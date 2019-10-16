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Все про:ВР (5893) прогул (58) Арахамія (71)

 Отримані кошти за прогули нардепів повертатимуть до загального бюджету, - Арахамія

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що отримані кошти від народних депутатів, які прогулювали засідання Ради і комітети, повертатимуть до загального бюджету.

Про це він сказав журналістам у кулуарах парламенту, передає кореспондент Цензор.НЕТ.

"Якщо я депутат, мажоритарник, наприклад, у мене є депутатські повноваження в окрузі і моя зарплата. Якщо я не працюю, не ходжу на роботу, немає поважної причини - мають забрати все. Це ж нормальна логіка", - сказав Арахамія.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рада підтримала в другому читанні законопроєкт про покарання нардепів за прогули

"Якщо була моя воля, ми б їх просто звільняли", - додав він.

Арахамія зазначив, що "кошти повертатимуться до загального бюджету, а там - як розподілить уряд".

Нардеп розповів, що депутатські виплати становлять близько 30 тис. гривень на місяць, а половина зарплати - близько 15-18 тис. гривень.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3154181
 
 
 Топ коментарі
 
Я слугою назовусь -
Вдруг прокатит?
В депутатах окажусь...
Мне и хватит...
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ВОТ!!!!! Вот где экономический рост!!! Вот где ВВП 40%%%%%!!! Открывайте карманы!!!! Шас баблище повалит!!!
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ВОТ!!!!! Вот где экономический рост!!! Вот где ВВП 40%%%%%!!! Открывайте карманы!!!! Шас баблище повалит!!!
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Грошами, які не отримали депутати-прогульники, треба преміювати нардепів з високим коефіцієнтом корисної дії...
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100 пудоффф, наверное, так и было, но не могу ни у кого узнать, что именно украли. Попадется какое то быдло тупое, не может ответить, мычит про телевизор, про 1+1, про Ньюз Иван и т.д. Может ты в курсе?
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Я слугою назовусь -
Вдруг прокатит?
В депутатах окажусь...
Мне и хватит...
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да-да...я поет - зовусь незнайка, от меня вам - балалайка.
так і ти.
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в общак чё ли? ))))
а потом как будут использоваться эти деньжищи??? по какой статье? на фуршеты и шарики?
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я так думаю...що на пропой...там з держ. казни ...відслюнявлять )))
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Фигня все это, там круговая порука, будут как и раньше давать свои карточки друзьям чтоб те их регистрировали.
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А что думает по этому поводу премьер-министр Украины, вдруг там есть его братья из поклоников 3-го рейха, его же выгонят из арийского движения?
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надо ребятам срочно больничные давать-насморк там, переутомление головного мозга, бабушка умерла и прочее, буджет богатый, он без этих грошей точно обойдется
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шоб ты жил на одну зарплату ...
вони що , туди за зарплату прийшли ... любе "решалово" приносить їм річну зарплату а скоріш за все більше ...
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Арахамия больше подходит под поукообразных, если смотреть на латинский язык )) Арахноид - пауки, скорпионы...
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пауки це корисні тварі ...всяку дрянь знищують
а от хламідії ...
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общий бюджет это типа общак? Отримані кошти за прогули нардепів повертатимуть до загального бюджету, - Арахамія - Цензор.НЕТ 230 мде.. иногда лучше жевать жвачку
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им та зарплата до сраки большинству с сумочками от гуччи и откатами за лобизм законов от олигархов...
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нардепша говорит что за месяц могла бы стать миллионером. а ее пугают зарплатой. Это чтоб нам по ушам проехать???
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а в бюджете єти деньги ноль без палочки 0.00001% и тем более не понятно куда пойдет єтот возврат. Видимо Гончарук себе премию выписывать будет....
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популизм во все поля, 73% оценят. еще можно сперму кивы сдавать, оптом.
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"Якщо була моя воля, ми б їх просто звільняли", - додав він." - думаю 90% населення тебе б підтримали. А що ж ви "слуги народу" не внесли це положення в законопроект? В вас же є більшість - ви ж могли його самі прийняти.
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Все свели просто к деньгам.. А грозились то, грозились.. Как и все прежние.. Лишать мандата за прогулы и садить за кнопкодавство ( голосование чужими карточками).. И на тебе "наказали" Ха- ха-ха !!! если пропускаешь 30% работы во время работы парламента или 50% работы в комитетах ( и то если не принесешь справку от "домашнего" врача или еще какую бумажку, теперь окажется что у нас в Раде больных и болезных, колясочников столько, сколько бывает после ареста или задержания наших политиков) то ты чист "яки стеклышко" Супер !!! Как и прежде все оказалось "бурей в стакане воды", лицемерным очковтирательством и популистскими обещаниями. Но депутаты правда "возмущены". Вот это так работка, но ровно такая же как и все предвыборные обещания.
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