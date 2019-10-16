 20-річного студента підозрюють у нападі на неповнолітнього після Маршу рівності в Харкові, - поліція

Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

"Зловмисником виявився 20-річний студент одного з харківських вишів. Підозру йому вручили співробітники Шевченківського відділу поліції. За цим фактом відомості про подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України", - йдеться в повідомленні.

За даними правоохоронців, слідчі дії у справі тривають.

Нагадаємо, 15 вересня близько двох тисяч ЛГБТ-активістів пройшли маршем у Харкові. Після закінчення прайду в парку Шевченка зібралася група невідомих, щоб атакувати учасників маршу. В результаті серед постраждалих опинився неповнолітній юнак. Згодом хлопець написав заяву в поліцію. Відповідальність за інцидент жодна з організацій на себе не взяла.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Націоналісти побили кількох учасників маршу рівності в Харкові. ВIДЕО