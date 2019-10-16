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 Політика України, Економіка
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Все про:Кабмін (3197) Ляпіна (39) звільнення (688)

 "Немає діалогу. Є імітація": Ляпіна зв'язала своє звільнення з критикою уряду

Основною причиною свого звільнення ексглава Державної регуляторної служби Ксенія Ляпіна вважає критику податкових змін, ініційованих урядом.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Ляпіна заявила в інтерв'ю OBOZREVATEL.

За її словами, замість того, щоб прислухатися до аргументів ДРС з приводу ризиків впровадження касових апаратів для ФОП і різкого збільшення фіскального навантаження на промисловість, в Кабміні вирішили прибрати людину, яка їх висловлювала.

Зокрема, Ляпіна критикувала резонансний законопроєкт 1210, який різко збільшує податкове навантаження на українську промисловість і ставить її на межу виживання.

"За формою вони сказали: та ми тільки на 2% збільшуємо збори, податок на ресурси. Такі ресурсні податки є у всіх країнах. І це правильно. Бо природні ресурси належать народу. І якби це було 2% - з цим можна було би погодитися. Але і Кабмін, і депутати промовчали про те, що одночасно вони у 6 разів (!) збільшили базу оподаткування. От і маємо: 2% по формі і у 6 разів – по змісту", - підкреслила Ляпіна.

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На її думку, в разі прийняття скандального законопроєкту постраждає низка галузей промисловості, зокрема, металургія. Продукція українських металургів не зможе конкурувати на міжнародному ринку, що призведе до скорочення експорту і подальшого закриття підприємств.

"Хтось працює на країну-агресора. Хто - не знаю. Я - не ДБР, не НАБУ. Це вони хай розбираються. Але це так. На країну-агресора хтось працює. Тому що російська металургія стає значно більш конкурентоздатною. І не тільки російська", - переконана Ляпіна.

Ще одним конфліктним питанням стало впровадження касових апаратів і первинної документації для ФОП. На думку Ляпіної, це ніяк не захистить споживачів - але створить додаткові корупційні ризики і приведе до різкого зростання роздрібних цін на всі групи товарів.

"Впровадження антифопівських ініціатив призведе до усунення конкуренції з дрібним бізнесом. Чи змусить їх легалізувати свої закупівлі. А це означає можливість для мереж "притиснути" постачальників, щоб ті за мінімальну ціну поставляли товар тільки їм ... А споживачі отримають суттєве зростання цін. Я прогнозую - відсотків на 20. Але є прогнози і щодо подорожчання товарів на 30-40%. Споживач в результаті - в глибокому прольоті. Він заплатить на 20% більшу ціну і не буде мати ніякого захисту - при існуючому рівні корумпованості ", - підкреслила Ляпіна.

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Вона також констатувала: в уряді відмовляються сприймати будь-які аргументи щодо помилковості і шкідливості власних ініціатив.

"Немає діалогу. Є імітація. Вони нікого і нічого не чують. А улюблена формула сьогоднішнього уряду "ми вас почули" на просту мову перекладається як "а йдіть ви геть і не заважайте нам, хорошим, молодим, красивим пацанам, робити те, що нам цікаво". А що їм цікаво – я не знаю. Як не знаю і того, хто конкретно їх заохочує", - резюмувала Ляпіна.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3154197
 
 
 Топ коментарі
 
Имитация - ваше фсё, правда, зелоты?!
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Странно, а 60 гектаров земли в Крыму не мешают семье Ляпиных? Может проверим, как и кем эта земля используется?
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в кожну шаурмічну касовий апарат! Зеля любить таку їжу))
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Имитация - ваше фсё, правда, зелоты?!
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Классическая ситуация. Нужны не умные, нужны преданные и молчаливые. Пусть тупые, но преданные.
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ничего личного...
не с критикой...а ты просто стара... для их молодо-ЗЕлено каманды
(это шутка не про возраст))).. Ксения, пардон.... а про новые лица))))
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А кто такая эта Ксения и чем знаменита, чтобы всерьёз рассматривать её мнение, - можно озвучить?
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ну это, конечно...если б Вы захотели, то могли б погуглить и сами
я не знаю, что Вы хотите от меня услышать
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Во главе страны был Зек.

Потом были Майдан

Война

14 тыс погибших

1,5 млн переселенцев.
Во главе страны стал Зе.

Не спираль, а круг. Замкнутый круг.
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в кожну шаурмічну касовий апарат! Зеля любить таку їжу))
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Странно, а 60 гектаров земли в Крыму не мешают семье Ляпиных? Может проверим, как и кем эта земля используется?
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https://declarations.com.ua/declaration/nacp_7899c854-a62d-4d4a-82ef-d1c30ce1aba6
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как это относится к изложенному в статье?
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С чем она только не связывала свое увольнение, пусть уже определится наконец, каждый раз новая версия))
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А версия полного непрофессионализма не рассматривается?

Я не сторонник всеобщего обилечивания ФОПов РРО. Но что можно сказать о профессионализме ДРС, когда в таблице
http://www.drs.gov.ua/press-room/prognozni-vytraty-biznesu-v-razi-pryjnyattya-zakonoproektiv-1053-1-ta-1073-stanovytymut-***********-22-35-mlrd-grn/

при расчете затрат на РРО на год (20 тыс. грн.) фигурирует стоимость самого аппарата? Это - единоразовый (на 7 лет) расход, а не ежегодный.

А мифическое "придбання обладнання для користуванням пакетом GPRS Монітор" - это что?
Этот бред фигурировал в аналогичной табличке еще 6 лет назад (при "модемизации") и тупо был скопирован в новую.

Похоже, чиновники не могут понять одного - если в каких-то их словах и выкладках обнаруживается явная ложь, то веры не будет всему, о чем они говорят и пишут.
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Дутые ФОПы и олигархи - не весь украинский бизнес. Но вони много...
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Нужно было просто разработать действительно нормальный закон, чтобы было невозможно крупное предприятие дробить на ФОПы. Не спешить и сделать нормально. А не таким тупым макаром, как сейчас. Это как лечить головную боль гильотиной.
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От дура! Надо ж было учиться у Кузьмука - сидел себе тихо как усатый таракан за шкафом - полтора десятка годков тому назад с министров турнули, а из Армии - только на днях. Видать, никого не критиковал, а дельно советовал, как не угореть от денатурата.
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шо имитировать, шо подмахивать то для зелии его колманды одно и тоже
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Вообще то в правовых государствах госчиновники если не согласны с курсом правительства уходят сами или уходят в знак протеста. А тут не согласна, но зарплаты лишаться не хочется, обиделась.
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Со времен Юща сидела тихо, что мышь под веником - грызла свой хлеб с маслом. А здесь, как дали коленкой под зад, завыла. А до этого что, думала, что пронесет?
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а про антимонопольний вона чула, ціни мережі будуть собі вибивати менші, а іншим вищі. І чому ціни на все мають піднятися, щоб швидше виручку отримати після якої заберуть спрощену систему оподаткування? Щось трохи не те вона говорить. Просто ті хто реально мають обороти допорогові для спрощеної системи оподаткування на ній і залишаться, а хто маючи мільйонні обороти готівкою прикривався спрощеною системою, той перейде на загальну. Хіба може переглянутив сторону збільшення суми для застосування спрощених систем оподаткування.
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