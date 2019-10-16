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Все про:напад (667) Нацполіція (8346) Харків (1522) ЛГБТ-спільнота (188)

 20-річного студента підозрюють у нападі на неповнолітнього після Маршу рівності в Харкові, - поліція

Поліція Харкова повідомила про підозру чоловікові, якого вважають причетним до побиття неповнолітнього хлопця в саду Шевченка після Маршу рівності 15 вересня.

Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

"Зловмисником виявився 20-річний студент одного з харківських вишів. Підозру йому вручили співробітники Шевченківського відділу поліції. За цим фактом відомості про подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України", - йдеться в повідомленні.

За даними правоохоронців, слідчі дії у справі тривають.

Нагадаємо, 15 вересня близько двох тисяч ЛГБТ-активістів пройшли маршем у Харкові. Після закінчення прайду в парку Шевченка зібралася група невідомих, щоб атакувати учасників маршу. В результаті серед постраждалих опинився неповнолітній юнак. Згодом хлопець написав заяву в поліцію. Відповідальність за інцидент жодна з організацій на себе не взяла.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3154234
 
 
 Топ коментарі
 
а что несовершеннолетний делал на марше равенства? на кого оно хотел равняться?
а может старший товарищ хотел выбить дурь гомосякскую из головы и... задницы...
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так все эти марши гомосеков - кацапские проделки, на кацапские бабаки.
Правильно делают что метелят кремлядских шавок...
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"Злоумышленником оказался 20-летний студент одного из харьковских вузов. Подозрение ему вручили сотрудники Шевченковского отдела полиции."

Редко встретишь злоумышленника, которому хочется пожать руку. 20-летнего студента подозревают в нападении на несовершеннолетнего после Марша равенства в Харькове, - полиция - Цензор.НЕТ 4324
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так все эти марши гомосеков - кацапские проделки, на кацапские бабаки.
Правильно делают что метелят кремлядских шавок...
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а что несовершеннолетний делал на марше равенства? на кого оно хотел равняться?
а может старший товарищ хотел выбить дурь гомосякскую из головы и... задницы...
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"Злоумышленником оказался 20-летний студент одного из харьковских вузов. Подозрение ему вручили сотрудники Шевченковского отдела полиции."

Редко встретишь злоумышленника, которому хочется пожать руку.
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Я під вибори агітатора від Зеленського відгамселив. Було приємно.
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Гамасєки - золоте дно для кацапів.
Якщо їм дати по морді - кричать, що правосєкофашістонацикохунтісти распоясалісь;
якщо не дати по морді - кричать, що вся Україна гейропа, пазор...
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Как глупо. Зачем избивать тех, кого скоро можно будет совершенно законно экстерминировать? Лучше бы потратили свой задор на помощь в установлении нашего порядка.
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А організаторам маршу влада за розбещення неповнолітніх нічого не пред'явила?Алкоголь і цигарки цьому шмаркачу не можна,а на гей-парад "добро пожаловать".
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