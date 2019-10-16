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Все про:війна (1774) Міноборони (2855) втрати (1477)

 В Книги Пам'яті Міноборони внесено імена 3067 військовослужбовців та силовиків, які загинули на сході України

Там записано тільки імена загиблих внаслідок бойових втрат під час російсько-української війни.

Про це заявив на брифінгу в Міноборони заступник директора Національного військово-історичного музею України з наукової роботи Ярослав Тинченко, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт відомства.

"У Залі Пам'яті на території Міністерства оборони в Книги Пам'яті внесено імена 2627 загиблих військовослужбовців Збройних Сил України та 440 загиблих військовослужбовців від інших силових структур. А саме - Міністерства внутрішніх справ, Національної гвардії України, Державної прикордонної служби України, Державної служби України з надзвичайних ситуацій та служби безпеки України", - сказав він.

Тинченко зазначив, що в Книги Пам'яті внесено тільки бойові втрати.

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Зала пам'яті захисників України створена в пам'ять про військовослужбовців, які загинули за свободу, незалежність і територіальну цілісність України, світовий мир та порядок.

В середині Зали Пам'яті, на спеціальних подіумах, розміщено Книги пам'яті з іменами загиблих. Структура книг побудована за принципом календаря: один розворот - один день, де згадуються всі загиблі в цей день за всі роки.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3154235
 
   
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ВІчна память ГЕРОЯМ. Добре що створили Зал Памяті.
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В учебники истории Украины это надо тоже-надо знать историю для неповторения ошибок
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Занести б у Книгу пам"яті розстріляних мародерів,та й всіх,хто збільшив статки і збагатів на війні...Порошенків-пашинських-ахметових-ляшків-свинарчуків...хоча б сотні зо дві...Оце був би найкращий подарунок...не полеглим воїнам,а хоч їхнім батькам...Я ходжу на їх цвинтар у Львові,внизу Личаківського біля Погулянки,ловлю погляди батьків і родичів полеглих...вони би тих сук голими руками...спочатку їх,вже потім сєпарів...
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