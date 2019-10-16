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 Я не фанат "Сокири Перуна" і відвідав концерт з поваги до ветеранів, - Гончарук

Прем'єр-міністр Олексій Гончарук не чув текстів групи "Сокира Перуна", а на концерт, на якому виступала ця група, поїхав на запрошення ветеранських організацій.

Про це він сказав після засідання уряду, передає Цензор.НЕТ.

"Мене запросило співтовариство ветеранів на захід. Я вважаю, що ветерани - це люди, які багато зробили для нашої країни. Тому я прийняв це запрошення з поваги до цих людей. Наскільки я знаю, на цьому заході було багато різних груп і багато різних людей. Тобто, це не був концерт однієї групи, на який я пішов, тому що є її фанатом. Це не так. Ще раз: це був захід, організований, наскільки я знаю, ветеранськими організаціями, тому я з поваги до них туди пішов. Існує багато людей, які використовують різні приводи для того, щоб розколоти українське суспільство. Вони можуть з будь-якого з вас зробити фашиста, нациста. Мені здається, всім потрібно зрозуміти: загальнолюдські цінності є важливим фундаментом, на якому можна об'єднати Україну, і я на цьому стою. Звичайно, ні про які право- чи ліворадикальні погляди в моєму випадку точно не йдеться", - пояснив Гончарук.

На запитання, чи вийшов би він на сцену, якби там читали тексти Адольфа Гітлера, прем'єр відповів, що "звичайно ж ні".

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"Є ветерани, які віддавали свої життя за нашу країну. Є міністерство, яке займається справами ветеранів. Воно багато співпрацює з ветеранськими організаціями. Там багато нормальних, класних, крутих, професійний і патріотичних людей. Я їх дуже поважаю. І я тоді прийняв запрошення і поїхав на їхній захід. Хто ще був - я не знаю. Ви можете фантазувати - Міккі Маус, Гітлер ... come on", - додав прем'єр.

Нагадаємо, прем'єр-міністр України Олексій Гончарук відвідав ветеранську вечірку в київському Docker pub, що було неоднозначно сприйнято суспільством.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3154239
 
   
 Топ коментарі
 
Сокира Перуна занимается пропагандой патриотизма и такие группы нужно поддерживать!
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Аааааа)))) дожили... наше, типа, правительство только перед кацапами и оправдывается
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СОКИРА ПЕРУНА - Чорний Сніг

Чорний сніг та біла-біла тиша
Вибух... дякую за цю спокійну мить
Біль у скронях б'є, стає гостріша
Та душа вже більше не болить
Вкотре ми шикуємось у лави
Вкотре в бій веде народний гнів
Поряд чорний дим та балаклави
І постійне відчуття братів

У пекельному вальсі
Кружляють залізні щити
Розбиваючи мрії,
Збиваючи кожного з ніг
Та стіна непокори
Не дала їм навіть пройти
На кордоні часів,
Де з неба пішов чорний сніг

Біль одну на всіх я відчуваю
Перемога теж одна на всіх
Тільки ми зупинимо цю зграю
Тільки ми зупинимо катів

Чорний сніг - кордон поміж світами
Чорний білим з непотрібних слів
Чорний сніг нас всіх зробив братами
Щоб ішли у бій поміж щитів

У пекельному вальсі
Кружляють залізні щити
Розбиваючи мрії,
Збиваючи кожного з ніг.
Та стіна непокори
Не дала їм навіть пройти
На кордоні часів,
Де з неба пішов чорний сніг
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"Влип очкарик!" - теперь его не то что в Штаты, но даже в Европу не пустят! Ганяй и дальше Гончарук по вечеринкам, раз в государственных делах нет проблем!
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