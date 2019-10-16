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 Політика України, Фоторепортаж
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Все про:Зеленський (3263) Латвія (251)

 Зеленський і прем'єр-міністр Латвії Каріньш обговорили "Північний потік - 2" та інвестиції. ФОТО

Президент України Володимир Зеленський провів переговори з прем’єр-міністром Латвійської Республіки Кріш’янісом Каріньшем.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

Зеленський і премєр-міністр Латвії Каріньш обговорили Північний потік - 2 та інвестиції 01

Глава держави подякував прем’єр-міністру Латвії за послідовну підтримку суверенітету та територіальної цілісності України й позицію щодо санкцій проти Росії.

На переговорах було відзначено поступове зростання обсягів двосторонньої торгівлі між країнами та наявність можливостей для подальшого розвитку економічної співпраці. Сторони домовилися забезпечити подальшу активну роботу в рамках Міжурядової українсько-латвійської комісії з економічного, промислового та науково-технічного співробітництва.

Зеленський і премєр-міністр Латвії Каріньш обговорили Північний потік - 2 та інвестиції 02

Володимир Зеленський поінформував латвійську сторону про кроки української влади, здійснені з метою поліпшення умов ведення бізнесу в Україні, та можливості для інвестицій.

Президент України також відзначив актуальність залучення подальшої експертної допомоги Латвії, використання латвійського досвіду для реалізації реформ у нашій країні у відповідності до Угоди про асоціацію з Євросоюзом. Окрему увагу приділили покращенню української медицини.

Кріш’яніс Каріньш підтримав Україну у питаннях "Північного потоку – 2", наголосивши, що Латвія на всіх майданчиках виступала проти цього проєкту.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський підписав закон про захист прав споживачів фінпослуг

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3154224
 
   
 Топ коментарі
 
То наша свята бубочка! Зеленский и премьер-министр Латвии Кариньш обсудили "Северный поток - 2" и инвестиции - Цензор.НЕТ 1194
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Мал клоп, да больно вонючь
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вы это бросьте - а то создаеться впечетление - шо таки у вас за спиной - злая мендель присутствует)))))
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Все понятно! Моника рвется к Вовке карлику, что бы узнать рецепт обуви на платформе!
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Ахаха, инвестиции зайдут туда где могут ни село ни впало - в 2-3 раза ВНЕЗАПНО поднять налог, акциз или прочие сборы и налоги?
Инвестор планирует на 5-10 лет вперед, но его не устраивают такие движения. О чем тут вообще мона говорить то?
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"Кариньш заявил о поддержке Украины в вопросах "Северного потока - 2", отметив, что Латвия на всех площадках выступала против этого проекта." - можно подумати що слово Латвії має весоме значення
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ты шо ? Прибалтийские тигры имеют непререкаемый авторитет в ЕС ! Это же форпост НАТО, защищающий Европу от агрессии пуйла !
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Арестович возмущен скандальной инициативой команды Зеленского

Зеленський і прем'єр-міністр Латвії Каріньш обговорили "Північний потік - 2" та інвестиції - Цензор.НЕТ 8357
По его мнению, указанные инициативы команды Зеленского являются ответом ветеранам на их Марш против разведения вооружений на Донбассе, передает Диалог.UA. Арестович напомнил, что предыдущий глава государства Петр Порошенко оставил Зеленскому в наследство страну с экономическим ростом, повышением зарплат и социальных выплат. При этом оборонные программы и бюджет никак не были затронуты противостоянием с Россией. "Удивительно, но проклятый барыга попередник, как-то умудрился оставить им страну одновременно с экономическим ростом, повышением зарплат и пенсий и неплохими оборонными программами, никак не требующими срезания трети бюджета. Мелкие, отвратные гаденыши, ненадолго оседлавшие мозги таких же недалеких сторонников", - грубо назвал команду нового президента Арестович. Журналисты напоминают, что одним из главных предвыборных обещаний Зеленского было урегулирование конфликта на Донбассе. Однако первые шаги президента понравились далеко не всем украинцам.

читайте подробнее на сайте "Диалог.UA": https://www.dialog.ua/ukraine/192163_1571158782
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а 15 млн заробитчан знают про это рост 🤣🤣🤣
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В Украине есть Люди , земля , море . Может хватит ездить по странам и получать "поддержку" .
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Украина не субъект мировой политики.... Поэтому ей и приходится общаться на равных только с лимитрофами, каковым и является она сама.... Неприятно, но это так...
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Обсуждают вопросы, к которым они ни как не относятся. Это как алкаши за бутылкой, мировые проблемы решают.
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Посмотрите на этого гномика. Разве вот это выглядит как президент?? Это пипец умора..
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Чепуха..... Если бы проблема была только в росте.
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Володе я не завидую ,он сейчас как карась на сковороде. Порошенко уничтожил все стратегические склады боеприпасов и вооружения. Мне один знакомый офицер из Генштаба сказал что наши войска сейчас не от хорошей жизни мало дают ответный огонь. Нет почти патронов и снарядов. А порохоботы пользуются этим обливая грязью Зеленского. Это ваш Порошенко во всем этом виноват и место его в тюрьме.
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Да ладно.... Неужели так все плохо в армии?.... А Петя свистел, что одна из сильнейших Европе....
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Один знакомый офицер из Генштаба сказал? Под репу и боярку?
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Яніна Соколова‏ @IaninaSokolova 14 ч.14 часов назад

Це Ярослава Ніконенко.Її батько загинув в АТО у 2015. Вчора від кулі снайпера загинула і сама Ярослава -солдат 101 ОБрО ГШ ЗСУ. Без мами тепер 13-річна донька. Друзі,допоможемо? Вас у мене багато. Дякую за допомогу і RTЗеленський і прем'єр-міністр Латвії Каріньш обговорили "Північний потік - 2" та інвестиції - Цензор.НЕТ 2858
Картка сестри Ніконенко Богдани Сергіївни 5168742719439899


Зеленський і прем'єр-міністр Латвії Каріньш обговорили "Північний потік - 2" та інвестиції - Цензор.НЕТ 1200
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Богдана Сергіївна то її сестра...теж воїн ВСУ
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После фразы "Мы побудувалы ремонт дамбы.." на треш-марафоне....не представляю, шо он намолол про "северный поток минус пара" ???
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Вангую, что преЗедент хоть раз, но назвал премьер-министра Латвии..... Ким Кардашьян Зеленський і прем'єр-міністр Латвії Каріньш обговорили "Північний потік - 2" та інвестиції - Цензор.НЕТ 5960
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Порошенко должен ответить за Иловайск и Дебальцево,тарифный геноцид и обвал курса гривны,за провокацию в Азовском море и многое другое. Тюрьма его дом до конца его мерзкой жизни.
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Ирочка! А кто должен ответить за разграбленный ПриватБанк и неуплату налогов?
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Зеленский должен исправить ту катастрофу в которую страну втянул Порошенко.
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Сама Украина не справиться, нет ресурсов, а, главное, воли.... Необходима поддержка внешних игроков.... Но они будут требовать выполнение некоторых условий. Что мы и наблюдаем...
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Уже начал исправлять!
И начал... с ФОПов!
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Нашли с кем обсуждать. Латвия в этом вопросе ничего не решает.
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100% С таким же успехом Володя мог обсудить данный вопрос с Юзиком или Лысым))
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Якеж воно несуразне. Маленьке на табуретке в коротких штанишках и тянет дяде зелеручку
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