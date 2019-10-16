 Кабмін схвалив законопроєкт, що дозволяє приватизацію житла в гуртожитках, - Гончарук. ВIДЕО

Про це прем'єр-міністр Олексій Гончарук сказав після засідання уряду, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Не завжди ці гуртожитки були нормально передані у власність держави чи громади. І далеко не завжди люди, які там живуть, мають можливість нормально їх приватизувати. Сьогодні ми схвалили урядом законопроєкт, який буде передано до парламенту, що має удосконалити деякі процедури.

Ми навіть передбачили кошти на компенсацію невід'ємних поліпшень, які були зроблені в цих гуртожитках, для того, щоб дати можливість людям, які там проживають, спокійно приватизувати ту частину майна, на яку вони мають право", - зазначив Гончарук.

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