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Все про:Євробачення (406) Крим (7593) відбір (64) Росія (20183) Аласанія (101)

 Стартував відбір на "Євробачення": тих, хто виступав у Росії й окупованому Криму, не пустять на конкурс

Артисти, які хочуть представляти Україну на Євробаченні в Нідерландах в 2020 році, не повинні виступати в Росії і в'їжджати в окупований Крим з порушенням українського законодавства.

Телеканал СТБ і UA: Суспільне мовлення оголошують про початок національного відбору на Євробачення-2020 року, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу суспільного мовника.

З сьогоднішнього дня охочі взяти участь в конкурсі можуть подати свої анкети. При цьому відбір проходить за новими правилами: його учасниками можуть бути тільки виконавці і колективи, які з 2014 року не виступали в Росії і не в'їжджали на територію Криму з порушенням законодавства України, а також не планують виступати в РФ до фіналу "Євробачення".

"Важливо організувати відбір спільно з СТБ таким чином, щоб представником України був не тільки талановитий і яскравий артист, але і той, хто повністю розуміє цю відповідальність, поділяє позицію і цінності українського суспільства і готовий дотримуватися правил конкурсу", - сказав голова правління UA: суспільне мовлення Зураб Аласанія.

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Це - єдина зміна, яку внесли в правила національного відбору на "Євробачення". Інше залишилося незмінним: як зазвичай, збір анкет триватиме до 25 грудня. 8 і 15 лютого відбудуться телевізійні півфінали, а 22 лютого - фінал, під час якого Україна назве свого представника на конкурсі.

Ведучий прямих ефірів — Сергій Притула.

65-й міжнародний пісенний конкурс Євробачення-2020 відбудеться 12, 14 і 16 травня 2020 року в місті Роттердам, Нідерланди.

Нагадаємо, співачка Анна Корсун, більше відома як MARUV, стала переможницею національного відбору Євробачення-2019.

Попри готовність MARUV відмовитися від гастролей у РФ, вона не змогла домовитися з НСТУ про умови участі в Євробаченні-2019 і відмовилася їхати до Ізраїлю.

Так само вчинили колективи, які посіли друге і третє місця в Нацвідборі - Freedom Jazz та KAZKA.

27 лютого в НСТУ ухвалили рішення не брати участі в конкурсі цього року.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3154202
 
   
 Топ коментарі
 
после исполнения Гимна.. буду голосовать за Дзиндзю... если он захочет поучаствовать
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Ну наконец то) во второй раз так лохонуться нельзя, понятно...
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Победит Поющая Тарелка.
Шмаркля от нее аж трясется.
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Ну наконец то) во второй раз так лохонуться нельзя, понятно...
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"тих, хто виступав у Росії й окупованому Криму, не пустять на конкурс"

Отныне и навсегда, я надеюсь. Браво!
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я конечно за полный разрыв и за визы с мордором, но что за правила? или у нас есть законодательство про запрет работы в россии?, запрет на посещение?, медведчук посещает, марченко посещает , куча мародеров в сбу с двойным гражданством...
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Победит Поющая Тарелка.
Шмаркля от нее аж трясется.
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Це та реперша, що на параді в капелюшку читала репачок?
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Ну, Зебіл там теж був.
Що не заважає йому кожен день робити карколомні вистави на всю країну.
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Пффф, він там не тільки був, а ще й мед з лопати пив. Тобто - отримував гроши з держбюджету раські фєдєраські на своє кіно-гівно.
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после исполнения Гимна.. буду голосовать за Дзиндзю... если он захочет поучаствовать
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я не зрозумів, це правило стосується лише українських учасників, чи може усіх країн?
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Звичайно, лише українських. Який нормальний європейський артист поїде в Крим? Лайма Вайкулє навідріз відмовилась від запрошення виступати на окупованому півострові, то кацапи їй там одразу анафему пред'явили.
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