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 Зеленський і спікер Сейму Латвії Мурнієце обговорили співпрацю в рамках ПАРЄ і Східного партнерства. ФОТО

У Ризі президент України Володимир Зеленський зустрівся зі спікером Сейму Латвійської Республіки Інарі Мурнієце.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

Зеленський і спікер Сейму Латвії Мурнієце обговорили співпрацю в рамках ПАРЄ і Східного партнерства 01

Глава держави подякував за активну позицію парламенту Латвії щодо підтримки суверенітету і територіальної цілісності України, надання допомоги постраждалим на Донбасі. Зеленський також висловив подяку за принципову позицію Латвії і солідарність з Україною в засудженні рішення про повернення до Парламентської асамблеї Ради Європи російської делегації і привітав важливу ініціативу про створення в ПАРЄ постійної групи "Балтік плюс".

Президент України наголосив на необхідності розвитку міжпарламентського співробітництва двох країн і висловив сподівання на налагодження активного діалогу й ефективних робочих контактів між Сеймом і Верховною Радою. Також сторони обговорили координацію дій в рамках "Східного партнерства".

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Зеленський розповів про реформи, які імплементує Україна. Латвійські депутати зазначили, що реформи є складними, проте також зауважили, що задоволені динамікою змін, які наближають Україну до європейського простору. Вони запросили представників українського уряду і парламенту на конференцію з питань України, яка відбудеться в Ризі в грудні.

Зеленський і спікер Сейму Латвії Мурнієце обговорили співпрацю в рамках ПАРЄ і Східного партнерства 02

Зеленський оглянув сесійну залу Сейму Латвії і коротко поспілкувався з членами міжпарламентської групи дружби "Латвія - Україна".

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3154242
 
   
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