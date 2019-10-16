 У Верховному Суді запровадять фільтри, які не дозволятимуть накопичувати велику кількість справ, - Венедіктова

Про це вона сказала в кулуарах парламенту, передає кореспондент Цензор.НЕТ.

"(Законопроєкт. - Ред.) 1008 - це про зміну моделі. Коли щорічно відбувається щось однакове і результату немає, - це значить, що треба змінювати модель. Якщо наше завдання полягає в тому, щоб розглянути 77 000 справ, то, напевно, треба було вносити правки, або 12 поправок щодо збільшення кількості (суддів. - Ред.) Верховного Суду і робити таку кількість суддів, щоб вони швидко розглянули ці 77 000 справ. Не було жодної правки на збільшення до 300, 400 або 500. Тому модель 1008 - це про те, що судова влада, а безпосередньо Верховний Суд, має займатися уніфікацією підходів, постійністю підходів і трошки іншим. Тому дійсно будуть запроваджуватися фільтри, які не дозволятимуть такій кількості справ виходити на Верховний Суд і, таким чином, буде посилюватися роль апеляційних судів", - сказала Венедіктова.

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