 В Книги Пам'яті Міноборони внесено імена 3067 військовослужбовців та силовиків, які загинули на сході України

Про це заявив на брифінгу в Міноборони заступник директора Національного військово-історичного музею України з наукової роботи Ярослав Тинченко, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт відомства.

"У Залі Пам'яті на території Міністерства оборони в Книги Пам'яті внесено імена 2627 загиблих військовослужбовців Збройних Сил України та 440 загиблих військовослужбовців від інших силових структур. А саме - Міністерства внутрішніх справ, Національної гвардії України, Державної прикордонної служби України, Державної служби України з надзвичайних ситуацій та служби безпеки України", - сказав він.

Тинченко зазначив, що в Книги Пам'яті внесено тільки бойові втрати.

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Зала пам'яті захисників України створена в пам'ять про військовослужбовців, які загинули за свободу, незалежність і територіальну цілісність України, світовий мир та порядок.

В середині Зали Пам'яті, на спеціальних подіумах, розміщено Книги пам'яті з іменами загиблих. Структура книг побудована за принципом календаря: один розворот - один день, де згадуються всі загиблі в цей день за всі роки.