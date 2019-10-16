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Все про:Кабмін (3197) гуртожиток (43) приватизація (154) Гончарук_Олексій (162)

 Кабмін схвалив законопроєкт, що дозволяє приватизацію житла в гуртожитках, - Гончарук. ВIДЕО

Уряд схвалив законопроєкт, який дозволить мешканцям гуртожитків приватизувати своє майно.

Про це прем'єр-міністр Олексій Гончарук сказав після засідання уряду, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Не завжди ці гуртожитки були нормально передані у власність держави чи громади. І далеко не завжди люди, які там живуть, мають можливість нормально їх приватизувати. Сьогодні ми схвалили урядом законопроєкт, який буде передано до парламенту, що має удосконалити деякі процедури.

Ми навіть передбачили кошти на компенсацію невід'ємних поліпшень, які були зроблені в цих гуртожитках, для того, щоб дати можливість людям, які там проживають, спокійно приватизувати ту частину майна, на яку вони мають право", - зазначив Гончарук.

Читайте також: Мешканці аварійного гуртожитку в Києві замість переселення відкрито вимагають у власника купити їм квартири в Києві

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3154219
 
 
 Топ коментарі
 
По-новому вже пожили 5 років, дякую, досить
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Это нормальное решение. Хотя лет 15 уже приватизируют, но только через суд.
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Далі більше буде:

Також Пашинський звинувачував членів злочинної банди Петра Порошенка в тому, що вони прикривалися патріотизмом і робили дуже страшні речі пов'язані з армією.
В армію поставлялося тільки те, на чому можна було заробити. БТРи поставлялися тому, що їх реконструювали на заводі Богдан (ред. Належить Свинарчук та Порошенко). Катери поставлялися тому, що вони робилися на заводі Порошенко Кузня на Рибальському. Постачанням їжі вони займалися виключно тому, що їжу в армію поставляли фірми з орбіти Рошен. Форму на сотень тисяч солдатів шив завод пов'язаний з родичами Марини Порошенко. Вони заробляли на всьому і мова йде про мільярди доларів. Все продавалося в армію набагато дорожче собівартості. Дешевше було закуповувати в США ніж на заводах Порошенко. Олігарх продавав армії все в 3-4 рази дорожче собівартості
За словами Пашинського, у Луценка можна було купити будь-яку кримінальну справу, як на троєщинському ринку. Пашинський запевняє, що Луценко продав більшу частину справ Майдану пов'язані екс-регіоналами.
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По-новому вже пожили 5 років, дякую, досить
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"Поздно стучать кулаком по столу, когда ты сам уже только блюдо".
Тебя уже переварили, использовали одноразового аж 3 раза.
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готуйся, кажуть пашинський колотись почав і пішов на спвпрацю зі слідством)))
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Та ты шо! Расскажет как того пьяного лоха еще и обоссал на дороге? Так значит нагшрадят.
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Далі більше буде:

Також Пашинський звинувачував членів злочинної банди Петра Порошенка в тому, що вони прикривалися патріотизмом і робили дуже страшні речі пов'язані з армією.
В армію поставлялося тільки те, на чому можна було заробити. БТРи поставлялися тому, що їх реконструювали на заводі Богдан (ред. Належить Свинарчук та Порошенко). Катери поставлялися тому, що вони робилися на заводі Порошенко Кузня на Рибальському. Постачанням їжі вони займалися виключно тому, що їжу в армію поставляли фірми з орбіти Рошен. Форму на сотень тисяч солдатів шив завод пов'язаний з родичами Марини Порошенко. Вони заробляли на всьому і мова йде про мільярди доларів. Все продавалося в армію набагато дорожче собівартості. Дешевше було закуповувати в США ніж на заводах Порошенко. Олігарх продавав армії все в 3-4 рази дорожче собівартості
За словами Пашинського, у Луценка можна було купити будь-яку кримінальну справу, як на троєщинському ринку. Пашинський запевняє, що Луценко продав більшу частину справ Майдану пов'язані екс-регіоналами.
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жаль, что у Зеленского нет предприятий в оборонке. Может тогда мы бы видели, как наша армия вооружается, а не наблюдали цирк с клоуном на арене 24 часа в сутки.
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Дебил кидает цитаты из однодневных интернетовских помоек.
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Ты неугомонная. Писал тебе давно и несколько раз, что твои цитаты вырезанные из гамнометов живут три дня, потом забываются, и не вспоминают где и откуда, но расходятся слухами через ЗЕбилов, идиотов типа тебя. Может ты забыла, когда кукарекала, что Порошенко вывез семью, свое богатство, и не вернется, что его объявили в международный розыск, про миллиарды и офшоры. Все из тех же источников. Тебе даже поспорить предложили, а что с тебя взять, зубожилая....
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та просто на зарплатні ) Ну або просто дурник
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Это нормальное решение. Хотя лет 15 уже приватизируют, но только через суд.
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это дебильное решение, как решение приватизировать комнаты в общежитиях В ПРИНЦИПЕ.
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Олег Беляков 1ee72182 А как квартиры приватизировали, или дома в селах?
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это "дыбильное решение" как ты выразился может защитить тех людей которые по 20 лет живут в общежитиях и рискуют быть выброшенными на улицу в любой момент - а таких у нас тысячи
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никто ничего не понял, но бульбашка пошла.... бурно эмитируют....
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Их приватизируют , а кто будет обслуживать убитые сети , крышу , канализацию и стены ?
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. Мне жаль этих людей , ещё очень опасно , если эти древние коробки упадут .
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Не знаю . Застраховать за счёт государства . ??
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Будут как в рашке, ходить на ведро, а потом из окна выплёскивать. Канализацию какую-то выдумали.
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Так и будет . Только выплёскивать будут нам на голову . Вы пытались когда-нибудь собрать деньги в своём подъезде на ремонт замка или доводчика ? После этой попытки я продал квартиру , купил участок и построил ДОМ .
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Мужчина живущий в многоквартирном доме лох по определению.
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Ну так резко нельзя . Я два года был "лохом" . Не все хотят жить в своём доме , на своей земле , а большинство устраивает жить на "...надцатом" этаже , выяснять : кто где шумит , гадит в подъезде , сторожить своё авто по ночам возле окна , которое стоит возле подъезда , .. Ну и другие "прелести" .
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Я тоже несколько лет хотел жить отдельно от родителей и снимал квартиру. Как временное явление вполне "катит", а вот семья уже должна жить в своем доме. Дети должны видить как отец заботится о родителях. Другого способа научить детей заботится о себе-любимом в старости я не знаю.
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у нас частный сектор с домами расположен очень неудобно - за городом, вдали от цивилизации.

так бы с удовольствием жил в доме.
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якийсь споживацький підхід - не треба дітей мучити турботою про себе - у них своїх проблем багато. Треба старим давати самим собі раду. Моя бабуся прожила 92 року і то в селі і ніколи не потребувала такої вже сильної турботи про себе, лише питала, коли я привозив їй якісь ліки чи якусь іншу допомогу: синку, ти оце хочеш щоби я ще жила?
а так нічого не просила ніколи якусь окрему турботу.
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Так споживацький. Я споживав турботу своїх батьків. Тепер віддаю дітям та вже одинокій тещі. І вважаю це правильним. А як інакше? Мій батько перевіз свою матір з Ровенської області до Києва і ми гуртом її догледіли до 92 років. У нас в роду взагалі ніхто раніше 90 своєю смертю не помирав. А щоб просити ... то ніхто ні в кого нічого не просив. Само собою розуміється. Людині до останнього дня потрібно все і насамперед близькі поряд.
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я розумію, коли це природно, а не штучно: бігайте навколо мене, бо я старий (стара).
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Щось у Вас сьогодні "максималістичний" настрій. Дістали?
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не рви алигарху извилину, видишь, о него дом и шо такое осмд ему не ведомо, но все соевые круто разбираются в геополитике, макроэкономике и прочих вещах.
И еще, немного палит этого алигарха глубокие познания в теме выплескивания дерьма в окна
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Вы пытались когда-нибудь собрать деньги в своём подъезде на ремонт замка или доводчика ?
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осмд и сбор средств с подьезда кардинально разные понятия.
Ты тоже алигарх геополитик?
Кстати, в субботу у нас поменяли доводчик, я даже и не знал, шо жена денег давала, там в группу писали жильцы, а я не в группе, вот и не знал. А подали зов во вторник, а в субботу уже есть доводчик
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А кто обслуживает 90% жилого сектора многоэтажек, где так же большая часть квартир приватизированы? Вот сразу видно детей по степени осведомленности. Но все - величайшие эканамизды и геапалитеги! 😂
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барин,молодой барин - спасибо тебе за заботу - это то чего нам всем так не хватало - теперь ведь все заживут и тебя будут неустанно и повсеместно благодарить - ура зебилы - ура))))))))
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Нет, конечно, он приватизирует твою квартиру если она у тебя есть, по новым законам, за долги. Ты думаешь троллик, что он о тебе беспокоится? Мдаааа, деградация у тебя милок.
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Якщо небуло би Пороха, то б давно вже б дозволили приватизувати житло в общагах Кабмін схвалив законопроєкт, що дозволяє приватизацію житла в гуртожитках, - Гончарук - Цензор.НЕТ 4333
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Житло в гуртожитках приватизується вже давним давно згідно із законом України "Про забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків" від 4 вересня 2008 року, який прийнятий за часів В.Ющенка.
Тому я не зовсім розумію чому говорять про приватизацію гуртожитків як про щось нове.
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Справа в тому, що цей Закон про який ти згадав не поширюється на громадян, які:
1) проживають у гуртожитках, призначених для тимчасового проживання, у зв'язку з навчанням, перенавчанням чи підвищенням кваліфікації у навчальних закладах та у зв'язку з роботою (службою) за контрактом;
2) мешкають у гуртожитку без правових підстав, визначених цим Законом;
3) мешкають у спеціальних гуртожитках, призначених для тимчасового проживання осіб, які відбували покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі і потребують поліпшення житлових умов або жила площа яких тимчасово заселена, або яким немає можливості повернути колишнє жиле приміщення;
4) потребують медичної допомоги у зв'язку із захворюванням на туберкульоз;
5) проживають у гуртожитках, що мають статус соціальних на день набрання чинності цим Законом. Можливо вони хочуть убрати перепони
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Можливо вони хочуть убрати перепони

Понимаете, Сергей. Может им пора конкретизировать свои действия, а не бла бла бла бла? Это основная причина, которая уже надоела Украине.
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такими темпами и направлением работ скоро туалетные будки будут приватизовывать
а как же диджитализация
сколько предприятий выпускает смартофоны компы телики и тд
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Ну тоді потрібно писати що Кабмін схвалив законопроект який надає додаткові можливості мешканцям гуртожитків певних груп на приватизацію? Тоді це буде виглядати хоч логічно.
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У зеленых людей, память короткая, вот и пиарится зе команда о покращеннях.
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При Порошенко було припинено дію цього закону і закон відправлено на доопрацювання та зміни. А це нарешті вже родили та направили до ВР.
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Ні. Не було нічого припинено, закон діяв постійно. Ваше повідомлення про припинення дії довільно подане журналістами і стосується законопроекту "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків". Цей законопроект було доопрацьовано і прийнято 5 квітня 2017 року.
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Питання, а чому ці люди вони не приватизували їх у 2004 році?
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если общага на балансе предприятия - приватизировать не давали...
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gdtnmk ntbm Так и было. Предприятия хотели себе захапать жилплощу, хотя бы под склады.
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Не треба ЛЯ, ЛЯ.
Не приватизували ті, хто наслухався **************** Сіманєнка, які розпускали плітки, що: «Ваши внукі будут расплачіваться за еті общежитія».
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gdtnmk ntbm Так и не надо ля-ля. У нас трест был в Донецке и не разрешал, до 2010г., пока не распался, приватизацию. Кроме того, приватизацию провела часть жильцов, через суд, потом судья сменился и пошел в отказ, ничего не объясняя. 6 лет судились, пока не победили.
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Ну Дамбасс, як зараз бачимо, це не зовсім Україна...
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А сейчас что, Донбасс - не Украина? А предприятие - 76 мехколонна, по ремонту электросетей.
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Повна нісенітниця. Підставою приватизації в таких випадках є рішення адміністрації та профспілки підприємства по приватизацію.
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если общага на балансе предприятия - приватизировать не давали..

Все кто с мозгами, приватизировал через суд. Остальным только осталось троолить пороха на цензе, и хлопать в ладошки псвевдоподачкам от зе-зе
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та им, шо хуже Украине и нормальным людям, то для них праздник
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та им, шо хуже Украине и нормальным людям, то для них праздник

RVP RVP Ты не чего не перепутал, шо в твоем понимании нормальным людям? янукович, портнов, баканов, рябошапка, богдан, зеленский касапские пропагандоны, и еще много много новых лиц, которые с радостью едут в Украину после Пороха?
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пагадите...уже лет 10 как их спокойно приватизируют )))
или то не те общаги... а те, которые служебные квартиры для бонз называются? )))
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Це про тих, які наслухались байок ****************, і не приватизували своє житло у 2000- х роках.
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Мабуть, тепер отакі, як на світлині.
Мотузка з білизною (точніше, метод її фіксації) - дуже зкріпно!

Кабмін схвалив законопроєкт, що дозволяє приватизацію житла в гуртожитках, - Гончарук - Цензор.НЕТ 2935
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Чомусь вголос Кабмін схвалив законопроєкт, що дозволяє приватизацію житла в гуртожитках, - Гончарук - Цензор.НЕТ 3917
А ось зкріпне житло з кацапії. Особливо оцінив цей фінальний акорд - "микрорайон Оптимистов" )))))))))))

Кабмін схвалив законопроєкт, що дозволяє приватизацію житла в гуртожитках, - Гончарук - Цензор.НЕТ 4037
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Вспомнился анекдот....
Мужик объясняет собаке, что такое приватизация:
- Вот представь, Бобик, что у тебя была будка! Представил? Теперь она твоя!
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Ян Левинзон - "Одесские джентельмены" !!!
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помнится мне ті уже пітался что-то подобное замутить. Цензор как чемодан без ручки?))
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а в чому причина такого відношення до цього Гончарука?
воно видно, що воно не риба, не м'ясо...але все ж?
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По комментариям на сайте парочка "Зеленский - Гончарук" переплюнула парочку "янукович - азиров" с первой попытки! Кабмін схвалив законопроєкт, що дозволяє приватизацію житла в гуртожитках, - Гончарук - Цензор.НЕТ 9975
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А общественній транспорт тоже можно приватизировать если в нем едешь?
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приватизацию жилья в общежитиях...

Вся клоунская команда - сборище дебилов-популистов. Какая нахрен приватизация в общагах??? Что там будут приватизировать? Комнату 5 квадратов без воды и удобств??? Одна лампочка и две розетки??? Кто и как будет платить за свет, воду, газ?
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они, эти общаговские, передерутся и перебьются теперь.
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CommanderX

@CommanderAntiZe

Кремль можно поздравить - Украина капитулировала В энергетике уже наверняка. И теперь к газовому шантажу Коломойский добавил в арсенал РФ еще один энергетический рычаг давления. Законопроект Геруса № 2236-2 принят в профильном комитете. А значит энергорынок почти упразднён,
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Госконторы ликвидированного Минагрополитики за небольшую взятку такой вопрос просто решали было шесть способов, три законных и незаконные.
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Еще есть решалы, которые как бы законно решают подобное ТОВ Талон с почти не засветивгимся директором
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