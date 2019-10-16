EN|RU|UK
Теми дня: Формула Штайнмаєра Протести проти формули Штайнмаєра Вибори в США і Україна Пресмарафон Зеленського Обирай свідомо
 Політика України
  443  9
Матеріали за темою:
Все про:Верховний Суд (453) судова реформа (888) Венедіктова (9)

 У Верховному Суді запровадять фільтри, які не дозволятимуть накопичувати велику кількість справ, - Венедіктова

Народна депутатка від "Слуги народу" Ірина Венедіктова заявила, що законопроєкт №1008 про судову реформу дозволить запровадити у Верховному Суді фільтри, які не дозволятимуть накопичуватися такій великій кількості справ, яка є зараз.

Про це вона сказала в кулуарах парламенту, передає кореспондент Цензор.НЕТ.

"(Законопроєкт. - Ред.) 1008 - це про зміну моделі. Коли щорічно відбувається щось однакове і результату немає, - це значить, що треба змінювати модель. Якщо наше завдання полягає в тому, щоб розглянути 77 000 справ, то, напевно, треба було вносити правки, або 12 поправок щодо збільшення кількості (суддів. - Ред.) Верховного Суду і робити таку кількість суддів, щоб вони швидко розглянули ці 77 000 справ. Не було жодної правки на збільшення до 300, 400 або 500. Тому модель 1008 - це про те, що судова влада, а безпосередньо Верховний Суд, має займатися уніфікацією підходів, постійністю підходів і трошки іншим. Тому дійсно будуть запроваджуватися фільтри, які не дозволятимуть такій кількості справ виходити на Верховний Суд і, таким чином, буде посилюватися роль апеляційних судів", - сказала Венедіктова.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рада ухвалила законопроєкт Зеленського про судову реформу (оновлено)

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3154195
 
 
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
обычно под таким соусом фильтруется бабло, шоб пойти туда. куда нужно В Верховном Суде введут фильтры, которые не будут позволять накапливать большое количество дел, - Венедиктова - Цензор.НЕТ 1078
 показати весь коментар
 
 
найкращій фільтр - корупція
заплатив - і діло швидко вирішується на твою користь
 показати весь коментар
 
 
а те что не прошли "фильтры" вкинут в мусорку?
как можно ограничивать количество дел, поступающих в суд?
а могли б просто и коротко сказать - хотим увеличение штата... а не замыливать за умными фразами весь смысл
 показати весь коментар
 
 
Лучше введите фильтры "чтобы не накапливали большого количества имущества - "хатынок", кеша, "подарков", "выиграшей в лотереи", "подарков от богатых бабушек-колхозниц"...
 показати весь коментар
 
 
Господи, ну дайте уже кто-нибудь этим зебилоидам галоперидола!
Или остановите Землю, я сойду.
Фильтры, накапливать большое количество дел, примус, признание америки, москвашвея, еще парочку пивная....(с)
 показати весь коментар
 
 
т.е. фильтры будут отсекать типа неважные дела? по какому принципу интересно узнать?
сначала отсекли судей со 192 до 100, а теперь отсекают дела, чторбі 100 судей не перегрузить... вот єто рєхформа...
 показати весь коментар
 
 
на антикорупционном суде уже потренировались, фильры внесли. Теперь на Верховном суде отрабатывают. Самый главный фильтр Портнов - рассматривать будут только предложденные им дела. Остальные в топку...
 показати весь коментар
 
 
Твари конченные, это надо все процессуальные кодексы переписывать и не только, что людям делать? Ждать решений по 10 лет? Вас завалят исками в ЕСПЧ.
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору