 Кабмін схвалив законопроєкт, що дозволяє приватизацію житла в гуртожитках, - Гончарук. ВIДЕО

Про це прем'єр-міністр Олексій Гончарук сказав після засідання уряду, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Не завжди ці гуртожитки були нормально передані у власність держави чи громади. І далеко не завжди люди, які там живуть, мають можливість нормально їх приватизувати. Сьогодні ми схвалили урядом законопроєкт, який буде передано до парламенту, що має удосконалити деякі процедури.
Ми навіть передбачили кошти на компенсацію невід'ємних поліпшень, які були зроблені в цих гуртожитках, для того, щоб дати можливість людям, які там проживають, спокійно приватизувати ту частину майна, на яку вони мають право", - зазначив Гончарук.
Тебя уже переварили, использовали одноразового аж 3 раза.
Також Пашинський звинувачував членів злочинної банди Петра Порошенка в тому, що вони прикривалися патріотизмом і робили дуже страшні речі пов'язані з армією.
В армію поставлялося тільки те, на чому можна було заробити. БТРи поставлялися тому, що їх реконструювали на заводі Богдан (ред. Належить Свинарчук та Порошенко). Катери поставлялися тому, що вони робилися на заводі Порошенко Кузня на Рибальському. Постачанням їжі вони займалися виключно тому, що їжу в армію поставляли фірми з орбіти Рошен. Форму на сотень тисяч солдатів шив завод пов'язаний з родичами Марини Порошенко. Вони заробляли на всьому і мова йде про мільярди доларів. Все продавалося в армію набагато дорожче собівартості. Дешевше було закуповувати в США ніж на заводах Порошенко. Олігарх продавав армії все в 3-4 рази дорожче собівартості
За словами Пашинського, у Луценка можна було купити будь-яку кримінальну справу, як на троєщинському ринку. Пашинський запевняє, що Луценко продав більшу частину справ Майдану пов'язані екс-регіоналами.
так бы с удовольствием жил в доме.
а так нічого не просила ніколи якусь окрему турботу.
И еще, немного палит этого алигарха глубокие познания в теме выплескивания дерьма в окна
Ты тоже алигарх геополитик?
Кстати, в субботу у нас поменяли доводчик, я даже и не знал, шо жена денег давала, там в группу писали жильцы, а я не в группе, вот и не знал. А подали зов во вторник, а в субботу уже есть доводчик
Тому я не зовсім розумію чому говорять про приватизацію гуртожитків як про щось нове.
1) проживають у гуртожитках, призначених для тимчасового проживання, у зв'язку з навчанням, перенавчанням чи підвищенням кваліфікації у навчальних закладах та у зв'язку з роботою (службою) за контрактом;
2) мешкають у гуртожитку без правових підстав, визначених цим Законом;
3) мешкають у спеціальних гуртожитках, призначених для тимчасового проживання осіб, які відбували покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі і потребують поліпшення житлових умов або жила площа яких тимчасово заселена, або яким немає можливості повернути колишнє жиле приміщення;
4) потребують медичної допомоги у зв'язку із захворюванням на туберкульоз;
5) проживають у гуртожитках, що мають статус соціальних на день набрання чинності цим Законом. Можливо вони хочуть убрати перепони
Понимаете, Сергей. Может им пора конкретизировать свои действия, а не бла бла бла бла? Это основная причина, которая уже надоела Украине.
а как же диджитализация
сколько предприятий выпускает смартофоны компы телики и тд
людей, память короткая, вот и пиарится зе команда о покращеннях.
Не приватизували ті, хто наслухався **************** Сіманєнка, які розпускали плітки, що: «Ваши внукі будут расплачіваться за еті общежитія».
Все кто с мозгами, приватизировал через суд. Остальным только осталось троолить пороха на цензе, и хлопать в ладошки псвевдоподачкам от зе-зе
RVP RVP Ты не чего не перепутал, шо в твоем понимании нормальным людям? янукович, портнов, баканов, рябошапка, богдан, зеленский касапские пропагандоны, и еще много много новых лиц, которые с радостью едут в Украину после Пороха?
или то не те общаги... а те, которые служебные квартиры для бонз называются? )))
Мотузка з білизною (точніше, метод її фіксації) - дуже зкріпно!
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А ось зкріпне житло з кацапії. Особливо оцінив цей фінальний акорд - "микрорайон Оптимистов" )))))))))))
Мужик объясняет собаке, что такое приватизация:
- Вот представь, Бобик, что у тебя была будка! Представил? Теперь она твоя!
воно видно, що воно не риба, не м'ясо...але все ж?
Вся клоунская команда - сборище дебилов-популистов. Какая нахрен приватизация в общагах??? Что там будут приватизировать? Комнату 5 квадратов без воды и удобств??? Одна лампочка и две розетки??? Кто и как будет платить за свет, воду, газ?
CommanderX
@CommanderAntiZe
Кремль можно поздравить - Украина капитулировала В энергетике уже наверняка. И теперь к газовому шантажу Коломойский добавил в арсенал РФ еще один энергетический рычаг давления. Законопроект Геруса № 2236-2 принят в профильном комитете. А значит энергорынок почти упразднён,