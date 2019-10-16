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Все про:Австрія (196) НАБУ (2135) Деркач А. (9) Углава_Гізо (7)

 НАБУ "зливало" матеріали слідства щодо народних депутатів посольству Австрії, - Деркач

НАБУ незаконно збирало інформацію про народних депутатів, а також зливали матеріали слідства Посольству Австрії.

Про це повідомив народний депутат Андрій Деркач, опублікувавши нові документи, інформує Цензор.НЕТ, із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Зокрема, Деркач повідомив про незаконний збір інформації про соратника президента Порошенка, на той момент нардепа від БПП Сергія Березенка.

"На Березенка і його сім'ю Антикорупційне бюро зібрало ціле досьє. Можу тільки нагадати, що згідно з законом проведення оперативних дій (ОРД), а також збір персональних даних та інформації в рамках слідчих дій можливі тільки після надання згоди ВР на притягнення депутата до кримінальної відповідальності. Так, недоторканність ніби скасовують. Але на той момент вона діяла і НАБУ закон порушила. Dura lex, sed lex", - зазначив Деркач.

Також депутат надав документи, що підтверджують збір даних про колишнього народного депутата Миколу Мартиненка і пов'язаних із ним, на думку НАБУ, осіб - в обхід будь-яких правових процедур.

Також читайте: Джо Байден отримав 900 тис. дол. Від Burisma Group за лобістську діяльність, - Деркач

"Помічниця Гізо Углаву вже відома нам Поліна Чиж відправила докладний список персон, яких потрібно перевірити, а також довідки щодо кримінального провадження асистентові поліцейського аташе Австрії Рудольфа Клугмаєра. Крім Мартиненка, в запиті НАБУ згадуються Давид Жванія, Ігор Керезь, Олександр Іоселіані та ін." , - написав Деркач.

Він підкреслив, що ці дані доповнюють раніше опубліковані.

"Отже, вищий антикорупційний орган України веде свою діяльність з грубим порушенням закону. До даних про "злив" інформації посольству США додалося австрійське представництво. #NABULeaks: далі буде", - резюмував Деркач.

НАБУ зливало матеріали слідства щодо народних депутатів посольству Австрії, - Деркач 01
НАБУ зливало матеріали слідства щодо народних депутатів посольству Австрії, - Деркач 02
НАБУ зливало матеріали слідства щодо народних депутатів посольству Австрії, - Деркач 03
НАБУ зливало матеріали слідства щодо народних депутатів посольству Австрії, - Деркач 04
НАБУ зливало матеріали слідства щодо народних депутатів посольству Австрії, - Деркач 05
НАБУ зливало матеріали слідства щодо народних депутатів посольству Австрії, - Деркач 06
НАБУ зливало матеріали слідства щодо народних депутатів посольству Австрії, - Деркач 07
НАБУ зливало матеріали слідства щодо народних депутатів посольству Австрії, - Деркач 08
НАБУ зливало матеріали слідства щодо народних депутатів посольству Австрії, - Деркач 09
НАБУ зливало матеріали слідства щодо народних депутатів посольству Австрії, - Деркач 10
НАБУ зливало матеріали слідства щодо народних депутатів посольству Австрії, - Деркач 11
НАБУ зливало матеріали слідства щодо народних депутатів посольству Австрії, - Деркач 12
НАБУ зливало матеріали слідства щодо народних депутатів посольству Австрії, - Деркач 13
НАБУ зливало матеріали слідства щодо народних депутатів посольству Австрії, - Деркач 14

Більше матеріалів - на сторінці Андрія Деркача: https://www.facebook.com/derkach.al/posts/963092957376103.

Як повідомлялося раніше, Деркач на пресконференції в агентстві "Інтерфакс-Україна" оприлюднив листування співробітників НАБУ і працівників посольства США в Києві. Як свідчать матеріали листування, неодноразово, починаючи з 2017 року з електронної поштової скриньки помічниці першого заступника голови НАБУ Гізо Углаву Поліни Чиж на адресу фахівця з правових питань програми боротьби з корупцією Департаменту юстиції США Посольства США в Україні Анни Ємельянової пересилалися переліки кримінальних проваджень, якими займаються детективи НАБУ.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Деркач опублікував службове листування НАБУ і посольства США. ДОКУМЕНТ

Також Деркач заявив, що колишній віце-президент США Джо Байден отримав $900 тис. за лобістську діяльність від нафтогазової компанії "Burisma Group"

Нардеп також повідомив, що матеріали по "NABU-leaks" публікуватимуться на його сторінці в соцмережі Фейсбук, а отримані ним від журналістів-розслідувачів матеріали вже передано в Державне бюро розслідувань (ДБР) і Генпрокуратуру України. Крім цього, Деркач ініціював створення парламентської тимчасової слідчої комісії, а також подав заяву про відновлення справи проти посадових осіб України за фактом втручання у вибори США. За його словами, засідання суду відбудеться 21 жовтня.

З матеріалами пресконференції можна ознайомитися на сторінці Андрія Деркача в Фейсбуці.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3154232
 
 
 Топ коментарі
 
Когда регионал, кремлёвская крыса Андрей Днркач становится на защиту членов Блока Петра Порошенко - это очень, очень солидная поддержка и помощь. Ну и очень показательно, разумеется.
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видимо Деркач совсем поиздержался, если согласился на предложение ФСБ стать "сливным бачком" для дезинформации .. а помогает ему в этом, его старый дружок Сивкович, который сейчас прячется в Мацкве..
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Андрюша, ну тебе то зачем кукарекать? Начнешь борзеть, сольют инфу как ты наживался на Энергоатоме. Расскажут про поставки на госшахты всякого хлама под видом комплектующих к технике, по космическим ценам. Папаша уже не отмажет.
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В «Газпроме» сообщили, что им дистанционно отключили австрийские компрессоры, и теперь они «стоят мертвым грузом», превратившись «в металлолом».


НАБУ "сливало" материалы следствия по народным депутатам посольству Австрии, – Деркач - Цензор.НЕТ 7662
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Когда регионал, кремлёвская крыса Андрей Днркач становится на защиту членов Блока Петра Порошенко - это очень, очень солидная поддержка и помощь. Ну и очень показательно, разумеется.
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Да, и самое главное - честному человеку бояться нечего.
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Есть доказательства сажайте НАБУ за предательство .Нет доказательств-сажайте Деркача за клевету Пора вводить ответственность
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видимо Деркач совсем поиздержался, если согласился на предложение ФСБ стать "сливным бачком" для дезинформации .. а помогает ему в этом, его старый дружок Сивкович, который сейчас прячется в Мацкве..
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Не из того ли клана кучмовских бандитов этот деркач, про которых немало написано, например "Из жизни Деркачей." Ельцова. Вот еще :
ДАЕШЬ УГОЛОВНОЕ ДЕЛО ПО ДЕРКАЧАМ! И ПО МАРЧУКАМ ДАЕШЬ!

АГЕНТЫ-КАЗНОКРАДЫ

ЯКБИ НЕ КОНТРАБАНДИСТИ НАРКОТИКІВ ТА ЗБРОЇ, МЕР НЬЮ-ЙОРКА НЕ ПРИЇХАВ БИ ДО КИЄВА?

и много других материалов. Там и уголовник литвин породнился с этими, что говорит само за себя...
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да.. крестник Кучмы.. украинофоб, подонок и кацапский диверсант
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хоть когото интересуют наши депутаты...
кроме них самих.
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Опять Порошенко виноват? )
Порошенко он везде)))
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не зовсім зрозуміло це злив інформації, чи співробітництво НАБУ в межах міждержавної правової допомоги?
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Андрюша, ну тебе то зачем кукарекать? Начнешь борзеть, сольют инфу как ты наживался на Энергоатоме. Расскажут про поставки на госшахты всякого хлама под видом комплектующих к технике, по космическим ценам. Папаша уже не отмажет.
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Деркач, племянник Кучмы, а Кучма сейчас "особа приближенная к императору", поэтому если чё, дядя отмажет...
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Ещё одно .г.... всплыло! Деркач решил составить конкуренцию Портнову или они работают по вновь утверждённому плану? Операция "Ху...о"......
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Да верим , что Деркачу такие себе журналисты-хакеры,взломали так просто почтовик набуистки. А может таки фсбу постарались .
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А навіщо Ліза Богуцька , злила інгфогмацію про путч свиночолого 🐷 ? Зараз мабуть це в тренді !😆
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Хорошо знать, что каждый проходимец может тепрь прослушивать, посматривать и т.п., да ещё и сливать всякое говно про тебя, умноженное на собственные амбиции или фобии, другим проходимцам. Отличный инвестиционный и общественно-политический климат.
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Супер! Андруша деркач! Не вспомнили?! Любитель сафари, поохотится на личном вертолете в Африке! Сцынок одиозного персонажа! Весна прошла, мразь процветает!!!
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Украина болото коррупции и казнокрадства, контробанды и фальсификата не только для нашей быдло-элиты олигархов и их холуёв, но и для европейского элитного быдла. Доколе, украинцы - вопию я!
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ФСБ-эшный крысёныш Деркач по команде Мертвечука начал атаковать НАБУ, - может в НАБУ решили заняться схемами контрабанды дизтоплива Мертвечука? Сначала выродок слил переписку посольства США, теперь вот австрийское.
Здесь есть важный момент, - выходит, что в СБУ занимались снятием информации с посольств, а то, что она попала в руки мертвечуковских вырожденцев, - означает то, что она была передана и в Мордор. В связи с чем есть вопрос Баканову: кто из СБУ сливает информацию?? Это очень важный вопрос!! Если Баканов не в состоянии найти источник утечки, а найти его не так сложно, достаточно прессануть это животное Деркача, - значит он должен подать в отставку.
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Да и хрен с ним, ты лучше анекдот какой расскажи,поручик Ржевский.
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