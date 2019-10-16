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 Політика України
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Все про:Кабмін (3197) кадри (160) Гончарук_Олексій (162)

 Через збої в роботі урядового сайту пошуку вакансій конкурс на посади керівників Держгеокадастру і Держлісагентства продовжено, - Гончарук

Через збої в роботі урядового сайту пошуку вакансій Кабінет міністрів продовжив конкурс щодо низки посад до 17 жовтня.

Про це прем'єр-міністр Олексій Гончарук сказав після засідання уряду, повідомляє Цензор.НЕТ.

За його словами, сайт cаreer.gov.ua не завжди оперативно фіксував документи, подані претендентами на певну посаду.

"Він не завжди працює коректно. Не завжди нормально завантажує документи і не завжди у людини є можливість ці документи без збою подати. Є низка випадків, коли ми ідентифікували, що людина начебто все подала, а система спрацювала некоректно. Тому, щоб дати можливість всім охочим податися на конкурси, ми ще на пару днів, до 17 жовтня, продовжили приймання документів у низці органів", - повідомив прем'єр-міністр.

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Йдеться про конкурси на посади голів Держекспортконтролю, Держгеокадастру, Держлісагентства та Укрінфрапроєкта.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3154214
 
 
 Топ коментарі
 
шо то к ним не кто идти работать не хочет - вопрос почему даже не ставлю))))))))))
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А куда делась петиция за импичмент Зебилу? Тоже сбой сайта?
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Ну да , почти поверил . Сбой в работе правительственного сайта .
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просто ще гроші не всі занесли))) багатирьова в дорозі))
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Друзья и близкие родственники кончаются, начинаем среди друзей друзей и их детей.
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шо то к ним не кто идти работать не хочет - вопрос почему даже не ставлю))))))))))
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Нормальные спецы биографию марать не хотят. Потом вовек не отмоешься. Как с Овощем.
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"Спрашиваете, почему люди бегут с корабля, который не тонет? Они смекнули, куда он их везет."
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А куда делась петиция за импичмент Зебилу? Тоже сбой сайта?
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Вопрос разве в том что он сделал? Вопрос куда делась петиция с сайта президента?
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Наверное десятки тысяч желающих у них работать, вот и сайт лег от такого количества заявок Из-за сбоев в работе правительственного сайта поиска вакансий по ряду должностей конкурс продлен до 17 октября, - Гончарук - Цензор.НЕТ 8260 73% зебилов - это приличное количество выходит
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То ли еще будет при "полной" диджитализации всех госорганов и отмене бумажного документооборота. Хакерство пока еще никто в мире не в состоянии победить.
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Из-за сбоев в работе правительственного сайта...

Ржунимагу. Раньше плевать зеко манде было на этот сайт, без него обходились как-то. Че, беня забухал, да?
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Премьер-министр Алексей Гончарук берет на работу тех кто не зигует?

Все таки Зеленский обделался, по полной программе.
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так и скажи - не все работники 95-квартала успели зарегиться, а то чушь про "какие-то сбои правительственного сайта"... пиз@ун!!!
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Арамис - романтик . Зачем так грубо "... пиз@ун!!!" ?
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Кабинет министров Украины не смог подсчитать основные показатели бюджета Украины на 2020 год к началу рассмотрения в ВР. Гончарук попросил еще две недели. Так как Маркарова отказалась участвовать "... у цьому шахрайстві..." у мальчиков цифирки не складываются. (с)timeze 2019
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Денег нет . Осталась земля . Бабушки требуют пенсию , ФОПы сволочи . Зеля , зря ....
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диджитализация... говорите...
все в электронном виде говорите )))))
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Это ДА! Там еще есть какой то шизоид, исполняет роль министра, который все хочет в электронный вид перевести. Правильно что у них у всех по 2-3 паспорта, главное всегда носить с собой, может прилетелть нежаднчик в любую минуту.
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за один продленный день найдут, обязательно...)) на такие жирные министерства ищут через сайт вакансий, хоть и правительственный? а сайт аж не відерживает наплыва )))
завтра окажутся министрами какие-то два не очень бедных чьих то протеже, попомните ))
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Когда уже Зеленский вышвырнет нахрен этого дебила на самокате?
Оно такое мелет, шо авторитет и уважение этому персонажу ещё долго не "угрожают".
Оно откуда-то взялось токо вчера, зато успело обосрать новую власть и самому зашквариться так, наче оно кем специально заслано.
Разве Зеленский этого до сих пор не видит?
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Просто Зеленский ещё тупее этого "дебила на самокате".
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Гончарук хочет сказать-Мы накануне грандиозного шухера-
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