 Я не фанат "Сокири Перуна" і відвідав концерт з поваги до ветеранів, - Гончарук

Про це він сказав після засідання уряду, передає Цензор.НЕТ.

"Мене запросило співтовариство ветеранів на захід. Я вважаю, що ветерани - це люди, які багато зробили для нашої країни. Тому я прийняв це запрошення з поваги до цих людей. Наскільки я знаю, на цьому заході було багато різних груп і багато різних людей. Тобто, це не був концерт однієї групи, на який я пішов, тому що є її фанатом. Це не так. Ще раз: це був захід, організований, наскільки я знаю, ветеранськими організаціями, тому я з поваги до них туди пішов. Існує багато людей, які використовують різні приводи для того, щоб розколоти українське суспільство. Вони можуть з будь-якого з вас зробити фашиста, нациста. Мені здається, всім потрібно зрозуміти: загальнолюдські цінності є важливим фундаментом, на якому можна об'єднати Україну, і я на цьому стою. Звичайно, ні про які право- чи ліворадикальні погляди в моєму випадку точно не йдеться", - пояснив Гончарук.

На запитання, чи вийшов би він на сцену, якби там читали тексти Адольфа Гітлера, прем'єр відповів, що "звичайно ж ні".

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"Є ветерани, які віддавали свої життя за нашу країну. Є міністерство, яке займається справами ветеранів. Воно багато співпрацює з ветеранськими організаціями. Там багато нормальних, класних, крутих, професійний і патріотичних людей. Я їх дуже поважаю. І я тоді прийняв запрошення і поїхав на їхній захід. Хто ще був - я не знаю. Ви можете фантазувати - Міккі Маус, Гітлер ... come on", - додав прем'єр.

Нагадаємо, прем'єр-міністр України Олексій Гончарук відвідав ветеранську вечірку в київському Docker pub, що було неоднозначно сприйнято суспільством.