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Все про:хабар (2774) Закарпаття (819) Правоохоронні органи (253) СБУ (4801)

 На Закарпатті керівників райвідділу поліції впіймали на отриманні 3 тис. дол. хабаря, - СБУ. ФОТО

Керівники одного з районних відділів поліції Закарпатської області вимагали від приватного підприємця щомісячні "відкати", погрожуючи кримінальним переслідуванням у разі відмови. Чоловік звернувся в СБУ.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

На Закарпатті керівників райвідділу поліції впіймали на отриманні 3 тис. дол. хабаря, - СБУ 01

Встановлено, що начальник райвідділу поліції разом із заступником змушували місцевого підприємця платити щомісяця 5 тис. гривень за можливість займатися легальною заготівлею лісу. Щоб довести "привабливість" своєї пропозиції зловмисники створювали йому штучні перешкоди в здійсненні підприємницької діяльності і шантажували кримінальним провадженням, законність відкриття якого з'ясовується.

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Правоохоронці затримали заступника керівника райвідділу під час одержання чергового траншу в національній валюті і 3 тис. доларів за закриття справи.

В рамках кримінального провадження, розпочатого за ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України, проводяться слідчі дії.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3154211
 
   
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Кошмарили и пока кошмарят! Менты, гебье, фискалы по всей Украине, не только Закарпатье! Президент ввел мораторий на проверки малого бизнеса! Тем временем нужно менять систему, как в Грузии!!!
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