирати ліцензії у кредитних спілок, фінансових компаній, ломбардів тощо. Також НБУ встановлюватиме вимоги щодо діяльності небанківських фінансових установ.

Парламент прийняв цей закон 12 вересня 2019 року. Тоді за нього проголосували 296 депутатів.