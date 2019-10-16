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Все про:Кабмін (3197) Калуш (10) ТЕЦ (26) Гончарук_Олексій (162)

 Калуську ТЕЦ повернули в держвласність, - Гончарук

Калуську ТЕЦ повернули в держвласність.

Про це прем'єр-міністр Олексій Гончарук сказав після засідання уряду, передає кореспондент Цензор.НЕТ.

Попередній уряд передав її в комунальну власність.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кабмін після оголошення про відставку Гройсмана вивів із держвласності Калуську ТЕЦ, - Герус. ДОКУМЕНТ

"Хтось каже, що в такий спосіб над нею хотіли встановити контроль, хтось пов'язує це з рейдерськими атаками. Ми ухвалили рішення повернути цей дуже важливий об'єкт у державну власність - щоб бути впевненими, що люди будуть у теплі взимку і будуть захищені від якихось несподіванок під час опалювального сезону", - сказав він.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3154198
 
 
 Топ коментарі
 
Все облэнерго нужно вернуть в госсобственность
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Вчера Диды ,сегодня выпивали))) Протрезвей и поскринь,что говорили...продавать будут не нужные и убыточные госпредприятия,а важные останутся в гос.собственности из 3600 госпрелприятий продадут около 1000,так говорил Милованов вчера,по остальным будет мониторинг.
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Странно как то. Зеленая труппа цирка95 все собирается продать, или отдать в концессию, распродать землю и последнюю гос собственность, а по версии этого кретина оказывается что лучше, когда все государственное. Шизофрения?
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Из коммунальной - в госсобственность. Не у олигарха отобрали, а у местной общины. Здобулы!
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а потом на приватизацию.. В итоге местной общине дырку от бублика )))
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Странно как то. Зеленая труппа цирка95 все собирается продать, или отдать в концессию, распродать землю и последнюю гос собственность, а по версии этого кретина оказывается что лучше, когда все государственное. Шизофрения?
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Вчера Диды ,сегодня выпивали))) Протрезвей и поскринь,что говорили...продавать будут не нужные и убыточные госпредприятия,а важные останутся в гос.собственности из 3600 госпрелприятий продадут около 1000,так говорил Милованов вчера,по остальным будет мониторинг.
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Ти вимагаєш від нього неможливого- протверезіти!)))
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трезвому на вас смотреть, и вас читать, ЗЕкретинов-пытка.
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Подожди ка, Милованов этот тот черт, с тупым выражением лица дауна, который рассказывает, что в экономике ни в зуб ногой, но очень любит ее реформировать? Тогда конечно, это для тебя, лох лоха видит из далека.
ps Для трезвых ЗЕбилов= в первую десятку на приватизацию, неделю назад, уже поставили Электротяжмаш и Турбоатом, у которых 90% заказов на экспорт, а портфель забит до 2020.
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Лучше иметь тупое выражение лица, чем быть тупым, как ты.
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Та понятно, ты в него влюблен ( в курсе что он гей?). И что в моем комментарии не так?
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Нет, представь себе, не в курсе, я вашими гейскими разборками не интересуюсь. Калуську ТЕЦ повернули в держвласність, - Гончарук - Цензор.НЕТ 8309
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Значит ты однолюб. Но все равно не попадайся на крючок. И что же в моем комментарии не так, особенно про Турбоатом, (в мире 5 фирм которые могут делать турбины для АЭС и ГЭС), и что по ЭТМ, (80% генераторов бывшего СССР изготовлены тут, и уже требуют замены или комплектующих). Убытоячные))))
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Все облэнерго нужно вернуть в госсобственность
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Да,согласен полностью,как и облгазы...а то пораздовали на шару разным ворам....
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в госсобственности воровать не будут конечно
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Пока лошье это хавает! Перемещения и переименование Администрации Президента, штрафы за прогулы депутатов, шаленый принтер не качественных и принятых с нарушением регламента законов, тотальное нарушение законов новыми властями под благовидными поводами!!!! Пока пипл хавает и он в экстазе!!!! Но!!!! Нулевой рост экономики и зарплат скоро все расставит!!! И надежда за счет распродажи государства(большая приватизация и продажа украинской земли) , не оправдается!!! Не будет легкой и быстрой продажи всего накопленного Украиной!!!! Дырки в бюджете и провальную экономическую и внешнюю не получится перекрыть!!! Как говорится гражданское общество которым вы козыряли перед Порохом!!! не даст спустить в трубу на покрытие дыр!!!!
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в .ОПе зеленского по другому не умеют... Как назвали, так и действуют.. через *ОПу...
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А ти фахівець з аналу, анальний скорпіон!)))
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можно не платить

Кто-то блин говорит - капец
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Правильно. Пусть сначала построят свою электростанцию, а потом объявляют собственностью. Что вообще наши собственники заводов, газет, пароходов и электросетей построили? Калуську ТЕЦ повернули в держвласність, - Гончарук - Цензор.НЕТ 6833
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