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 Зеленський підписав закон про захист прав споживачів фінпослуг

Президент України Володимир Зеленський підписав закон №1085-1 про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту прав споживачів фінансових послуг.

Про це йдеться в картці документа на сайті Верховної Ради, передає Цензор.НЕТ.

Серед іншого, документом передбачено покарання фінансових установ за неправдиву інформацію про свої фінансові продукти.

"Фінансові установи мають розкривати повну інформацію про вартість послуг у рекламі і на сайтах. Українцям стане легше приймати правильні фінансові рішення. І вони будуть захищені від нав'язування непотрібних послуг, адже будуть розуміти, які саме послуги включаються в повну вартість", - коментують документ у пресслужбі Національного банку.

Там нагадують, що за порушення прав споживачів фінансових послуг, таких як кредит, депозит і страхування, накладатимуть штрафи в розмірі до 13,6 тис. грн.

Зазначається, що законом передбачається покарання фінансовим компаніям і банківським установам за те, що вони вказують неправдиву інформацію про послуги, які надають. Зокрема, щодо процентних ставок у кредитах і депозитах, комісій та інших платежів, які присутні в кредитній угоді, але відсутні в рекламі фінансової послуги.

Зеленський підписав закон про захист прав споживачів фінпослуг 01

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Закон набере чинності через три місяці від дати публікації в офіційній пресі уряду.

Нагадаємо, 11 вересня 2019 року Верховна Рада підтримала закон №1085-1 про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту прав споживачів фінансових послуг у першому читанні.

20 вересня документ було прийнято і відправлено на підпис спікеру ВР. Вже 2 жовтня закон надійшов на підпис президенту і 16 жовтня повернувся з його підписом.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3154212
 
 
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"це тарас, йому нормас" (с). скільки йде ця реклама, завжди хотів знати, на скільки встряв тарас.
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