 Кабмін призначив главою Держспецзв'язку Петрова

Про це прем'єр-міністр Олексій Гончарук сказав після засідання уряду, інформує Цензор.НЕТ.
Петров відповідно до закону призначений на пост без конкурсу, з випробувальним терміном два місяці.
"Я чітко поставив завдання, які він має зробити за два місяці. Найголовніше - припинити корупцію в органі", - заявив прем'єр-міністр.
Раніше Петров обіймав посаду керівника Служби з питань інформаційної безпеки Апарату Ради національної безпеки і оборони України.
Це Ярослава Ніконенко.Її батько загинув в АТО у 2015. Вчора від кулі снайпера загинула і сама Ярослава -солдат 101 ОБрО ГШ ЗСУ. Без мами тепер 13-річна донька. Друзі,допоможемо? Вас у мене багато. Дякую за допомогу і RT
Картка сестри Ніконенко Богдани Сергіївни 5168742719439899