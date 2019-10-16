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Все про:Кабмін (3197) Петров (8) Держспецзв'язок (32) Гончарук_Олексій (162)

 Кабмін призначив главою Держспецзв'язку Петрова

Кабінет міністрів призначив Головою Держспецзв'язку Валентина Петрова.

Про це прем'єр-міністр Олексій Гончарук сказав після засідання уряду, інформує Цензор.НЕТ.

Петров відповідно до закону призначений на пост без конкурсу, з випробувальним терміном два місяці.

"Я чітко поставив завдання, які він має зробити за два місяці. Найголовніше - припинити корупцію в органі", - заявив прем'єр-міністр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Через збої в роботі урядового сайту пошуку вакансій щодо низки посад конкурс продовжено до 17 жовтня, - Гончарук

Раніше Петров обіймав посаду керівника Служби з питань інформаційної безпеки Апарату Ради національної безпеки і оборони України.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3154216
 
 
 Топ коментарі
 
петрова - уже, теперь - баширова
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А может быть он умный мужик , главное , чтобы руководство не было глупым .
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Все умные не похожи на остальных не очень умных .
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Агента Петра на прослушку? Правильное решение!
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Я, честно говоря, не совсем понял, какая нахер коррупция в Госспецсвязи? Сейчас всех меняют на каких-то мутных петровых-сидоровых под любым предлогом или у меня паранойя?
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Яніна Соколова‏ @IaninaSokolova 13 ч.13 часов назад

Це Ярослава Ніконенко.Її батько загинув в АТО у 2015. Вчора від кулі снайпера загинула і сама Ярослава -солдат 101 ОБрО ГШ ЗСУ. Без мами тепер 13-річна донька. Друзі,допоможемо? Вас у мене багато. Дякую за допомогу і RTКабмін призначив главою Держспецзв'язку Петрова - Цензор.НЕТ 8915
Картка сестри Ніконенко Богдани Сергіївни 5168742719439899


Кабмін призначив главою Держспецзв'язку Петрова - Цензор.НЕТ 8917
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