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Все про:США (5656) Фірташ (196) Джуліані (55)

 В офісі Фірташа заперечують його зустріч із Джуліані

Представники олігарха Дмитра Фірташа заперечують його зустріч із Джуліані у Відні наприкінці минулого тижня.

Про це повідомляє австрійська газета Der Standard, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Фірташ заявляє, що між ним та паном Джуліані не було контактів, а також не було планів щодо зустрічі", - заявив представник Фірташа.

При цьому в офісі олігарха відмовилися підтверджувати автентичність оприлюдненого раніше у ЗМІ документа, в якому колишній генпрокурор Віктор Шокін дав свідчення для адвокатів Фірташа, який зараз очікує на екстрадицію із Австрії до США. В цих свідченнях Шокін заявляє, що віцепрезидент США Джо Байден нібито здійснював тиск на адміністрацію тодішнього Президента України Петра Порошенка з тим, щоб не лише звільнити його з посади генпрокурора для захисту свого сина від можливого розслідування, а й щоб заблокувати повернення Фірташа в Україну у 2015 році.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Джуліані отримав компромат на Байдена від Фірташа, - Time

Der Standard повідомляє, що сам Джуліані минулого четверга, 10 жовтня, повідомив американському журналу The Atlantic, що не може дати ввечері інтерв’ю, оскільки відбуває до Відня. Автори статті припускають, що поїздка адвоката Трампа до столиці Австрії могла бути пов’язана з одним із головних питань американської політики - "поширення теорії змови навколо Гантера Байдена, сина Джо Байдена, ймовірного опонента Трампа в гонці на пост президента США". Вони звертають увагу на появу пов’язаного із Джо Байденом свідчення ексгенпрокурора Шокіна для адвокатів Фірташа, що робить справу олігарха, екстрадицію якого вимагають США, прямо пов’язаною з останніми скандалами в американській внутрішній політиці.

Також читайте: Заарештовані у США клієнти Джуліані Парнас і Фруман працювали з Фірташем, - Reuters

При цьому сам адвокат Трампа раніше вже заперечив, що метою його поїздки до Відня була зустріч з українським олігархом Фірташем, не розкривши, водночас, головну мету візиту.

"Фактом є те, що двоє осіб з найближчого оточення Джуліані працювали на Фірташа: Лев Парнас та Ігор Фурман. Вони були заарештовані минулого тижня у США, і нібито робили незаконні партійні пожертвування, а Джуліані заробив під час роботи з ними 500 тис. доларів", - йдеться у статті.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3154187
 
 
 Топ коментарі
 
з їхніх стосунків очевидно , що фірташ стоїть вище пєті , пєдалік то є порох під ногами для них .
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еще бы.и с питром он не встречался в 14 году
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28 квітня 2014-го року:
В штабе Порошенко отрицают встречу с Фирташем в Вене.
Через рік:
"Случайная" встреча Порошенко с Фирташем в венском отеле, по информации источников, длилась более, чем сутки.
05 червня 2015-го року дєвкі вже пляшуть трохи по-іншому:
Президент Петр Порошенко заявил, что встречался с олигархом Дмитрием Фирташем в Вене весной 2014 года, однако никаких соглашений с бизнесменом не заключал.

Для чого це робилося:
Фирташ говорит, что встречался с Порошенко и Кличко для борьбы с Тимошенко.

Об этом он заявил на судебном заседании в Вене, на котором рассматривается запрос на его экстрадицию в США по обвинению в коррупции, сообщает "Интерфакс-Украина".
"Главное, что мы получили (от встречи - ред.) то, что хотели: Порошенко - президент, Кличко стал мэром", - сказал Фирташ.
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еще бы.и с питром он не встречался в 14 году
 показати весь коментар
 
 
28 квітня 2014-го року:
В штабе Порошенко отрицают встречу с Фирташем в Вене.
Через рік:
"Случайная" встреча Порошенко с Фирташем в венском отеле, по информации источников, длилась более, чем сутки.
05 червня 2015-го року дєвкі вже пляшуть трохи по-іншому:
Президент Петр Порошенко заявил, что встречался с олигархом Дмитрием Фирташем в Вене весной 2014 года, однако никаких соглашений с бизнесменом не заключал.

Для чого це робилося:
Фирташ говорит, что встречался с Порошенко и Кличко для борьбы с Тимошенко.

Об этом он заявил на судебном заседании в Вене, на котором рассматривается запрос на его экстрадицию в США по обвинению в коррупции, сообщает "Интерфакс-Украина".
"Главное, что мы получили (от встречи - ред.) то, что хотели: Порошенко - президент, Кличко стал мэром", - сказал Фирташ.
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недавно клічко сказал,шо ездил к брату и случайно ***** встретил
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Клічку вірю ще більше, ніж Порошенко. Два такиих патріота брехати не будуть.
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вони взагалі ніколи не брешуть.особливо парашенко.кличко,шо скажуть,то и пи...ть.в голові ж все відбито.
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заскавинчали сученята ...учуяли "екскурсію" до Штатів
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Цікаво, що з приводу заяви Офісу Фірташ думають в Офісі Зєлєнского, чи Офісі Рябошапки?
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по ходу крыть этого туза фиртей у оппонентов нечем, разве шо шестеркой свын, мальдивским валетом или дамой уггей
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Фирташ еще брехливее Потроха, хотя брехливее свына уже не может быть никого..
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з їхніх стосунків очевидно , що фірташ стоїть вище пєті , пєдалік то є порох під ногами для них .
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" Кофшелек,кофшелек! Какой кофшелек???? Не брал я никакой кофшелек!"(с).
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ну вот - в несознанку ушел, а все ждали раскаяния В офісі Фірташа заперечують його зустріч із Джуліані - Цензор.НЕТ 8197
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А почему нет новостей "из офиса Мыколы Голопупенка", укравшего "на пару копеек"? Интересно, у всех воров есть постоянно действующие офисы или только у ВОРЮГ ?
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Головне доправити фірташа до Штатів там фірташ здасть всіх,щоб не отримати 3 пожитьєвих))
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