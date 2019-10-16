 Калуську ТЕЦ повернули в держвласність, - Гончарук

Про це прем'єр-міністр Олексій Гончарук сказав після засідання уряду, передає кореспондент Цензор.НЕТ.
Попередній уряд передав її в комунальну власність.
"Хтось каже, що в такий спосіб над нею хотіли встановити контроль, хтось пов'язує це з рейдерськими атаками. Ми ухвалили рішення повернути цей дуже важливий об'єкт у державну власність - щоб бути впевненими, що люди будуть у теплі взимку і будуть захищені від якихось несподіванок під час опалювального сезону", - сказав він.
ps Для трезвых ЗЕбилов= в первую десятку на приватизацию, неделю назад, уже поставили Электротяжмаш и Турбоатом, у которых 90% заказов на экспорт, а портфель забит до 2020.
Кто-то блин говорит - капец