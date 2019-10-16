 Через збої в роботі урядового сайту пошуку вакансій конкурс на посади керівників Держгеокадастру і Держлісагентства продовжено, - Гончарук

Про це прем'єр-міністр Олексій Гончарук сказав після засідання уряду, повідомляє Цензор.НЕТ.

За його словами, сайт cаreer.gov.ua не завжди оперативно фіксував документи, подані претендентами на певну посаду.

"Він не завжди працює коректно. Не завжди нормально завантажує документи і не завжди у людини є можливість ці документи без збою подати. Є низка випадків, коли ми ідентифікували, що людина начебто все подала, а система спрацювала некоректно. Тому, щоб дати можливість всім охочим податися на конкурси, ми ще на пару днів, до 17 жовтня, продовжили приймання документів у низці органів", - повідомив прем'єр-міністр.

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Йдеться про конкурси на посади голів Держекспортконтролю, Держгеокадастру, Держлісагентства та Укрінфрапроєкта.