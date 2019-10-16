 Кабмін призначив главою Держспецзв'язку Петрова

Про це прем'єр-міністр Олексій Гончарук сказав після засідання уряду, інформує Цензор.НЕТ.

Петров відповідно до закону призначений на пост без конкурсу, з випробувальним терміном два місяці.

"Я чітко поставив завдання, які він має зробити за два місяці. Найголовніше - припинити корупцію в органі", - заявив прем'єр-міністр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Через збої в роботі урядового сайту пошуку вакансій щодо низки посад конкурс продовжено до 17 жовтня, - Гончарук

Раніше Петров обіймав посаду керівника Служби з питань інформаційної безпеки Апарату Ради національної безпеки і оборони України.