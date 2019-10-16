 Зеленський і прем'єр-міністр Латвії Каріньш обговорили "Північний потік - 2" та інвестиції. ФОТО

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.
Глава держави подякував прем’єр-міністру Латвії за послідовну підтримку суверенітету та територіальної цілісності України й позицію щодо санкцій проти Росії.
На переговорах було відзначено поступове зростання обсягів двосторонньої торгівлі між країнами та наявність можливостей для подальшого розвитку економічної співпраці. Сторони домовилися забезпечити подальшу активну роботу в рамках Міжурядової українсько-латвійської комісії з економічного, промислового та науково-технічного співробітництва.
Володимир Зеленський поінформував латвійську сторону про кроки української влади, здійснені з метою поліпшення умов ведення бізнесу в Україні, та можливості для інвестицій.
Президент України також відзначив актуальність залучення подальшої експертної допомоги Латвії, використання латвійського досвіду для реалізації реформ у нашій країні у відповідності до Угоди про асоціацію з Євросоюзом. Окрему увагу приділили покращенню української медицини.
Кріш’яніс Каріньш підтримав Україну у питаннях "Північного потоку – 2", наголосивши, що Латвія на всіх майданчиках виступала проти цього проєкту.
Инвестор планирует на 5-10 лет вперед, но его не устраивают такие движения. О чем тут вообще мона говорить то?
По его мнению, указанные инициативы команды Зеленского являются ответом ветеранам на их Марш против разведения вооружений на Донбассе, передает Диалог.UA. Арестович напомнил, что предыдущий глава государства Петр Порошенко оставил Зеленскому в наследство страну с экономическим ростом, повышением зарплат и социальных выплат. При этом оборонные программы и бюджет никак не были затронуты противостоянием с Россией. "Удивительно, но проклятый барыга попередник, как-то умудрился оставить им страну одновременно с экономическим ростом, повышением зарплат и пенсий и неплохими оборонными программами, никак не требующими срезания трети бюджета. Мелкие, отвратные гаденыши, ненадолго оседлавшие мозги таких же недалеких сторонников", - грубо назвал команду нового президента Арестович. Журналисты напоминают, что одним из главных предвыборных обещаний Зеленского было урегулирование конфликта на Донбассе. Однако первые шаги президента понравились далеко не всем украинцам.
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Це Ярослава Ніконенко.Її батько загинув в АТО у 2015. Вчора від кулі снайпера загинула і сама Ярослава -солдат 101 ОБрО ГШ ЗСУ. Без мами тепер 13-річна донька. Друзі,допоможемо? Вас у мене багато. Дякую за допомогу і RT
Картка сестри Ніконенко Богдани Сергіївни 5168742719439899
И начал... с ФОПов!