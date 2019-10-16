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Все про:місцеві вибори (105) Нацполіція (8346) Цуцкірідзе Максим (1)

 Поліція до місцевих виборів підготовлена ​​дуже добре, знаємо всі схеми, - заступник голови НП Цуцкірідзе

Співробітники Національної поліції отримала цінний досвід у період президентської та парламентської кампаній і готова до його застосування на місцевих виборах.

Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ розповів заступник голови Нацполіції Максим Цуцкірідзе.

"Ми під час виборчих перегонів багато для себе нового дізналися, зокрема способи підкупу, брудні політичні технології. Скажу так: до місцевих виборів ми дуже добре підготовлені, знаємо вже всі схеми і розуміємо, куди рухатимуться ті громадяни, які, не дай Бог, захочуть порушити закон", - зазначив він.

Читайте також: Плануємо впровадити для слідчих відсоткову винагороду за повернення коштів до бюджету, - заступник голови Нацполіції Цуцкірідзе

Як приклади, з якими поліції доводилося мати справу, Цуцкірідзе назвав створення двійників-кандидатів і партій-клонів.

"ТОВ "Слуга народу". Через партію-клон у парламент намагалися потрапити якісь особи, які до справжньої "СН" жодного стосунку не мали", - уточнив він.

Повний текст інтерв'ю з Максимом Цуцкірідзе читайте тут.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3154204
 
   
 Топ коментарі
 
подготовлена очень хорошо, знаем все схемы -- знаем, где можно подкормиться
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Нет ,всё совсем не там , Поліція до місцевих виборів підготовлена ​​дуже добре, знаємо всі схеми, - заступник голови НП Цуцкірідзе - Цензор.НЕТ 6231просто пэтя падло ,таких наворотило дел ,что прибирать за ним дерьмо придётся очень и очень долго, но ничего Зе пока справляется ... Поліція до місцевих виборів підготовлена ​​дуже добре, знаємо всі схеми, - заступник голови НП Цуцкірідзе - Цензор.НЕТ 1005
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особливо готуються до місцевих в лугандоніЇ, по "штанмайерфейк фомуляре"? Поліція до місцевих виборів підготовлена ​​дуже добре, знаємо всі схеми, - заступник голови НП Цуцкірідзе - Цензор.НЕТ 807 Поліція до місцевих виборів підготовлена ​​дуже добре, знаємо всі схеми, - заступник голови НП Цуцкірідзе - Цензор.НЕТ 3911
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Да, как вывозить за бугор награбленные в Украине бабки ,вы твари знаете нехило !!! Полиция к местным выборам подготовлена очень хорошо, знаем все схемы, - замглавы НП Цуцкиридзе - Цензор.НЕТ 3653
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Да что ж такое... Неужели зебобик сдох, и мозг заработал?)
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Нет ,всё совсем не там , Поліція до місцевих виборів підготовлена ​​дуже добре, знаємо всі схеми, - заступник голови НП Цуцкірідзе - Цензор.НЕТ 6231просто пэтя падло ,таких наворотило дел ,что прибирать за ним дерьмо придётся очень и очень долго, но ничего Зе пока справляется ...
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Ага, проклятые папередники, пяти лет недостаточно, чтоб разгрести следующие дела:

Армия, ассоциация с ЕС, антикоррупционные органы, коалиция против РФ с ЕС и США
Автокефалия церкви, Банковская система очищена от банков-пылесосов
Безвиз с ЕС, благотворительность на армию - 1,5 миллиарда грн
Децентрализация: бюджеты областных центров выросли в 2 раза
Бум украинской музыки, кинопроизводства и книгоиздания
Закреплен внешнеполитический вектор на вступление в НАТО и ЕС
РФ вышвырнули из Большой Восьмерки и ПАСЕ
Введение Европой и США санкций против РФ
Выход из нефте- и газозависимости от РФ
Украина перестала покупать газ у РФ, отсудила у Газпрома $2,5 миллиарда
Возобновление роста ВВП после начала войны
Восстановление ВПК: в армии появились тепловизоры, Стугны, Джавелины, контрбатарейные радары и ударные беспилотники, летальное оружие из стран НАТО

Гаагский трибунал рассматривает дела против страны-оккупанта
ГПУ довела до судебных приговоров 2300 уголовных дел по коррупции
Декларирование доходов чиновниками и депутатами (за что и ненавидят)
Декоммунизация, дерусификация
Золотовалютные резервы увеличились с 5 до 20 млрд $
Крупнейший авиаперевозчик Европы Ryanair пришел в Украину
Мир в подавляющем большинстве областей
Освобождение 2/3 Донбасса
Обновление системы ПВО Киева за счет средств Рошен
Онлайн-услуги
Официальные зарплаты выросли в 3 раза
Открытые реестры собственности
Центры предоставления админуслуг
Электронные декларации чиновников
Патрульная полиция
Система госзакупок "ПроЗорро"
Силы специальных операций
Спасение обворованного ПриватБанка
Проведены честные президентские выборы с мирной передачей власти.
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Цуцкиридзе, а шашлыки будут? А вино? И нах нам те выборы!
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канешна знаете...вы ж в них учавствуете))) (ну или учавствовали)
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Ви уявляєте країну, де в містах і селах керують такі ж трускавецькі випускники як у раді, КМ і ОП? Але я хочу, щоб нарід отримав насолоду по повній - я поважаю їх вибір. Полиция к местным выборам подготовлена очень хорошо, знаем все схемы, - замглавы НП Цуцкиридзе - Цензор.НЕТ 5226
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Шикарный заголовок) ну и не врет тут он -зебилам теперь придется стараться, чтоб место выдрать
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подготовлена очень хорошо, знаем все схемы -- знаем, где можно подкормиться
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"Полиция к местным выборам подготовлена очень хорошо, знаем все схемы" - не переживайте, граждане, - ни одна схема попередников не останется без нового хозяина!
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Знайдені виборчі бюлютєні поліція зможе заповнити як захоче й проголосувати! Поліція до місцевих виборів підготовлена ​​дуже добре, знаємо всі схеми, - заступник голови НП Цуцкірідзе - Цензор.НЕТ 6328
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ждем. щобы половина лучших полицейских, знающих все схемы, избралась на безальтернативной основе в мэстные органы влады, пользуясь доверием народа
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Чому у ЗСУ погон один, спереду і той на липучкі, а в поліцейських два і на плечах.

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