 Поліція до місцевих виборів підготовлена ​​дуже добре, знаємо всі схеми, - заступник голови НП Цуцкірідзе

Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ розповів заступник голови Нацполіції Максим Цуцкірідзе.
"Ми під час виборчих перегонів багато для себе нового дізналися, зокрема способи підкупу, брудні політичні технології. Скажу так: до місцевих виборів ми дуже добре підготовлені, знаємо вже всі схеми і розуміємо, куди рухатимуться ті громадяни, які, не дай Бог, захочуть порушити закон", - зазначив він.
Як приклади, з якими поліції доводилося мати справу, Цуцкірідзе назвав створення двійників-кандидатів і партій-клонів.
"ТОВ "Слуга народу". Через партію-клон у парламент намагалися потрапити якісь особи, які до справжньої "СН" жодного стосунку не мали", - уточнив він.
Повний текст інтерв'ю з Максимом Цуцкірідзе читайте тут.
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