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Все про:розслідування (1555) Шеремет (241) Цуцкірідзе Максим (1)

 Вбивство Шеремета - зразковий злочин, але в його розслідуванні однозначно буде результат, - заступник голови Нацполіції Цуцкірідзе

Результат в розслідуванні вбивства журналіста Павла Шеремета буде однозначно.

Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ розповів заступник голови Нацполіції Максим Цуцкірідзе.

"Принаймні, ми робимо для цього (розслідування. - Ред) все можливе. Насправді це такий злочин, за яким можна буде писати і навчальні посібники, і монографії. Якщо брати злочинну складову, то зразковий", - зазначив він.

Цуцкірідзе уточнив, що вбивство носить "латентний" характер.

"Дуже велика робота проведена на підготовку. Не одну особу задіяли ще й з великим досвідом в подібних злочинах", - уточнив він.

Повний текст інтерв'ю з Максимом Цуцкірідзе читайте тут.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Справа про вбивство Шеремета на контролі, подробиць розкрити не можу, - Зеленський

Нагадаємо, вранці 20 липня 2016 року внаслідок вибуху машини загинув відомий журналіст Павло Шеремет. Попередньо слідчі кваліфікують цю подію як умисне вбивство. Зі свого боку, тодішня глава Нацполіції Хатія Деканоідзе заявила, що розслідування загибелі Шеремета буде для неї справою честі. А прокурор Києва Говда взяв під особистий контроль розслідування вбивства.

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Павло Шеремет - уродженець Білорусі. Він працював на телебаченні в Білорусі та Росії, у 1990-2000 роках - завідувач білоруського бюро, а також керівник відділу спеціальних інформаційних проектів ОРТ, потім - "Першого каналу". Протягом останніх п'яти років жив у Києві, працював в інтернет-виданні "Українська правда", був ведучим на радіо "Вести". Також Шеремет був одним із засновників "Білоруського партизана".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3154210
 
 
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Ща вазелиновая моника соберется с силами и всех посадит.....
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73% дурников в этом году посадили только картошку)))
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Гордон: Убийство Шеремета раскрыто, но о нем не говорят

По его словам, на данный момент следствие установило личность подозреваемого в совершении преступления, а также обладает информацией о мотивах убийства.
"Убийство Павла Шеремета раскрыто, но о нем не говорят. Почему не говорят о том, что известен убийца Шеремета, мотивы, известно вообще все?", - отметил Гордон.
Кроме того, он заявил, что Российская Федерация не имеет никакого отношения к убийству Шеремета, а его гибель следствие "внутренних разборок".
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Гордон прикидывается мальчиком, хотя сам в этой кухне.

"Российская Федерация не имеет никакого отношения к убийству Шеремета, а его гибель следствие "внутренних разборок" (с)

Поэтому и не говорят. Никакого профита - агрессора не обвинишь, да еще и на своих тень бросишь.
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Гордон дело говорит.
Во первых он не человек, а рептилоид, даже по лицу видно шо он ящер с Нибиру.
А во вторых у него есть золотая пирамидаы юшыньсэ, котора\, как известно, имеет канал связи с космосом.
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Вы не диссертации(монографии) пишите, а раскрывайте быстрей.
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убийство шеремета это то же, что и убийство гонгадзе. только смещённое во времени. он зашёл слишком далеко в расследовании делов "кучмы". пока отсутствуют только плёнки "мельниченко".а т.к. "кучма" пошёл на конфликт с наступныком, их могут и опубликовать.
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так все описывает и смакует при этом...как будто сам...))) или на протоколах наблатыкался
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Результат объявят,когда надо будет спасать рейтинг Камертона Вбивство Шеремета - зразковий злочин, але в його розслідуванні однозначно буде результат, - заступник голови Нацполіції Цуцкірідзе - Цензор.НЕТ 6493
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